Военно-медицинский клинический центр Северного региона получил новое оборудование в рамках инициативы "Помощь Восток". ФОТОрепортаж
В рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток" состоялось переоборудование инфекционного и травматологического отделений Военно-медицинского клинического центра Северного региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования объединенных сил ВС Украины.
В военно-медицинское учреждение переданы многофункциональные кровати со специальными матрасами, медицинская мебель и медицинская одежда", - сообщил основатель инициативы, командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
По словам командующего, в последние месяцы из Франции в Украину прибыло пять автопоездов с гуманитарным грузом медицинского назначения стоимостью свыше 15 миллионов гривен.
Следует отметить, что в этом году в данное медицинское учреждение также были доставлены микроскопы из Германии, которые имеют высококачественную оптику Zeiss, а также специализированная встроенная видеокамера Panasonic для записи и передачи четкого изображения на монитор.
Международная стратегическая гуманитарная инициатива "Помощь Восток", основанная по инициативе и при содействии генерал-лейтенанта Сергея Наева в 2018 году - это многопрофильная и разноплановая программа целенаправленных действий по оказанию целевой помощи медицинским учреждениям и мирному населению Донецкой и Луганской областей, а также другим регионам Украины.
Гуманитарные грузы из Франции в Украину отправляет Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" (вице-президент Диана Дольс), при поддержке Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с Леонидом Костюченко. Руководитель-координатор проекта в Украине - офицер командования объединенных сил ВСУ Борис Кутовой.
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