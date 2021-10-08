"Пить из запечатанной бутылки, чай заваривается при тебе, 100% безопасность": "Слуге народа" Брагару рассказывали, как избежать отравления. ФОТО

Нардепу "Слуги народа" Евгению Брагару в ходе заседания парламента рассказывали, как избежать умышленного отравления.

Переписку нардепа опубликовал один из Telegram-каналов, передает Цензор.НЕТ.

Некая Татьяна в переписке с нардепом пишет: "Пить только из запечатанной бутылки. А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней. Чай можно пить в офисе - набираешь в кране воду в чайник, закипело и при тебе заваривается чай - это сто процентная безопаность. Вареное яйцо в шкарлупе - безопасно в любом случае".





Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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