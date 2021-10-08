На трассе Н-31 в Днепропетровской области строят эстакаду, - ОГА. ФОТОрепортаж

Эстакаду длинной 600 метров строят на финишном отрезке новой дороги национального значения Н-31 в Днепропетровской области.

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"В регионе воплощают самый масштабный дорожный проект. Строят современную трассу в киевском направлении. Новую магистраль Н-31 прокладывают в обход сел Днепровского района. Сейчас за каналом Днепр-Донбасс прокладывают автодорогу и одновременно возводят мосты и тоннели", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Всего на участке за каналом протяженностью 29,5 км, который осталось достроить дорожникам, будет около 50 мостов и искусственных сооружений.

Одним из них станет эстакада через реку Орель, которая в этом месте имеет сложное русло. Вместо возведения нескольких мостов приняли решение построить одну эстакаду длиной около 600 метров. По словам главы Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Коломийцева, ранее в Украине подобные эстакады не строились.

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В настоящее время в рамках президентской программы "Больашя стройка" уже бетонируют опоры, которых понадобится 10. После их возведения железобетонная конструкция будет надвинута на опоры с помощью большого козлового крана, монтаж которого уже начался.

Далее по трассе за каналом будут построены также тоннели для проезда сельскохозяйственной техники и прохода животных. На отрезке протяженностью 1,2 км, считающемся одним из самых сложных, уже проводится устройство многослойной дорожной одежды.

Из почти 60 км новой трассы в пределах Днепропетровской области в эксплуатацию уже введены 28,6 км. Этой дорогой уже пользуются водители близлежащих сел.

Напомним, всего в 2021 году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" будет построено и отремонтировано в общей сложности 6500 км, из которых 4500 км составят дороги государственного значения и 2000 км – местного.

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