$1,5 тыс. вымогали чиновники столичного военного госпиталя у ветеранов АТО/ООС за установление инвалидности, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновники военно-медицинского учреждения наладили механизм вымогательства денег от военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получения статуса инвалида.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кроме того, следствием получены данные о применении схемы предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких "услуг" составляла от $1500 в зависимости от степени расстройств.

По предварительным подсчетам, действия злоумышленников нанесли ущерб государственному бюджету Украины на более 20 млн гривен.

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части неправомерной выгоды. Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства проведены обыски по месту работы и жительства злоумышленников, в ходе которых у одного из фигурантов обнаружены денежные средства, вероятно полученные от противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении о подозрении другим фигурантам дела по ч. 4 ст. 27 и по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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