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$1,5 тыс. вымогали чиновники столичного военного госпиталя у ветеранов АТО/ООС за установление инвалидности, - СБУ. ФОТОрепортаж

$1,5 тыс. вымогали чиновники столичного военного госпиталя у ветеранов АТО/ООС за установление инвалидности, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновники военно-медицинского учреждения наладили механизм вымогательства денег от военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получения статуса инвалида.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кроме того, следствием получены данные о применении схемы предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких "услуг" составляла от $1500 в зависимости от степени расстройств.

По предварительным подсчетам, действия злоумышленников нанесли ущерб государственному бюджету Украины на более 20 млн гривен.

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части неправомерной выгоды. Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства проведены обыски по месту работы и жительства злоумышленников, в ходе которых у одного из фигурантов обнаружены денежные средства, вероятно полученные от противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении о подозрении другим фигурантам дела по ч. 4 ст. 27 и по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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$1,5 тыс. вымогали чиновники столичного военного госпиталя у ветеранов АТО/ООС за установление инвалидности, - СБУ 01
$1,5 тыс. вымогали чиновники столичного военного госпиталя у ветеранов АТО/ООС за установление инвалидности, - СБУ 02
$1,5 тыс. вымогали чиновники столичного военного госпиталя у ветеранов АТО/ООС за установление инвалидности, - СБУ 03

Автор: 

ветераны (1107) взятка (6165) Киев (25568) СБУ (19920) инвалидность (174)


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Топ комментарии
+7
Просто бомбануться! 8 ой год войны....и вот такие мрази издеваются над воинами !
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08.10.2021 14:53
+4
Ці мразі знущаються над всіма. Бо, тим кому треба не дають, а дають тим, у кого нема за що.
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08.10.2021 14:55
+2
то вони ще на Саксаганського не копали.. в тому інституті де регресники лежать От там роботи непочатий край!
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08.10.2021 14:59
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Просто бомбануться! 8 ой год войны....и вот такие мрази издеваются над воинами !
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08.10.2021 14:53 Ответить
Ці мразі знущаються над всіма. Бо, тим кому треба не дають, а дають тим, у кого нема за що.
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08.10.2021 14:55 Ответить
в данном эпизоде... инвалидность фиктивная? или чтоб ускорить процесс? за что вымогали???
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08.10.2021 14:54 Ответить
були різні варіанти.
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08.10.2021 14:55 Ответить
Процентов 150 инвалидность не фиктивная .сумма не та что бы за липовую брать и эти суки берут не за ускорение а за не припятствие .по другому адвоката и через суд приходится доказывать
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08.10.2021 15:50 Ответить
Врачей конечно надо гонять, так как реально борзеют. Но как насчёт этих липовых "инвалидов" и в целом "участников" АТО? Количество льготников всё больше и больше, денег в бюджете не увеличивается, а адекватные люди всё сильнее задумываются : зачем вообще туда платить, при таком неэффективном расходовании, а у нас феерия раздачи всяких бумажек, которых надо подкреплять деньгами из бюджета. Кто-то вообще думает над этой проблемой, особенно для будущих поколений тем более?
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08.10.2021 14:54 Ответить
А ви пропонуєте взагалі не гарантувати соцзахист ветеранам та інвалідам? Будемо тільки великому бізнесу допомагати?
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08.10.2021 14:59 Ответить
какие такие будущие поколения?
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08.10.2021 15:00 Ответить
"И в целом "участников АТО" "
Може собі пільгу УБДшніка хочеш, коментатор хреновий ?
Вата мізки виїла?
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08.10.2021 15:01 Ответить
Навпаки - він бажає, щоб пільги УБД розповсюджувались ТІЛЬКИ НА РЕАЛЬНИХ УБД, тих, хто реально воював на 0, а не на тих покидьків, які попарилися у баньці в 150 км і потім купили собі посвідчення УБД.
Так само у нас і з чорнобильцями - більше половини власників чорнобильськіх посвідчень ніколи не були у Чорнобильскій зоні. І це - величезна проблема, що власників посвідченнь і пільгоотримувачів в Україні набагато більше, ніж реальних УБД чи чорнобильців!
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08.10.2021 15:11 Ответить
Тоді за це, мають відповідати держава та правоохоронні органи, а не учасники бойових дій. Це, взагалі не їх проблема, своє вони вже виконали.
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08.10.2021 15:18 Ответить
Звісно, що реальні УБД не мають нести за це відповідальність, але державні органи мають боротися проти липових УБД.
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08.10.2021 15:35 Ответить
Воно то так. Але знаю випадки на початку 2000-х, коли люди із тих органів, що повинні були боротися із корупцією, самі отримували липові УБД по колишній Югославії.
Оформлювали відрядження до миротворчої в/ч, прилітали, в штабі їм ставили відмітку про прибуття-вибуття (не факт, що із літака виходили), і - додому за статусом УБД.
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08.10.2021 15:47 Ответить
Так, це й є частина проблеми - принцип "що охороняю, те й краду".
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08.10.2021 15:49 Ответить
На жаль, для нас це, не проблема, а одне з причин загибелі.
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08.10.2021 16:01 Ответить
Те саме було по Афганістану, і по всіх війнах Московії. Традиція, яку перейняли у московитів. Бо, у них сцар вів війни і керував усіма благами.
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08.10.2021 15:52 Ответить
то вони ще на Саксаганського не копали.. в тому інституті де регресники лежать От там роботи непочатий край!
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08.10.2021 14:59 Ответить
Чув учора, що той заклад начебто захопили рейдери.
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08.10.2021 15:48 Ответить
Надо их сделать инвалидами. Бесплатно!!!
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08.10.2021 14:59 Ответить
Яркий сором і це ж військовий мед. заклад....
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08.10.2021 15:13 Ответить
Литвин уже получил инвалидность?
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08.10.2021 15:14 Ответить
Це, має закарбувати собі на лобі кожен:

Тому війну зважують сімома розрахунками і в такий спосіб визначають становище.

Хто з государів володіє Шляхом (єдинна з народом ціль)?
У кого з полководців є таланти?
Хто використав Небо і Землю (ланшафт, час і погоду)?
У кого виконуються правила і накази?
У кого військо сильніше?
У кого офіцери і солдати краще навчені?
У кого правильно нагороджують і карають?

З усього цього я дізнаюся, хто переможе і хто зазнає поразки.
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08.10.2021 15:28 Ответить
Сунь-цзи сказав: війна - це велика річ для держави, це ґрунт життя і смерті, це шлях існування і загибелі. Це слід збагнути.
Ось чому в її основу кладуть п'ять явищ .
Перше - Шлях, друге - Небо, третє - Земля, четверте - Полководець, п'яте - Закон.
Шлях - це коли досягають того, що думки народу - такі самі, як думки правителя, коли народ готовий купно з ним померти, готовий купно з ним жити, коли він не знає ні страху, ні сумнівів.
Небо - це світло й морок, холод і спека, це порядок часу.
Земля - це далеке та близьке, нерівне й рівне, широке та вузьке, смерть і життя.
Полководець - це розум, неупередженість, гуманність, мужність, суворість.
Закон - це військовий стрій, командування і постачання.
Немає полководця, який не чув би про ці п'ять явищ, але перемагає той, хто засвоїв їх; а той, хто їх не засвоїв, не перемагає.
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08.10.2021 15:37 Ответить
Якщо вищі крадуть, то й нижчі підтягуються.
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08.10.2021 15:41 Ответить
Якщо це, єдиний шлях правителя та народу то, це, означає програш.
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08.10.2021 15:47 Ответить
Хотел в Киевском Госпитале записаться летом на МРТ, так он у них 8 (восемь месяцев не работает), в стране война, а здесь такое. Только Стадион, как в Чили в 1973 году поможет очиститься от всех тварей.
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10.10.2021 07:59 Ответить
 
 