$1,5 тыс. вымогали чиновники столичного военного госпиталя у ветеранов АТО/ООС за установление инвалидности, - СБУ. ФОТОрепортаж
Чиновники военно-медицинского учреждения наладили механизм вымогательства денег от военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получения статуса инвалида.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Кроме того, следствием получены данные о применении схемы предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких "услуг" составляла от $1500 в зависимости от степени расстройств.
По предварительным подсчетам, действия злоумышленников нанесли ущерб государственному бюджету Украины на более 20 млн гривен.
Правоохранители задержали одного из фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части неправомерной выгоды. Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства проведены обыски по месту работы и жительства злоумышленников, в ходе которых у одного из фигурантов обнаружены денежные средства, вероятно полученные от противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении о подозрении другим фигурантам дела по ч. 4 ст. 27 и по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Може собі пільгу УБДшніка хочеш, коментатор хреновий ?
Вата мізки виїла?
Так само у нас і з чорнобильцями - більше половини власників чорнобильськіх посвідчень ніколи не були у Чорнобильскій зоні. І це - величезна проблема, що власників посвідченнь і пільгоотримувачів в Україні набагато більше, ніж реальних УБД чи чорнобильців!
Оформлювали відрядження до миротворчої в/ч, прилітали, в штабі їм ставили відмітку про прибуття-вибуття (не факт, що із літака виходили), і - додому за статусом УБД.
Тому війну зважують сімома розрахунками і в такий спосіб визначають становище.
Хто з государів володіє Шляхом (єдинна з народом ціль)?
У кого з полководців є таланти?
Хто використав Небо і Землю (ланшафт, час і погоду)?
У кого виконуються правила і накази?
У кого військо сильніше?
У кого офіцери і солдати краще навчені?
У кого правильно нагороджують і карають?
З усього цього я дізнаюся, хто переможе і хто зазнає поразки.
Ось чому в її основу кладуть п'ять явищ .
Перше - Шлях, друге - Небо, третє - Земля, четверте - Полководець, п'яте - Закон.
Шлях - це коли досягають того, що думки народу - такі самі, як думки правителя, коли народ готовий купно з ним померти, готовий купно з ним жити, коли він не знає ні страху, ні сумнівів.
Небо - це світло й морок, холод і спека, це порядок часу.
Земля - це далеке та близьке, нерівне й рівне, широке та вузьке, смерть і життя.
Полководець - це розум, неупередженість, гуманність, мужність, суворість.
Закон - це військовий стрій, командування і постачання.
Немає полководця, який не чув би про ці п'ять явищ, але перемагає той, хто засвоїв їх; а той, хто їх не засвоїв, не перемагає.