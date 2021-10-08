Американский журналист Нолан Петерсон посетил район проведения ООС. ФОТОрепортаж
Район проведения операции Объединенных сил посетил главный редактор известного американского интернет-издания Coffee or Die Нолан Петерсон (Nolan Peterson), а также представители Украинского центра безопасности и сотрудничества во главе с руководителем Сергеем Кузаном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В рамках визита Петерсон встретился с командующим операции Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком, во время которой были обсуждены различные аспекты проведения операции Объединенных сил.
Кроме того, в течение нескольких дней американский журналист изучал текущую политику безопасности и оперативную ситуацию в районе ООС, ознакомился с бытом украинских военных непосредственно на передовых позициях и пообщался с защитниками.
Основная цель моего визита - это сбор и анализ информации о современных методах гибридной войны, которую ведет Российская Федерация против Украины. Таким образом я смогу донести до мирового сообщества важность поддержки украинского народа", - отметил Петерсон.
Нолан Петерсон - бывший военный летчик американских военно-воздушных сил, а ныне - известный журналист и военный эксперт. Нолан уже восьмой год подряд рассказывает правду о войне с российским агрессором на востоке Украины
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бо Нолан вернется к семье и детям и все нам расскажет + свои впечатления.
мне важно 3е мнение.
мля уже цифры без етого зеленого казла не написать....
Боевики исламистского движения Талибан заявили, что в шиитской мечети провинции Кундуз на севере Афганистана в пятницу, 8 октября, произошел взрыв, в результате которого есть погибшие и десятки раненных.
Спикер талибов Забихулла Муджахид рассказал, что сейчас идет расследование инцидента.
«Сегодня днем в мечети наших соотечественников-шиитов в районе Хан-Абад в городе Бандар, столице провинции Кундуз, произошел взрыв, в результате которого ряд наших соотечественников погибли и были ранены», - написал он в Twitter.
Как сообщает Reuters, один из представителей Талибана на условиях анонимности заявил о не менее 28 погибших и десятках раненых. Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. CNN пишет о более чем 90 пострадавших.