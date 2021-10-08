Американский журналист Нолан Петерсон посетил район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Район проведения операции Объединенных сил посетил главный редактор известного американского интернет-издания Coffee or Die Нолан Петерсон (Nolan Peterson), а также представители Украинского центра безопасности и сотрудничества во главе с руководителем Сергеем Кузаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В рамках визита Петерсон встретился с командующим операции Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком, во время которой были обсуждены различные аспекты проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, в течение нескольких дней американский журналист изучал текущую политику безопасности и оперативную ситуацию в районе ООС, ознакомился с бытом украинских военных непосредственно на передовых позициях и пообщался с защитниками.

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Основная цель моего визита - это сбор и анализ информации о современных методах гибридной войны, которую ведет Российская Федерация против Украины. Таким образом я смогу донести до мирового сообщества важность поддержки украинского народа", - отметил Петерсон.













Нолан Петерсон - бывший военный летчик американских военно-воздушных сил, а ныне - известный журналист и военный эксперт. Нолан уже восьмой год подряд рассказывает правду о войне с российским агрессором на востоке Украины