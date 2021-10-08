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Американский журналист Нолан Петерсон посетил район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Район проведения операции Объединенных сил посетил главный редактор известного американского интернет-издания Coffee or Die Нолан Петерсон (Nolan Peterson), а также представители Украинского центра безопасности и сотрудничества во главе с руководителем Сергеем Кузаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В рамках визита Петерсон встретился с командующим операции Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком, во время которой были обсуждены различные аспекты проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, в течение нескольких дней американский журналист изучал текущую политику безопасности и оперативную ситуацию в районе ООС, ознакомился с бытом украинских военных непосредственно на передовых позициях и пообщался с защитниками.

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Основная цель моего визита - это сбор и анализ информации о современных методах гибридной войны, которую ведет Российская Федерация против Украины. Таким образом я смогу донести до мирового сообщества важность поддержки украинского народа", - отметил Петерсон.

Американский журналист Нолан Петерсон посетил район проведения ООС 01
Американский журналист Нолан Петерсон посетил район проведения ООС 02
Американский журналист Нолан Петерсон посетил район проведения ООС 03
Американский журналист Нолан Петерсон посетил район проведения ООС 04
Американский журналист Нолан Петерсон посетил район проведения ООС 05
Американский журналист Нолан Петерсон посетил район проведения ООС 06

Нолан Петерсон - бывший военный летчик американских военно-воздушных сил, а ныне - известный журналист и военный эксперт. Нолан уже восьмой год подряд рассказывает правду о войне с российским агрессором на востоке Украины

журналистика (3300) США (26791) операция Объединенных сил (6766)


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Цензор - вы реально считаете это важной информацией?)
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08.10.2021 16:00 Ответить
не знаю за Цензор, а я да.
бо Нолан вернется к семье и детям и все нам расскажет + свои впечатления.
мне важно 3е мнение.
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08.10.2021 16:05 Ответить
"третье мнение" - шо бы нихто не путал с головнатюком...
мля уже цифры без етого зеленого казла не написать....
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08.10.2021 16:08 Ответить
Наши "журналисты" не особо интересуются, пусть хоть штатовский...
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08.10.2021 16:55 Ответить
В мечети на севере Афганистана произошел взрыв. Есть погибшие, почти 100 раненых

Боевики исламистского движения Талибан заявили, что в шиитской мечети провинции Кундуз на севере Афганистана в пятницу, 8 октября, произошел взрыв, в результате которого есть погибшие и десятки раненных.

Спикер талибов Забихулла Муджахид рассказал, что сейчас идет расследование инцидента.

«Сегодня днем в мечети наших соотечественников-шиитов в районе Хан-Абад в городе Бандар, столице провинции Кундуз, произошел взрыв, в результате которого ряд наших соотечественников погибли и были ранены», - написал он в Twitter.

Как сообщает Reuters, один из представителей Талибана на условиях анонимности заявил о не менее 28 погибших и десятках раненых. Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. CNN пишет о более чем 90 пострадавших.
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08.10.2021 16:08 Ответить
А чого штангенциркуль не поїхав в зону ОСС коли приїздив в Україну? Подивився б як його ХВормула повинна працювати, мля...
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08.10.2021 16:17 Ответить
Меня до сих пор разбирает любопытство. Кто толкает налево чехлы от шлемов, и кому они нужны? На крайней фото 1 чел в самоколхозном чехле, остальные без. И так очень часто. Почему шлем идет без чехла?
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08.10.2021 20:38 Ответить
 
 