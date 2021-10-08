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Мемориальную доску погибшему воину Василию Мочернюку установили на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

8 октября, в селе Пьядыки Коломыйского района Ивано-Франковской области, на фасаде Пьядицкого лицея им. Мельничука состоялось торжественное открытие мемориальной доски погибшего украинского воина Василия Ивановича Мочернюка

Об этом говорится в фейсбук-странице 10-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

Иван Мочернюк , 02.05.1976 года рождения, солдат, водитель-номер расчета 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, умер 29.06.2016 года в 06.00 в время несения службы в районе города Красногоровка Донецкой области.

"Сегодня в Пьядыках - родном селе Мочернюка Василия Ивановича, в лицее где он учился, в память умершего, была открыта мемориальная доска. Василий Иванович Мочернюк проходил службу в бригаде, его жизнь внезапно оборвалась в районе проведения АТО в 2016 году под Красногоровкой. Помним ... "- говорится в сообщении.

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Мемориальную доску погибшему воину Василию Мочернюку установили на Прикарпатье 01
Мемориальную доску погибшему воину Василию Мочернюку установили на Прикарпатье 02
Мемориальную доску погибшему воину Василию Мочернюку установили на Прикарпатье 03
Мемориальную доску погибшему воину Василию Мочернюку установили на Прикарпатье 04
Мемориальную доску погибшему воину Василию Мочернюку установили на Прикарпатье 05

Автор: 

мемориальная доска (219) Ивано-Франковская область (923) Ян Осока (1501) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204)


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08.10.2021 18:55 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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08.10.2021 19:00 Ответить
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08.10.2021 19:13 Ответить
 
 