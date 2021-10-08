Мемориальную доску погибшему воину Василию Мочернюку установили на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

8 октября, в селе Пьядыки Коломыйского района Ивано-Франковской области, на фасаде Пьядицкого лицея им. Мельничука состоялось торжественное открытие мемориальной доски погибшего украинского воина Василия Ивановича Мочернюка

Об этом говорится в фейсбук-странице 10-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.

Иван Мочернюк , 02.05.1976 года рождения, солдат, водитель-номер расчета 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, умер 29.06.2016 года в 06.00 в время несения службы в районе города Красногоровка Донецкой области.

"Сегодня в Пьядыках - родном селе Мочернюка Василия Ивановича, в лицее где он учился, в память умершего, была открыта мемориальная доска. Василий Иванович Мочернюк проходил службу в бригаде, его жизнь внезапно оборвалась в районе проведения АТО в 2016 году под Красногоровкой. Помним ... "- говорится в сообщении.

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