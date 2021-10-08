"Московский блатняк на месте гибели Героев Небесной Сотни", - в Киеве протестуют против концерта российской певицы Ирины Круг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Октябрьского дворца проходит пикет против проведения концерта российской исполнительницы "шансона" Ирины Круг.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ.

Организаторы акции отмечают, что согласно данным базы "Миротворец" Ирина Круг гастродировала в Крыму после его оккупации.

"Московский блатняк на месте гибели Героев Небесной Сотни - издевательство над Украиной и памятью ее погибших сыновей", - считают активисты.







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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ