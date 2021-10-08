"Московский блатняк на месте гибели Героев Небесной Сотни", - в Киеве протестуют против концерта российской певицы Ирины Круг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве возле Октябрьского дворца проходит пикет против проведения концерта российской исполнительницы "шансона" Ирины Круг.
Об єтом сообщает Цензор.НЕТ.
Организаторы акции отмечают, что согласно данным базы "Миротворец" Ирина Круг гастродировала в Крыму после его оккупации.
"Московский блатняк на месте гибели Героев Небесной Сотни - издевательство над Украиной и памятью ее погибших сыновей", - считают активисты.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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И при обоих кацапские гастролёры тут шоркаются....
А на московії всі ті Круги, кола, трикутники (та й у нас є такі "шансоньє") - то блатняк.
2- мусора
3 - душевно больные люди
4 - депутаты
с удовольствием слушают)
чем тупее люди-тем ближе к руссо шансону
Не так бесят эти кацапские скоморохи, как уроды которые бегают на их балаганы.
Кожного дня , наші хлопці гинуть на Донбасі від рук московітів, а наші потвори фінансують агресора , слів бракує 😡
Мама, наша земля не в теплі, це вже - крига.
І наснилось що ми тут згубились, навмисно,
Мама, чуєш, реве хуртовина над містом ?
І наснилось, що люди- вже майже не люди,
Я боюся - засну, а світанку не буде.
Й заметіль понесе мене вище і вище,
Не поможе ніхто, не почує й у тиші ...
Заспокойся, малюк, і не плач, що ти, що ти!
Просто ангел не може знайти свої ноти.
Він втрачав їх й раніше, таке вже траплялось,
Але поки, дай Боже, скінчалося все -вдало .
Він знайде їх, дружок, в тим сумніву немає,
Знов і знов задзвенять його співі над гаєм.
Ось тоді -слово в ряд й - насолоджуйся співом,
Ах, який тоді час буде дуже щасливий .
("Машина часу" ( переклад - мій ))
І чо ж ми такі безпорадні?
І чо ж ми,як бачимо ГРАБЛІ,так навалюємо
радісно всім товариством ,набиваючи
чергову гулю,замість того ,
щоб вирішити питання раз і назавше.
Як вирішити питання з заїжджими гастролерами з рашки і нашими "туристами" в рашку?
Мій варіант:
"Всі доходи,повязані з державою агресором (Росія),
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
Тоді,тойже Винник,приїхавши з Росії,зможе гордо
заявити:"Я на війну привіз з Росії стільки ,що одних
патронів, можна купити стілько,скілько прийшло глядачів".
Хочуть росіяни гастролювати-платіть і вьйо ............. .
І ніяких заборон,скандалів ,дурнуватих запитань від жовтої
преси-всьо по закону................... .
И разные "панития" расчитаны только на лохов.
Мабуть урізали бюджет або розікрали гроші.о
Вы эту Круг слушали?
Вполне душевные песенки!
https://www.youtube.com/watch?v=hhsFddGSld8