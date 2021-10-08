В Офисе президента прошла встреча с представителем Госдепа США Данниган - обсудили "Северный поток-2" и Донбасс. ФОТО
Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган. Стороны обсудили взаимодействие в энергетической сфере, включая "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.
В ходе встречи Ермак и Данниган обсудили подготовку к проведению заседания обновленной Комиссии стратегического партнерства, в том числе подписание обновленной Хартии стратегического партнерства между Украиной и США.
Отдельно на встрече поднимался вопрос взаимодействия в энергетической сфере. Ермак и Данниган обсудили угрозы в этой области, которую представляет "Северный поток-2".
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Глава ОП подчеркнул важность подключения США к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
Данниган в свою очередь отметила важность проведения реформ в Украине и необходимость усиления антикоррупционных институтов.
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Земрази уже травят своих зетварей. Это я к тому, что каждая скотина, которая хоть как-то примазана к ОПГ *******, даже пусть и 2.5 года назад - такая же мразь как и ***** №2.
В Турции 6 оппозиционных партий объединились и за 2 года до выборов выдвинули одного кандидата против Эрдоана. И теперь все вместе работают на него.
Не на себя! На этого одного кандидата!!!
Если наши оппозиционеры не объединятся - будет беда!
Если, конечно, не случится новой Революции.
Але я й маю на увазі, щоб скинути саме цих покидьків, треба ЄС об"єднуватися з іншими покидьками. Тимчасово. Але треба.
Та вони не погодяться виставити Порошенка на противагу *******.
Ось в тому то й проблема!!!
пятница вроде...
Україна є Республікою...
Носієм Суверенітету і Єдиним Джерелом Влади є НАРОД...
Зєліки ви мабуть щось забули....
Кажучи трофєйною мовою Моцкалів...,Зелемойские Астанавитесь.........
@tZEinform
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Зеленский так и не появился. С представителями Госдепа беседует Ермак.
Вы все еще репостите, что, что врет Ермак?
Шото там было, но что именно узнать можно будет только от Госдепа, а не от ЗЕленого балагана или Ермака.
Завхоз надувает щеки: подключение США к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
Заместитель помощника госсекретаря: важность проведения реформ в Украине и необходимость усиления антикоррупционных институтов.
И впечатление, что уровень "заместитель помощника" сознательно выбран чтобы подчеркнуть брезгливость нынешней украинской власти для США.