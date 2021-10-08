В Офисе президента прошла встреча с представителем Госдепа США Данниган - обсудили "Северный поток-2" и Донбасс. ФОТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган. Стороны обсудили взаимодействие в энергетической сфере, включая "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

В ходе встречи Ермак и Данниган обсудили подготовку к проведению заседания обновленной Комиссии стратегического партнерства, в том числе подписание обновленной Хартии стратегического партнерства между Украиной и США.

Отдельно на встрече поднимался вопрос взаимодействия в энергетической сфере. Ермак и Данниган обсудили угрозы в этой области, которую представляет "Северный поток-2".

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Глава ОП подчеркнул важность подключения США к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Данниган в свою очередь отметила важность проведения реформ в Украине и необходимость усиления антикоррупционных институтов.

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