РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4645 посетителей онлайн
Новости Фото
3 829 30

В Офисе президента прошла встреча с представителем Госдепа США Данниган - обсудили "Северный поток-2" и Донбасс. ФОТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган. Стороны обсудили взаимодействие в энергетической сфере, включая "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

В ходе встречи Ермак и Данниган обсудили подготовку к проведению заседания обновленной Комиссии стратегического партнерства, в том числе подписание обновленной Хартии стратегического партнерства между Украиной и США.

Отдельно на встрече поднимался вопрос взаимодействия в энергетической сфере. Ермак и Данниган обсудили угрозы в этой области, которую представляет "Северный поток-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак и Нуланд обсудили вопрос переговоров в "нормандском" формате

Глава ОП подчеркнул важность подключения США к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Данниган в свою очередь отметила важность проведения реформ в Украине и необходимость усиления антикоррупционных институтов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зампомощника госсекретаря Данниган, ответственная за Центральную и Восточную Европу, находится с визитом в Украине, - посольство США

В Офисе президента прошла встреча с представителем Госдепа США Данниган - обсудили Северный поток-2 и Донбасс 01

Автор: 

Госдепартамент США (1841) США (26815) Ермак Андрей (1265) Данниган (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
интересно,в США в белом доме на официальной встрече тоже завхоз присутствует в качестве второго лица государства?
показать весь комментарий
08.10.2021 19:24
+10
не випускають на люди бо нанюхане до зелених соплєй.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:31
+5
На жаль не має з ким об'єднуватись. Опозиціонер Соболєв з "Батьківщини" бив себе в груди з трибуни Верховної Ради, що за звільнення Разумкова багнети Юлі голосувати не будуть. Результат - 18 "за". Опозиціонери "Голосу" клялись, що й вони не пристануть на забаганку Зеленського. Результат- 6 "за". І питання зовсім не в Разумкові. Питання в єдності опозиційних сил. У серпні 2020 "Рух опору капітуляції" запропонував усім патріотичним, проєвропейським партіям і організаціям підписати https://ne-np.facebook.com/rok.org.ua/posts/669621387241301/ Меморандум єдності українських сил . "Європейська солідарність підписала. Слава Богу підписали багато політиків і громадських організацій. Але не всі. Юлія Тимошенко "за", але якщо там не буде Порошенка. "Голос" також не спішить.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А офшоры не обсуждали ?
показать весь комментарий
08.10.2021 19:24 Ответить
интересно,в США в белом доме на официальной встрече тоже завхоз присутствует в качестве второго лица государства?
показать весь комментарий
08.10.2021 19:24 Ответить
а де наша бубочка?
показать весь комментарий
08.10.2021 19:25 Ответить
не випускають на люди бо нанюхане до зелених соплєй.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:31 Ответить
Ну, что сказать?

Земрази уже травят своих зетварей. Это я к тому, что каждая скотина, которая хоть как-то примазана к ОПГ *******, даже пусть и 2.5 года назад - такая же мразь как и ***** №2.

В Турции 6 оппозиционных партий объединились и за 2 года до выборов выдвинули одного кандидата против Эрдоана. И теперь все вместе работают на него.

Не на себя! На этого одного кандидата!!!

Если наши оппозиционеры не объединятся - будет беда!

Если, конечно, не случится новой Революции.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:30 Ответить
На жаль не має з ким об'єднуватись. Опозиціонер Соболєв з "Батьківщини" бив себе в груди з трибуни Верховної Ради, що за звільнення Разумкова багнети Юлі голосувати не будуть. Результат - 18 "за". Опозиціонери "Голосу" клялись, що й вони не пристануть на забаганку Зеленського. Результат- 6 "за". І питання зовсім не в Разумкові. Питання в єдності опозиційних сил. У серпні 2020 "Рух опору капітуляції" запропонував усім патріотичним, проєвропейським партіям і організаціям підписати https://ne-np.facebook.com/rok.org.ua/posts/669621387241301/ Меморандум єдності українських сил . "Європейська солідарність підписала. Слава Богу підписали багато політиків і громадських організацій. Але не всі. Юлія Тимошенко "за", але якщо там не буде Порошенка. "Голос" також не спішить.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:59 Ответить
Ви праві на всі 1000%!

Але я й маю на увазі, щоб скинути саме цих покидьків, треба ЄС об"єднуватися з іншими покидьками. Тимчасово. Але треба.

Та вони не погодяться виставити Порошенка на противагу *******.

Ось в тому то й проблема!!!
показать весь комментарий
09.10.2021 15:23 Ответить
ну шо,озабоченные, ещё тыщу лет пенсии в лугандон-рашкостан платить будут???
показать весь комментарий
08.10.2021 19:32 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2021 19:39 Ответить
Зеленые человечки на день рождения мавзолейного хмыря выгнали Спикера Розумкова..., символично однако...,теперь в зРаде некому будет тарахтеть о Законах...,правовой беспредел это круто 73 % краснопузый пролетайрят...,Зюганова из РАБссии с визитом пригласите...
показать весь комментарий
08.10.2021 19:41 Ответить
представители не удивились, шо буба по стенам ловил фиолетовых муравьев?
пятница вроде...
показать весь комментарий
08.10.2021 19:44 Ответить
Штирлиц,а почему на Мацковии вас называют агент КОЗЫРЬ? в детстве играл в дурака подкидного...у меня всегда был Козырный Туз... в кармане...,я карточный шуллер...
показать весь комментарий
08.10.2021 19:46 Ответить
Стаття №5 Конституціі України...

Україна є Республікою...

Носієм Суверенітету і Єдиним Джерелом Влади є НАРОД...

Зєліки ви мабуть щось забули....

Кажучи трофєйною мовою Моцкалів...,Зелемойские Астанавитесь.........
показать весь комментарий
08.10.2021 19:53 Ответить
а где зеленский? офшоры перепрятывает?
показать весь комментарий
08.10.2021 20:00 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1446512869500198916 36 мин



Зеленский так и не появился. С представителями Госдепа беседует Ермак.
показать весь комментарий
08.10.2021 20:05 Ответить
Почему на встрече вместо Министра иностранных дел завхоз Ермак?
показать весь комментарий
08.10.2021 20:11 Ответить
Финансовая полиция США установила 3 офшора Зеленского,два лично его,а третий очень Козырный счет...для переброса бабла со стороны спонсоров...,то есть любой и каждый из вас зная номер счета может пожертвовать Зеле 100 баксов....или 1 бакс...
показать весь комментарий
08.10.2021 20:07 Ответить
Завхоз Козырь это вам не Розумков и даже не Кулеба,хотя это его прамя обязанность...
показать весь комментарий
08.10.2021 20:13 Ответить
Фишка тут серьезная...,Прокуратура США ведет сразу 3 дела против Коломойского...,а это как говорят в Одессе,совсем другой Армагеддон...
показать весь комментарий
08.10.2021 20:17 Ответить
это как говорят в Одессе, совсем другая Арахамия!
показать весь комментарий
09.10.2021 12:39 Ответить
Вопрос о дележе откатов за кредит ДНР обсужлался?
показать весь комментарий
08.10.2021 21:11 Ответить
Как передает , об этом сообщает Офис кремлевского резидента.

Вы все еще репостите, что, что врет Ермак?
Шото там было, но что именно узнать можно будет только от Госдепа, а не от ЗЕленого балагана или Ермака.
показать весь комментарий
08.10.2021 22:12 Ответить
Знову цей Дєрьмак вирішує долю країни. А де Янелох
показать весь комментарий
08.10.2021 22:32 Ответить
по идее ктото из замов Кулебы должен быть от нашей стороны, но прислали росиянца ермака
показать весь комментарий
09.10.2021 00:12 Ответить
Даже сам ермаковский офис проболтался, в чем приоритеты США в Украине, особенно после огласки факта офшорного содержания зеленого президента на бабки Коломойского.
Завхоз надувает щеки: подключение США к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
Заместитель помощника госсекретаря: важность проведения реформ в Украине и необходимость усиления антикоррупционных институтов.
И впечатление, что уровень "заместитель помощника" сознательно выбран чтобы подчеркнуть брезгливость нынешней украинской власти для США.
показать весь комментарий
09.10.2021 02:43 Ответить
Коряво, сорри. Вот так: брезгливость США к нынешней украинской власти
показать весь комментарий
09.10.2021 02:47 Ответить
 
 