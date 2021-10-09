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Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты "Укрэксимбанка". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Зе!Фемида
Словами классика
Ку!!!
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Можно понять человека....
Все "слуги народа", а я — д’Артаньян!
Приговор
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Мало ли чего было написано...
Зе!Титушня
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Новые карты "Укрэксимбанка"
Ракировка
Сказка об офшорах
Больше фотошопов смотите здесь
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- Знаєшь! Я окончательно убедился что Зеленский - "муд*к!
- Так я тобі це казав ще до виборів! Але з ти тоді ним захоплювався! А тепер "пізно пить "Боржомі"!
Але потім прозвучало:
- А вот Лукашенко - маладец! Такой порядок в стране навёл!
- Почекай трохи! Через півроку ти так само зміниш свою думку про нього як і про Зеленського ...
. .
Як ідеал для Ахмєтова, Пінчука, да і Бєні.
Гадаю, що це для цього так і зробилося ...)
потому что в панама пейпер была информация об единственном офшоре пороха на счету которого было 3000 долларов и рассказывалось для чего был открыт этот офшор - для передачи рошена в траст ротшильдам. траст - управление.
а в пандора пейперс рассказано как у вазелина три своих офшорки, у его кореша баканова офшорка и у шефира офшорка. и в эти офшорки коломой гнал миллионы долларов.
дебилко - проблема не в офшорах. проблема в суммах и источнике денег в офшорах.
надо читать первоисточники и думать башкой а не жопой как ты
"Коли я читав Скотний двір Оруелла, то не думав, що він написаний про Україну."