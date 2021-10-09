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Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты "Укрэксимбанка". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты Укрэксимбанка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Зе!Фемида

Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты Укрэксимбанка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Словами классика

Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты Укрэксимбанка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Ку!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Стефанчука спикером парламента. ВИДЕО

Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты Укрэксимбанка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Можно понять человека....

Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты Укрэксимбанка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Все "слуги народа", а я — д’Артаньян!

Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты Укрэксимбанка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Приговор

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Верещук об отставке Разумкова: Зеленский хотел, чтобы реформы двигались быстрее и ожидал от него большей заангажированности

Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты Укрэксимбанка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Мало ли чего было написано...

Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты Укрэксимбанка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Зе!Титушня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мецгер, Пикалов и охранники "Укрэксимбанка" должны получить реальные сроки.

Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты Укрэксимбанка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Новые карты "Укрэксимбанка"

Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты Укрэксимбанка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Ракировка

Зе!Фемида, сказка об офшорах, новые карты Укрэксимбанка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Сказка об офшорах

Больше фотошопов смотите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Коломойский Игорь (1791) политика (6994) фотожаба (14414) Разумков Дмитрий (1521) Стефанчук Руслан (658) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+74
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09.10.2021 09:20
+63
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09.10.2021 09:21
+62
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09.10.2021 09:29
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09.10.2021 09:05 Ответить
Саме цікаве що усе йде саме по Орвеллу - "Скотоферма" Свині , що захопили владу , зжирають потроху всіх, у кого ще "є клепка в голові" - навіть вчорашніх своїх прибічників!!!
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09.10.2021 09:12 Ответить
смеятся можно аж до истерики...
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09.10.2021 09:53 Ответить
Ага! Крізь сльози! Саме паскудне , що саме це я "пророчив" ще до 21 квітня 2019 року! Скільки ж я тоді наслухався прокльонів !!!
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09.10.2021 10:16 Ответить
Яре, все більш і більш схиляюсь до думки, що Оруел, мабуть таки був, якщо не пророком, то дуже мудрою людиною
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09.10.2021 10:34 Ответить
Знаєш - між філософів та психологів ходить таке поняття - "ефект Касандри"... Це коли людина , аналізуючи поведінку оточуючих , робить пророцтва ... Однак основна маса людей нездатні до критичної оцінки реальності Вони - замість прислухаться до цього пророкування починають насміхаться з тієї людини , що пророкує і з її слів! І тільки коли її слова справджуються , починають "чухать потилицю"...
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09.10.2021 10:49 Ответить
Та отож... Маємо, те що маємо. Якби то знати, що тим робити... Хіба що всю "дурню ЗЕлену" на добрива переробити.
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09.10.2021 11:54 Ответить
У липні цього року зустрів знайомого - підполковника міліції на пенсії Каже мені:
- Знаєшь! Я окончательно убедился что Зеленский - "муд*к!
- Так я тобі це казав ще до виборів! Але з ти тоді ним захоплювався! А тепер "пізно пить "Боржомі"!
Але потім прозвучало:
- А вот Лукашенко - маладец! Такой порядок в стране навёл!
- Почекай трохи! Через півроку ти так само зміниш свою думку про нього як і про Зеленського ...
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09.10.2021 12:05 Ответить
Це ти ще федину не бачив, якось десь місяць назад на якомусь каналі довелось побачити, то воне вже в єкран не влізає )
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09.10.2021 10:14 Ответить
мне твои эротические фантазии не интересны зеленожопый
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09.10.2021 10:25 Ответить
А у цього " контингенту" другої "хвантастики" і не буває... Апріорі...
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09.10.2021 10:37 Ответить
А твоі близькі родички влізають , т3пебти одоробало , так як хизуватися над жінками - це гріх !
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09.10.2021 12:06 Ответить
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09.10.2021 11:24 Ответить
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09.10.2021 18:33 Ответить
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09.10.2021 09:12 Ответить
Другана знайшли !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ото ЩАСТЯ !!!!!!!!!!
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09.10.2021 10:39 Ответить
....... і на шашлики! Та ще під особистим контролем і з особистою участю.
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09.10.2021 16:02 Ответить
Цей кнур теж був в списках партії СН?
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09.10.2021 16:19 Ответить
.
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09.10.2021 09:15 Ответить
фАкцiя
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09.10.2021 14:07 Ответить
фікция
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09.10.2021 14:29 Ответить
на "Свободе слова" ахметовского канала "Украина" зелёных просто размазали. Венедиктова посерела от злости, когда не показали видео, которое должны были показать против Пороха. Бенефис Разумкова, ёпт. Ахметов показал зубы?
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09.10.2021 09:19 Ответить
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09.10.2021 09:20 Ответить
шедевр, особливо:"Курва чорнорота із накладкою до унітазу."
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09.10.2021 11:08 Ответить
особенно липовые цены
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09.10.2021 18:43 Ответить
Не свисти... Завдяки ЗЕ!Зе!Беням, щось і здешевіло, але ти й сам не знаєш, що?
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11.10.2021 19:47 Ответить
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09.10.2021 09:20 Ответить
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09.10.2021 09:21 Ответить
Зе-піцца ..
. .
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09.10.2021 09:24 Ответить
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09.10.2021 09:29 Ответить
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09.10.2021 09:39 Ответить
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09.10.2021 09:35 Ответить
Разумков - це умовний другий президентський термін Зєлі, тільки Разумков.

Як ідеал для Ахмєтова, Пінчука, да і Бєні.

Гадаю, що це для цього так і зробилося ...)
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09.10.2021 09:45 Ответить
да. балаган. типа протестант против зеленого беспредела, диссидент, жертва политических репрессий
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09.10.2021 18:44 Ответить
в Козине тушки за 450 грн пытаются прорваться к дому пороха
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09.10.2021 10:15 Ответить
Титуханам там яйца не отстрелили ещё ?🤣
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09.10.2021 12:15 Ответить
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09.10.2021 12:54 Ответить
Унылое зрелище зебени 😀
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09.10.2021 13:38 Ответить
Що це за "опеньки", щось схожі на "мухоморів"?
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09.10.2021 16:07 Ответить
пацанву нагнали 14-15 лет
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09.10.2021 16:08 Ответить
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09.10.2021 16:08 Ответить
За "добавкою"? Так він таким не "подає".
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09.10.2021 16:05 Ответить
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09.10.2021 10:23 Ответить
Якщо його неможливо посадити,то може вдасться пристрілити? - подув би Шухевич...
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11.10.2021 13:43 Ответить
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09.10.2021 10:30 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/FBMGcoGXoAMqME0?format=png&name=small Услужливые слуги выполняют заказ своего хозяина, чаевые наверное хорошие подают
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09.10.2021 11:21 Ответить
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09.10.2021 11:28 Ответить
А хоть кто нибудь подумал зачем зЕлохский пообещал учителям 4 тыщи баксов? Может снимок вам поможет...
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09.10.2021 12:46 Ответить
4000 евро он обещал. и как всегда - по-хитрому: "у зеленского сказали", в таком духе. 4000 баксов не обещал.
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09.10.2021 13:21 Ответить
Но, после выборов... =)
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09.10.2021 13:49 Ответить
евро!
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09.10.2021 13:46 Ответить
Не спорю...
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09.10.2021 14:17 Ответить
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09.10.2021 12:49 Ответить
УРОДЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ,УРОДЫ МОРАЛЬНЫЕ🐲🦧🤢👺. 🤮🤮
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09.10.2021 15:57 Ответить
В попередньому скликанні "коня мочив" за колоною брат Добкіна, ну а в цьому - ціла плеяда!
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09.10.2021 16:09 Ответить
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09.10.2021 12:58 Ответить
Апшорний барига був в свій час в "Панамському списку". А тепер воно ніхто і ніщо, і нікому не цікаве, щоб ще його в якісь списки вносити. Хіба що в народний список назавжди збитих льотчиків. Там воно є...
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09.10.2021 13:49 Ответить
киля не тупи. "апшорный" теперь вован пандорский
потому что в панама пейпер была информация об единственном офшоре пороха на счету которого было 3000 долларов и рассказывалось для чего был открыт этот офшор - для передачи рошена в траст ротшильдам. траст - управление.

а в пандора пейперс рассказано как у вазелина три своих офшорки, у его кореша баканова офшорка и у шефира офшорка. и в эти офшорки коломой гнал миллионы долларов.

дебилко - проблема не в офшорах. проблема в суммах и источнике денег в офшорах.
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09.10.2021 14:02 Ответить
Казки про святого гетьмана розповідай таким самим шоколадним дебілам, як сам. Бо нормальні люди в таку маячню не вірять. Вибори 19 і соцопитування тому підтвердження. Навіть частина шоколадних придурків вже прозріли: з 27% залишилось тільки 13...
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09.10.2021 14:26 Ответить
а не надо верить или не верить
надо читать первоисточники и думать башкой а не жопой как ты
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09.10.2021 14:28 Ответить
Якби ти могло думати, то за такий час вже б прозріло. Але думати в тебе нічим, тому ти і належиш до 13% невиліковно хворих...
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09.10.2021 16:56 Ответить
да куда уж мне до тебя цицькорона
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09.10.2021 17:05 Ответить
Так. Деградував ти остаточно...
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09.10.2021 17:43 Ответить
Вы нарушаете постулат Марка Твена о спорах с идиотами, итак Вам пришлось опуститься на его уровень, а там они опытнее Вас
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11.10.2021 12:58 Ответить
Та будуть репетувати, що це він список склав!
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09.10.2021 16:11 Ответить
мизанєгонєгаласавалімигаласавалипротів
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09.10.2021 18:50 Ответить
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09.10.2021 14:14 Ответить
Зацитую.
"Коли я читав Скотний двір Оруелла, то не думав, що він написаний про Україну."
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09.10.2021 16:25 Ответить
Вже 30 років...
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09.10.2021 16:58 Ответить
З 2019.
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09.10.2021 17:17 Ответить
Ага. А до того були чесні непідкупні суди, всі корупціонери, казнокради і мажори сиділи за гратами без винятку...
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09.10.2021 17:42 Ответить
завдяки вам не було і ще довго не буде.
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09.10.2021 18:53 Ответить
Завдяки вам не було теж.
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09.10.2021 19:12 Ответить
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09.10.2021 21:00 Ответить
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10.10.2021 21:45 Ответить
 
 