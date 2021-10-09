"Кордон-2021". На границе с Беларусью Нацгвардия, полиция и пограничники проводят совместную операцию. ФОТОрепортаж
В Черниговской области на государственной границе Украины с Беларусью проходит операция "Кордон-2021", в которой принимают участие военнослужащие Нацгвардии, пограничники и Нацполиция.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 октября сообщили пресс-центры МВД и Госпогранслужбы Украины.
"Гвардейцы воинской части 3082 вместе с пограничниками 105-го отряда и работниками Нацполиции обеспечивают усиление мер по предотвращению и пресечению противоправной деятельности на украино-белорусской границе", – говорится в сообщении МВД.
Отработки продолжаются в течение месяца, отметили в Министерстве внутренних дел.
Как подчеркнули в ГПСУ, правоохранители также "отрабатывают элементы оперативного реагирования на изменения обстановки на украинской границе".
"Продолжая мероприятия в рамках совместной пограничной операции "Кордон-2021", межведомственные пограничные наряды осуществляют патрулирование местности, проверку соблюдения пограничного режима, патрулирование речного участка с использованием малых пограничных катеров", – добавили в погранслужбе.
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«Как люди питались? Те люди, кто страше, помнят. Помню, в память врезалось: на этот хлеб сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть - собака подошла, схватила этот кусок хлеба. Упал - в пыль, в грязь. Поднял - съел. И это была хорошая, здоровая пища».
за вивозкою гною,
за різкою січки,
за шаруванням гектара буряків.
за прополкою ранніх просапних і т. ін,
та і, взагалі, за виробленням мінімуму трудоднів (180 трудоднів на рік), інакше ти дармоїд, трутень, і можуть тебе чекати нові села-висілки в ''несходимих сибірах''.