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"Кордон-2021". На границе с Беларусью Нацгвардия, полиция и пограничники проводят совместную операцию. ФОТОрепортаж

В Черниговской области на государственной границе Украины с Беларусью проходит операция "Кордон-2021", в которой принимают участие военнослужащие Нацгвардии, пограничники и Нацполиция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 октября сообщили пресс-центры МВД и Госпогранслужбы Украины.

"Гвардейцы воинской части 3082 вместе с пограничниками 105-го отряда и работниками Нацполиции обеспечивают усиление мер по предотвращению и пресечению противоправной деятельности на украино-белорусской границе", – говорится в сообщении МВД.

Отработки продолжаются в течение месяца, отметили в Министерстве внутренних дел.

Как подчеркнули в ГПСУ, правоохранители также "отрабатывают элементы оперативного реагирования на изменения обстановки на украинской границе".

"Продолжая мероприятия в рамках совместной пограничной операции "Кордон-2021", межведомственные пограничные наряды осуществляют патрулирование местности, проверку соблюдения пограничного режима, патрулирование речного участка с использованием малых пограничных катеров", – добавили в погранслужбе.

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Кордон-2021. На границе с Беларусью Нацгвардия, полиция и пограничники проводят совместную операцию 01
Кордон-2021. На границе с Беларусью Нацгвардия, полиция и пограничники проводят совместную операцию 02
Кордон-2021. На границе с Беларусью Нацгвардия, полиция и пограничники проводят совместную операцию 03
Кордон-2021. На границе с Беларусью Нацгвардия, полиция и пограничники проводят совместную операцию 04
Кордон-2021. На границе с Беларусью Нацгвардия, полиция и пограничники проводят совместную операцию 05
Кордон-2021. На границе с Беларусью Нацгвардия, полиция и пограничники проводят совместную операцию 06

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Автор: 

Беларусь (7899) Госпогранслужба (6466) граница (5273) МВД (9320)


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Топ комментарии
+8
этож ущемление беларускоговорящих прям на границе, срочно несите распятого мальчика у трусиках.
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09.10.2021 15:27
+5
Давно пора, чтобы потом "сюрпризов" не было от Бульбофюрера
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09.10.2021 15:18
+4
..белорусский президент посоветовал смотреть не на «привлекательную» пищу с Запада, а вспомнить рецепты здоровой пищи из «далекого детства»:

«Как люди питались? Те люди, кто страше, помнят. Помню, в память врезалось: на этот хлеб сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть - собака подошла, схватила этот кусок хлеба. Упал - в пыль, в грязь. Поднял - съел. И это была хорошая, здоровая пища».
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09.10.2021 15:38
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Давно пора, чтобы потом "сюрпризов" не было от Бульбофюрера
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09.10.2021 15:18 Ответить
этож ущемление беларускоговорящих прям на границе, срочно несите распятого мальчика у трусиках.
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09.10.2021 15:27 Ответить
Знаєш - спілкувався я на кордоні тому з "сябрами" Ти будеш здивований - на півночі Чернігівщини більше "білоруськомовних" , ніж в самій Білорусі : наші з ними "поліщуцьким" діалектом говорять , а вони з нашими - російською мовою!!!
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09.10.2021 15:41 Ответить
Кажуть, що це й є, так звана білоруська мова.
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09.10.2021 15:57 Ответить
Ну не "літературна білоруська" а її розмовний "південно-східний діалект"
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09.10.2021 16:07 Ответить
..белорусский президент посоветовал смотреть не на «привлекательную» пищу с Запада, а вспомнить рецепты здоровой пищи из «далекого детства»:

«Как люди питались? Те люди, кто страше, помнят. Помню, в память врезалось: на этот хлеб сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть - собака подошла, схватила этот кусок хлеба. Упал - в пыль, в грязь. Поднял - съел. И это была хорошая, здоровая пища».
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09.10.2021 15:38 Ответить
Да, есть о чем жалеть. Особенно о коммунизме, комсомоле, колхозах и свинофермах, трудных. Председатель, одним словом
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09.10.2021 15:51 Ответить
трудоднях
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09.10.2021 15:53 Ответить
Да, есть о чем жалеть. Особенно:
за вивозкою гною,
за різкою січки,
за шаруванням гектара буряків.
за прополкою ранніх просапних і т. ін,
та і, взагалі, за виробленням мінімуму трудоднів (180 трудоднів на рік), інакше ти дармоїд, трутень, і можуть тебе чекати нові села-висілки в ''несходимих сибірах''.
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09.10.2021 17:58 Ответить
Очередная дохлая кошка на стол ЗЕбиляток....(
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09.10.2021 15:41 Ответить
Нікчемна "показуха" у стилі "Зеленський і Квартал"!
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09.10.2021 15:46 Ответить
трём сотням еврейцев утрудняют шанс сдрыснуть без потерь...
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09.10.2021 16:19 Ответить
А якщо УСцатий Лука Мудiщев буде картоплею кидатись???
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09.10.2021 18:18 Ответить
 
 