Грузовик столкнулся с маршруткой под Одессой: 2 человека погибли, 6 - травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Под Одессой произошло смертельное ДТП - грузовой автомобиль врезался в маршрутку в результате чего погибло 2 человека, еще 6 получили травмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

"45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него", - отмечается в сообщении.

По предваоительной информации два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

В НПУ заявили: "Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и СОГ по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины и задержанию водителя грузовика в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса".





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