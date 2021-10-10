Грузовик столкнулся с маршруткой под Одессой: 2 человека погибли, 6 - травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Под Одессой произошло смертельное ДТП - грузовой автомобиль врезался в маршрутку в результате чего погибло 2 человека, еще 6 получили травмы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.
"45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него", - отмечается в сообщении.
По предваоительной информации два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.
В НПУ заявили: "Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и СОГ по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины и задержанию водителя грузовика в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса".
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Чисто асоціальна поведінка.
Не выспался наверное...это же не дебил автогонщик...это фура
аналогично и в трамвайно тороллейбусном управлении...как там еще не подавили людей
Соболезнование родственникам погибших и скорейшего выздоровления травмированным.
.Вся проблема ночных столкновений в ширине твердого покрытия дорог по
советским стандартам - 5. 50 до обочины .
Если учесть , что они на участках не ремонтировались уже 40 (сорок) Карл лет
то ширина проезжей части будет около 5.0 метров .
Стандарты ЕС евро грузовиков - 2.45 метра. т.е до середины дороги вся полоса занята и практически разминуться двум такой ширины авто нет возможности , особенно ночью
Боты -проанализируйте все ночные аварии на дорогах Украины , особенно во Львове , Закарпатье и дорогах местного значения и сказанное будет верно .
Граждане , старайтесь не ездить в ночные часы , особенно осенью и зимой .
Берегите свою жизнь.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих !
Как раз вот эти зерновозы с нагрузкой на каждую ось по 20 тонн и убивают новые дороги , а
нувориши от зерна покупают в виллы вилы в Монако , Лазурном Берегу Франции и Баден-Бадене с яхтами ценой от 1 5о млн.
Берегите свою жизнь.
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купи себе легковую машину и катайся в светлое время суток..
а наемного рабочего капиталист не спросит сколько ты спал и ел, а поедешь тогда когда хозяину выгодны деньги
Купа металу замість авто: під Львовом розбився син відомого львівського бізнесмена (фото)
это они заставляют людей работать с нарушениями всех норм и правил, это они не платят достойной зарплаты, это они выдвигают в органы власти людей которые представляют интересы богатых...
даже если водила и 20000 тыщ в месяц получает там идет полное нарушение трудового законодательства и права на отдых
А ось дотримання законів про режим праці та відпочинку водіїв і навантаження на вісь вантажного транспорту - то інше питання.
Я нещодавно іхав по Мелітопольській трасі і рахував; з 10 корпусів, 7 з них - ФУРОвози зерна. Дощ, з під колес летить, ніц не видно, хрін об'їдеш. А воно собі тулить по всій дорозі. В Миколаєві, під портами вже доріг немає. Що далі? А дихати після них чим???
Вантажівки були, є і будуть, гезалежно від "хотєлок" деяких. Питання у тому, що в Україні це ніхто не контролює як треба, при тому що наша держава приедналася до постанови ЕС N 561/2006.
А вони все пруть і пруть.
Ну а фури з товаром най їздять. Там і водії з головами, та руками.
По зерновим з під комбайна не погоджуюсь. Раніше все всіх влаштовувало. ЗПП накопичувало об'єми і потім вагонами по розкладу, організовано в порт, на корабель. Зараз, кожен фермер - "зланудостолу".