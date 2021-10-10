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Новости Фото ДТП
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Грузовик столкнулся с маршруткой под Одессой: 2 человека погибли, 6 - травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Под Одессой произошло смертельное ДТП - грузовой автомобиль врезался в маршрутку в результате чего погибло 2 человека, еще 6 получили травмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

"45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него", - отмечается в сообщении. 

По предваоительной информации два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. 

В НПУ заявили: "Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и СОГ по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины и задержанию водителя грузовика в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Киеве: легковой автомобиль врезался в маршрутку, от удара та влетела в столб. ВИДЕО

Грузовик столкнулся с маршруткой под Одессой: 2 человека погибли, 6 - травмированы, - Нацполиция 01
Грузовик столкнулся с маршруткой под Одессой: 2 человека погибли, 6 - травмированы, - Нацполиция 02
Грузовик столкнулся с маршруткой под Одессой: 2 человека погибли, 6 - травмированы, - Нацполиция 03
Грузовик столкнулся с маршруткой под Одессой: 2 человека погибли, 6 - травмированы, - Нацполиция 04

ДТП (7678) маршрутки (546) Одесская область (3590)


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Топ комментарии
+3
Головне щоб не порох. Если серьезно, то никто о безопасности на дорогах Украины не задумывается. Там украсть нечего, а если нечего крась то зачем это делать. Да и не мешало бы навести порядок в головах того ЗЕ стада. Одни безмозглые а пешеходный переход скачут, а другие глаза вылупили прут по городу под 100 км/ч. Вот и результаты.
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10.10.2021 09:04
+3
Оті зерновози з доріг треба прибирати. По перше, там одна бикота їздить. По друге - ЗД транспорт для цього є з розгалуженою системою елеваторів.
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10.10.2021 09:55
+2
А чого нарот не вимагає від зеленського навести лад на дорогах ?
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10.10.2021 09:00
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Правила форума Совет форумчан
А чого нарот не вимагає від зеленського навести лад на дорогах ?
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10.10.2021 09:00 Ответить
Головне щоб не порох. Если серьезно, то никто о безопасности на дорогах Украины не задумывается. Там украсть нечего, а если нечего крась то зачем это делать. Да и не мешало бы навести порядок в головах того ЗЕ стада. Одни безмозглые а пешеходный переход скачут, а другие глаза вылупили прут по городу под 100 км/ч. Вот и результаты.
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10.10.2021 09:04 Ответить
Наші люди забули, що живуть у суспільстві, а не в стаді.
Чисто асоціальна поведінка.
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10.10.2021 09:06 Ответить
прямо Карма какая то и опять Богдан и опять авто налетело на маршрутку.. и опять жертвы..слышу частно мол своя автомашина хлопотно аварии погибнуть можно вот общественный транспорт куда надежней неяига.. как видим можно вообще даже на велике не ездить а погибнуть банально на дорожке для пешеходов от наезда автомобиля... печально соболезнования родным погибших и выздоровления травмированным...
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10.10.2021 09:16 Ответить
Вантажівки не мають їздити по крайній лівій смузі зі швидкістю 150 км на годину!
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10.10.2021 16:10 Ответить
Ігорьонь, а ти розженеш фуру до 150?
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11.10.2021 21:59 Ответить
Я не розжену, я не ідіот, а от мене на цій трасі фури обгоняють на швидкості 150 км на годину.
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12.10.2021 09:16 Ответить
Как это не Порох? А Богдан? Клятый барига наделал автобусов,которые не выдерживают столкновения с фурой...
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10.10.2021 10:20 Ответить
столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него ...
Не выспался наверное...это же не дебил автогонщик...это фура
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10.10.2021 09:09 Ответить
Выспешся на том свете, а сдесь думвй о последствиях, если есть чем!
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10.10.2021 09:18 Ответить
О последствиях..машины не их сейчас..есть заявка иди ****** или потеряешь работу...и это не только на дорогах...
аналогично и в трамвайно тороллейбусном управлении...как там еще не подавили людей
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10.10.2021 09:58 Ответить
*****
Соболезнование родственникам погибших и скорейшего выздоровления травмированным.
.Вся проблема ночных столкновений в ширине твердого покрытия дорог по
советским стандартам - 5. 50 до обочины .
Если учесть , что они на участках не ремонтировались уже 40 (сорок) Карл лет
то ширина проезжей части будет около 5.0 метров .
Стандарты ЕС евро грузовиков - 2.45 метра. т.е до середины дороги вся полоса занята и практически разминуться двум такой ширины авто нет возможности , особенно ночью
Боты -проанализируйте все ночные аварии на дорогах Украины , особенно во Львове , Закарпатье и дорогах местного значения и сказанное будет верно .
Граждане , старайтесь не ездить в ночные часы , особенно осенью и зимой .
Берегите свою жизнь.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих !
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10.10.2021 09:32 Ответить
Люто плюсую... Сам переконався коли зустрічна фура знесла дзеркала в бусіку, яким я їхав. З того часу, ви будете сміятись, я стараюсь ВЗАГАЛІ уникати поїздок автотранспортом між містами, тільки по гострій необхідності... Нічна поїздка навіть не розглядається.
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10.10.2021 09:56 Ответить
Навіть коли і відремонтують покриття, то на узбіччя ложуть "болт"; не укріпляють, не ущільнюють, не втрамбовують, а просто засипали відсівом і усе. Вантажівка хапоне таке узбіччя і біда. Он, як нещодавно під Миколаєвим. Мало того узбіччя, дорога в ремонті, так ще й драйвер на навантаженому зерновозі п'янюче падло. Обійшлось без жертв, але????
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10.10.2021 09:59 Ответить
Супер-яхта "Ace" за $180 миллионов аграрного лоббиста Косюка не указана в декларации Источник:
Как раз вот эти зерновозы с нагрузкой на каждую ось по 20 тонн и убивают новые дороги , а
нувориши от зерна покупают в виллы вилы в Монако , Лазурном Берегу Франции и Баден-Бадене с яхтами ценой от 1 5о млн.
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10.10.2021 10:07 Ответить
Граждане , старайтесь не ездить в ночные часы , особенно осенью и зимой .
Берегите свою жизнь.
=========
купи себе легковую машину и катайся в светлое время суток..
а наемного рабочего капиталист не спросит сколько ты спал и ел, а поедешь тогда когда хозяину выгодны деньги
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10.10.2021 10:01 Ответить
Если Вам не дорога эта жизнь , данная один раз Богом - нет вопросов .

Купа металу замість авто: під Львовом розбився син відомого львівського бізнесмена (фото)
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10.10.2021 10:11 Ответить
ну хер на него если он идиот..туда ему и дорога в ад..тем более сын бизнесмена...желаю чтобы у него все дети пошли вслед за ним
это они заставляют людей работать с нарушениями всех норм и правил, это они не платят достойной зарплаты, это они выдвигают в органы власти людей которые представляют интересы богатых...
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10.10.2021 10:15 Ответить
Ось тільки у справжніх капіталістів режим праці та відпочинку водіїв регламентуеться загальноєвропейським законом... А у нас скоріше просто любителі гребти під себе, докі є можливість.
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10.10.2021 10:30 Ответить
Вот именно что "під себе"...Не в предприяьтие свое собственное, а именно "під себе"...ибо нет гарантий что через полгода все вложенное в средства производства будет отжато парнем с более крутой распальцовкой "по решению суда"
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10.10.2021 10:41 Ответить
45 летний, а ума 0. Деградация на морде !
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10.10.2021 09:11 Ответить
Кастрировать долбойоба, что б не размножался!
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10.10.2021 09:16 Ответить
Его или его хозяина который не предоставляет людям нормальные условия работы...???

даже если водила и 20000 тыщ в месяц получает там идет полное нарушение трудового законодательства и права на отдых
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10.10.2021 10:20 Ответить
І часто після зміни водії, ща й гайки крутять на машині.
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10.10.2021 10:48 Ответить
Оті зерновози з доріг треба прибирати. По перше, там одна бикота їздить. По друге - ЗД транспорт для цього є з розгалуженою системою елеваторів.
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10.10.2021 09:55 Ответить
По перше зерновози з доріг не зникнуть апріорі, а по друге ЗД транспорт в поля не їздить.
А ось дотримання законів про режим праці та відпочинку водіїв і навантаження на вісь вантажного транспорту - то інше питання.
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10.10.2021 10:34 Ответить
Фурам в полях теж нєх робити.
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10.10.2021 11:28 Ответить
І як тоді зерно з бункера комбайнів повинно опинятися в вантажівках ( зазвичай то тандеми)?
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10.10.2021 11:56 Ответить
З бункера до елеватора, до зерносховища не треба фур з ВП в 70 тон. Ці фурой..би саме якраз і зроблені, щоб вантажитись до неможу і перти світ за очі. При чому, у водія повністю відсутній мозок. Машини потужні, придавив і та біжить. Сигара в рот, телефон у вухо, Бутирка в динаміках... - РОМАНТИКА. І плювати на усе; на стан доріг, на безпеку, на зручності.
Я нещодавно іхав по Мелітопольській трасі і рахував; з 10 корпусів, 7 з них - ФУРОвози зерна. Дощ, з під колес летить, ніц не видно, хрін об'їдеш. А воно собі тулить по всій дорозі. В Миколаєві, під портами вже доріг немає. Що далі? А дихати після них чим???
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10.10.2021 14:03 Ответить
Давайте тільки не плутати незаконне перенавантаження та работу в межах дозволеного. У звичайного тягача (2 осі) з напівпричепом дозволена максимальна вага - 40 тонн. Тут питання до контролюючих органів, які за багато років не наведи порядок з навантаженням. Те саме і до питання перевищення швидкості. Як контроль швидкісті так й режим праці і відпочинку "зав'язаний" на тахографі. Все це треба і можна контролювати. Після контролю навантаження на вісі вантажівок зверну увагу на питання доріг. Будемо відверті, вони в Україні зроблені з "гівна та палок". Усі дороги Европи заповнені вантажівками, але дорожне покриття ціле, як на автобанах так і на націоналках. І вантажівок ДУЖЕ багато, іноді більше легкових автомобілів.
Вантажівки були, є і будуть, гезалежно від "хотєлок" деяких. Питання у тому, що в Україні це ніхто не контролює як треба, при тому що наша держава приедналася до постанови ЕС N 561/2006.
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10.10.2021 15:19 Ответить
Добре, траса то таке вже. Що робити, коли їх в місті стільки, що пройти ніяк, а від сморіду дихати важко. До плюсу, кожен день з фірою ДТП.
А вони все пруть і пруть.
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10.10.2021 16:44 Ответить
Для контролю вантажного транспорту у місті є поліція та дорожні знаки. І фури є у всіх містах Європи. Україна не буде в цьому плані якоюсь винятковою країною. Ваше "пруть і пруть" геть не бачило трафіку десь в Гамбурзі або Антверпені. Ось там дійсно багато фур. А в нас ще квіточки. Але без фур не працює еконміка, бо майже всі товари та сировина транспортують фури.
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10.10.2021 19:35 Ответить
Ми за зерновози говоримо. Фури то інше і їх дійсно мало. Ось Вам невеличке відео початку колапсу зернового сезону. 3 роки тому. Потім був рік неврожайний і усі відпочили. Зараз нове нашестя. Я б нічого не говорив, як би це було поза містом, а так це практично в центрі міста. Плюс нафтабаза почала з води перевалювати паливо, то теж тих каністр стільки....
Ну а фури з товаром най їздять. Там і водії з головами, та руками.
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10.10.2021 19:52 Ответить
Відео https://www.youtube.com/watch?v=7UoFG9b2EQY https://www.youtube.com/watch?v=7UoFG9b2EQY

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10.10.2021 19:53 Ответить
І ще. Як раз більш раціонально забирати з поля продукцію фурами. При використанні ******** комбайнів задовбаешься возити зернові малими вантажівками. Навіть помідори забирають в напівпричепи. Тільки на таких тягачах ставлять високі седла.
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10.10.2021 15:35 Ответить
Помідори зараз міцніші від картоплі. В цьому році навіть їсти (гризти) їх не хо, навіть жовті в стовбур пішли.
По зерновим з під комбайна не погоджуюсь. Раніше все всіх влаштовувало. ЗПП накопичувало об'єми і потім вагонами по розкладу, організовано в порт, на корабель. Зараз, кожен фермер - "зланудостолу".
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10.10.2021 16:48 Ответить
Мабуть ви не розумієте, як це працює.
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10.10.2021 19:36 Ответить
маршрутки картонные. а мерсы и фольксвагены не проходят сертификацию ..
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11.10.2021 10:06 Ответить
 
 