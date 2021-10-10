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30-й по счету самолет разбился в России в этом году - 19 человек погибло. ФОТО

В Татарстане (РФ) самолет с 20 парашютистами совершил жесткую посадку. Борт вылетел из Мензелинска в 9 утра и почти сразу перестал выходить на связь. На борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский сайт 112. 

По предварительной информации 19 человек погибли, ещё 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

ГУ МЧС по Татарстану подтвердили информацию о происшествии. Сообщения о количестве погибших и пострадавших государственными органами пока не подтверждались.

Читайте на Цензор.НЕТ - Россия установила мировой рекорд по числу авиакатастроф в этом году: 29 крушений и 85 погибших, - Бутусов

30-й по счету самолет разбился в России в этом году - 19 человек погибло 01
30-й по счету самолет разбился в России в этом году - 19 человек погибло 02

Как сообщал ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов лето 2021 года стало катастрофическим для российской авиации. Причины этого - старая техника, слабый контроль и падение уровня подготовки специалистов.

авиакатастрофа (1723) россия (95671)


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Топ комментарии
+65
Енота в студию!!!
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10.10.2021 10:26
+57
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10.10.2021 10:31
+52
Погибшим членам и парашатистам желаю крепкого здоровья
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10.10.2021 10:33
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Страница 3 из 3
Задорнов сказал что самолёт тяжелее воздуха
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10.10.2021 12:14 Ответить
Ни понял... они шо десантироваться на Донбасс не будут? А ведь наверняка хотели, уже отпуска оформили...

Вообще-то ордынские сообщают что пока на концерт Кобзона отправилось 16 штук. Остальные тяжелые, а значит еще будут падать,
....прямиком в Ад.
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10.10.2021 12:25 Ответить
Потом хлопок, задимление и отрицательний плюс 19 почти десантников.
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11.10.2021 16:55 Ответить
Найголовніше - що впав літак з позначками Повітряно-Космічних сил на фюзеляжі і кілі!
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10.10.2021 13:07 Ответить
Головне не зупинятися.
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10.10.2021 13:12 Ответить
Чуйка є що більше всього лайків збере танцюючий єнот...)
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10.10.2021 13:15 Ответить
Від таких гарних і позитивних новин , на душі настає таке неймовірне полегшення , що аж дух захоплює 👍🏼👍🏼👍🏼😆😀
дякую , пана Бутусова , за чудову новину 😊
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10.10.2021 13:20 Ответить
Сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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10.10.2021 13:26 Ответить
О , це вже быльш менш норм , а то по один два гинули ...літаки тыльки переводили впусту
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10.10.2021 13:32 Ответить
низко пошол, наверно к дождю
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10.10.2021 13:47 Ответить
Поздравляю рашистов с успешной ликвидацией орков 😁
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10.10.2021 14:15 Ответить
Самолет ценой своей жизни ликвидировал российских оккупантов.
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10.10.2021 15:04 Ответить
Вспомнился пепелац и
пацаки (читать справа налево) из фильма Кин-дза-дза.
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10.10.2021 14:32 Ответить
Якщо це були прості татари спорстмени, а не військові окупанта, то шкода. Але так буває коли зраджуєш свою батьківщину, і живеш під окупантом. Колись Татарстан знову стане вільним.
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10.10.2021 14:55 Ответить
реакція рашистського "пересічного" на народження в королівській сім"ї
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10.10.2021 15:19 Ответить
Мальчик в поле зенитку нашел
L-410 "жестко" пошел...
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10.10.2021 15:35 Ответить
Ждем посадки корабля "Союз" Пора открівать 4-й десяток,- финал должен быть повяличественнее, аднакось, Еноту приготовиться, надеемся не подведет... "Роскосмос"
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10.10.2021 14:56 Ответить
Слава Богу, люди не погибли!
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10.10.2021 15:02 Ответить
Вейшнорія все ще бушує!
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10.10.2021 15:08 Ответить
еле упал а один выжил все кроме кацапов брятья по крови
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10.10.2021 15:23 Ответить
Ого!!! 30-й шо они там курят.
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10.10.2021 16:00 Ответить
шо они там заливают??
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10.10.2021 16:34 Ответить
Гарні москалі - мертві москалі! Кабздону там вітання передавайте!
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10.10.2021 16:10 Ответить
Завалились в валежник ..Опять котострофа 😸
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10.10.2021 17:06 Ответить
О, юбилей, надо отметить!
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10.10.2021 19:13 Ответить
а что-много еще самолетов осталось??
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10.10.2021 21:00 Ответить
Нищак за нищаком... то дешевую бормотуху надыбали кокцапы, то самолет тяжелее воздуха... Вангую: муйлуша на подходе.
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10.10.2021 21:04 Ответить
Вы товой, расеяне не возмущайтесь на реакцию украинских граждан, вы сейчас фашисты оккупанты, а жалеть их граждан деды не велели.
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10.10.2021 21:06 Ответить
хорошо, но надо больше, кацапы не останавливайтесь, ну а так то самолет упал патамуша тяжелее воздуха
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10.10.2021 21:55 Ответить
жОсткая посадка, мда... а хлопок, хлопок-то хоть был?
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10.10.2021 22:50 Ответить
Прекрасно ! Російські фашисти знову понесли втрати в живій силі та техніці .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦😁👍
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11.10.2021 07:21 Ответить
а ведь это бумеранг за малазийский самолет. природа помнит и мстит
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13.10.2021 23:47 Ответить
Все на чому є російська символіка буде утилізоване.
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25.10.2021 19:51 Ответить
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