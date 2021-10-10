30-й по счету самолет разбился в России в этом году - 19 человек погибло. ФОТО

В Татарстане (РФ) самолет с 20 парашютистами совершил жесткую посадку. Борт вылетел из Мензелинска в 9 утра и почти сразу перестал выходить на связь. На борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский сайт 112.



По предварительной информации 19 человек погибли, ещё 3 человека получили травмы различной степени тяжести.



ГУ МЧС по Татарстану подтвердили информацию о происшествии. Сообщения о количестве погибших и пострадавших государственными органами пока не подтверждались.

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Как сообщал ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов лето 2021 года стало катастрофическим для российской авиации. Причины этого - старая техника, слабый контроль и падение уровня подготовки специалистов.