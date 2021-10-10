РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8756 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание Саакашвили в Грузии
25 348 110

Саакашвили рассказал об отношениях со "слугой народа" Ясько: "Мы давно живем вместе. Это большая история любви". ФОТО

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал о своих отношениях с народным депутатом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в "Фейсбуке". 

"Для тех, кто интересуется личной жизнью. Сейчас я веду гораздо более масштабную борьбу, чем моя личная жизнь. Впрочем, поскольку звучат вопросы об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев тому назад я и Лиза Ясько (народный депутат от "Слуги народа" - ред.) объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным", - написал Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили и "слуга народа" Ясько заявили, что влюблены друг в друга, - видео записано перед отъездом в Грузию. ВИДЕО

Он также попросил людей уважать их с Елизаветой Ясько частную жизнь, а также приватность Сандры Рулофс (жена Саакашвили, бывшая первая леди Грузии - ред.). "Я отношусь к ней (Сандре Рулофс - ред.) с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за невероятную совместную жизнь", - отметил Саакашвили.

"Сейчас я сосредоточен на моей борьбе и продолжаю голодовку. Я отношусь к этому крайне серьезно и настроен дойти до конца", - подытожил экс-президент Грузии.

Также читайте: Видео с Ясько стало для меня неожиданным, - супруга Саакашвили Рулофс

Саакашвили рассказал об отношениях со слугой народа Ясько: Мы давно живем вместе. Это большая история любви 01

Напомним, 1 октября народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько опубликовала в Facebook совместное с Михеилом Саакашвили видео, где они заявили, что влюблены друг в друга.

Вместе с тем, известно, что Саакашвили женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс. Они воспитывают двух сыновей – Эдуарда и Николоза. Об их разводе на сегодняшний день не сообщалось.

Кроме того, 6 октября Сандра Рулофс заявила, что для нее стало неожиданностью опубликованное Ясько видео, где они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".

Саакашвили Михеил (3307) Елизавета Ясько (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+41
показать весь комментарий
10.10.2021 14:57
+29
Ага конечно. На самом деле, это история неуйомной жады молодого тела с одной строны и проституции с другой
показать весь комментарий
10.10.2021 14:55
+26
вот эта?

Сползает по крыше старик Козлодоев
Пронырливый, как коростель
Стремится в окошко залезть Козлодоев
К какой-нибудь бабе в постель
Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев
Глаза его были пусты
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев
Заняться любовью в кусты
Занятие это любил Козлодоев
И дюжину враз ублажал
Кумиром народным служил Козлодоев
И всякий его уважал
А ныне, а ныне попрятались суки
В окошки отдельных квартир
Ползет Козлодоев, мокры его брюки
Он стар; он желает в сортир
показать весь комментарий
10.10.2021 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Саака: в настоящее время я сосредоточен... ОН НЕМОЖЕТ НАЧЕМ НИБУТЬ ,БЫТЬ СОСРЕДОТОЧЕНЫМ -ето человек сумбур!!!
показать весь комментарий
10.10.2021 17:30 Ответить
Ну смысл обсуждать личную жизнь? Как она связана с проф. деятельностью? Абы клики набрать или желтизны дать? Ну несерьёзно.
показать весь комментарий
10.10.2021 17:36 Ответить
Она себя уже царицей Тамарой считала. А вместо этого передачки на кичу носить!
показать весь комментарий
10.10.2021 17:51 Ответить
.
показать весь комментарий
10.10.2021 20:53 Ответить
Хорошо делать минет ,это еще не любовь.
показать весь комментарий
10.10.2021 20:55 Ответить
кому какое дело?
показать весь комментарий
10.10.2021 21:43 Ответить
Я заголовок прочитала и опешила! Ничего себе, думаю, каминг-аут? Оказывается, Ясько - женщина.😬 Самое интересное, что Сандра ничего не знала о "завершении отношений" с мужем. Сочувствую тёзке.
показать весь комментарий
11.10.2021 00:43 Ответить
Одним словом, прелюбодействует мы давненько
показать весь комментарий
11.10.2021 06:45 Ответить
Да Бог с ними, пусть живут и здравствуют.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 