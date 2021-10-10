Саакашвили рассказал об отношениях со "слугой народа" Ясько: "Мы давно живем вместе. Это большая история любви". ФОТО

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал о своих отношениях с народным депутатом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в "Фейсбуке".

"Для тех, кто интересуется личной жизнью. Сейчас я веду гораздо более масштабную борьбу, чем моя личная жизнь. Впрочем, поскольку звучат вопросы об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев тому назад я и Лиза Ясько (народный депутат от "Слуги народа" - ред.) объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным", - написал Саакашвили.

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Он также попросил людей уважать их с Елизаветой Ясько частную жизнь, а также приватность Сандры Рулофс (жена Саакашвили, бывшая первая леди Грузии - ред.). "Я отношусь к ней (Сандре Рулофс - ред.) с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за невероятную совместную жизнь", - отметил Саакашвили.

"Сейчас я сосредоточен на моей борьбе и продолжаю голодовку. Я отношусь к этому крайне серьезно и настроен дойти до конца", - подытожил экс-президент Грузии.

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Напомним, 1 октября народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько опубликовала в Facebook совместное с Михеилом Саакашвили видео, где они заявили, что влюблены друг в друга.

Вместе с тем, известно, что Саакашвили женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс. Они воспитывают двух сыновей – Эдуарда и Николоза. Об их разводе на сегодняшний день не сообщалось.

Кроме того, 6 октября Сандра Рулофс заявила, что для нее стало неожиданностью опубликованное Ясько видео, где они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".