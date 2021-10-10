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В Украину прибыла техническая помощь от США для усиления безопасности. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 10 октября, в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки, о которой договорился Владимир Зеленский во время рабочего визита в Вашингтон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов", - рассказали в министерстве.

Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями. Сегодня в Украину прибыла одна из них.

"Предоставление дополнительной помощи для безопасности от правительства США вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", - отметили в Минобороны.

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В Украину прибыла техническая помощь от США для усиления безопасности 01
В Украину прибыла техническая помощь от США для усиления безопасности 02
В Украину прибыла техническая помощь от США для усиления безопасности 03
В Украину прибыла техническая помощь от США для усиления безопасности 04
В Украину прибыла техническая помощь от США для усиления безопасности 05

Автор: 

Минобороны (9368) оборона (5214) помощь (7822) США (26860)


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Топ комментарии
+38
Наручники зеленському і єрмакові теж прислали?
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10.10.2021 17:05
+27
Вот за это реально большое спасибо. Сейчас на Раше начнется разрыв пуканов от ярости.
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10.10.2021 17:08
+17
который на крови киношку на рашку барыжит?
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10.10.2021 17:23
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Шо опять, на 100 % тарифы будет увеличивать? Байден даже тогда был в шоке от такой самодеятельности. Говорит-"та я и не просил так много. Зачем, Пётр? Тебе не жаль твой народ?"...
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10.10.2021 18:18 Ответить
Байден Петі ще за сина подгон торчить
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10.10.2021 19:47 Ответить
Скабака енд Ко здуріють, кіндрашка їх вхопить! Треба сьогодні подивитись НТВ, розважитись.
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10.10.2021 17:49 Ответить
Уверен, что ты нтв каждый день смотришь.
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10.10.2021 17:51 Ответить
Кожного дня-то ні,але коли кацапським пропагандонам разом із їхнім хазяїном- ****** підсипають "бліх за пазуху",то ніде правди діти-дивлюсь,насолоджуюсь.
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10.10.2021 17:55 Ответить
кацы срут кирпичами
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10.10.2021 18:04 Ответить
Ну, така в них їжа... СкрЕпная дуже! ))
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11.10.2021 20:44 Ответить
Помню как при порохе- одни озабоченности. Любо, дорого вспоминать
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10.10.2021 18:12 Ответить
Респект США!
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10.10.2021 18:26 Ответить
Ермак уже доложил кацапскому начальству о составе и количестве помощи?!
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10.10.2021 18:26 Ответить
Головне ....Рашку не спровокувати?..
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10.10.2021 18:43 Ответить
До чего мы за 30лет дожились....скоро стеклянные бусы и зеркальца будут присылать, стране некогда изготовлявшей наверное 50-60-% всего оружия СССР
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10.10.2021 18:27 Ответить
Лично вы дожилис до *****, присели на бутылку, радуетесь)
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10.10.2021 18:36 Ответить
Да, Совок изготовлял горы оружия, непонятно для чего правда, пшеницу закупали в США и Канаде, а потом жрать стало нечего и распался. И самое смешное, что никто так и не вышел на его защиту, всех достал окончательно. А по поводу бусиков и зеркалец, ну так кто нам виноват, что наши Гетманы довели оборону страны до пис...ца, а мы все на это покорно смотрели. Солдат полуголодный, выглядел как совок из 80-х. Зато себе любимым Мерседесы обновляли через год. Теперь вот пожинаем результаты, в том числе и своей тупости и наивности. Ну и почему мы не Израиль или Сингапур?
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10.10.2021 18:44 Ответить
..а шоб порожняка не літати, заберіть у Штати, у клітці, Бєню - нехай скористається послугами чесного американьского суду.. згодом і Зєля Золотая Ручка буде готова, бо, схоже, у 43 рочки вона вже не порозумнішає..(
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10.10.2021 19:03 Ответить
За ці поставки ще Петро домовлявся. Чесне слово.
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10.10.2021 19:34 Ответить
не, врешь! еще янык договорился))))
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10.10.2021 22:29 Ответить
жму руку обімаю )))
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10.10.2021 22:55 Ответить
похоже, что боеприпасы и оружие под "Айленды", которые приедут в конце года..
будет дивизион "Айлендов" (5 штук)..
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10.10.2021 20:28 Ответить
похоже на ящики с пулеметными лентами калибра 50BMG я в таком ящике в багажнике инструмент вожу
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11.10.2021 01:19 Ответить
Упаковочки защитного цвета - это радует.
А уж путинскую агентуру как это радует ....
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10.10.2021 21:33 Ответить
82nd All American - славні хлопці у них за експедиторів, мабуть вантаж дуже важливий
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10.10.2021 22:12 Ответить
Боже, благослови Америку.
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10.10.2021 22:59 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1447206033248735232 7 ч



В Украину прибыла техническая помощь от США ".... за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до США, в Україну" Министерство обороны. Таран демонстрирует искусство лизнуть ...
Некий "Конгресс США" принявший решение об этом оказывается не при чем ? Обязательно им об этом расскажем
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11.10.2021 00:27 Ответить
"о которой договорился Владимир Зеленский во время рабочего визита в Вашингтон"
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11.10.2021 01:42 Ответить
подкинули Американцы "работы" кремлевской Крысе ермаку и его "партнеру" малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Дегенерату....
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11.10.2021 20:23 Ответить
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