В Украину прибыла техническая помощь от США для усиления безопасности. ФОТОрепортаж
В воскресенье, 10 октября, в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки, о которой договорился Владимир Зеленский во время рабочего визита в Вашингтон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.
"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов", - рассказали в министерстве.
Грузы будут поступать в Украину несколькими партиями. Сегодня в Украину прибыла одна из них.
"Предоставление дополнительной помощи для безопасности от правительства США вооруженным силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", - отметили в Минобороны.
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будет дивизион "Айлендов" (5 штук)..
А уж путинскую агентуру как это радует ....
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1447206033248735232 7 ч
В Украину прибыла техническая помощь от США ".... за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до США, в Україну" Министерство обороны. Таран демонстрирует искусство лизнуть ...
Некий "Конгресс США" принявший решение об этом оказывается не при чем ? Обязательно им об этом расскажем