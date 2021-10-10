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Вооруженная банда хотела "отжать" ферму в Запорожской области, "рейдерам" грозит до 7 лет. ФОТО

Сотрудники полиции задержали банду рейдеров, которая пыталась "отжать" фермерское хозяйство в Пологовском районе Запорожской области. Участникам банды грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Инцидент произошел еще 7 октября, но правоохранители рассказали об этом только сегодня. На территорию фермы в Благодатном на трех автомобилях приехала банда молодых людей с оружием и начала угрожать руководству фермерского хозяйства.

"Парни с демонстрацией оружия угрожали забрать урожай, заставляли главу фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество и отдать свою долю наследственного комплекса сельского фермерского хозяйства", - сообщило правоохранители.

Также читайте: Немецкие инвесторы о земельном рейдерстве в Украине: Каждый раз мы вызвали сотрудников полиции, но они перестали реагировать на вызовы

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения. У рейдеров изъяли четыре охотничьи гладкоствольные ружья, три травматических пистолета, а также патроны к ружьям и пистолетам. Оружие и патроны направили на баллистическую экспертизу.

"Личности всех мужчин, которые вторглись на территорию фермерства, установлены. Это жители Запорожской и Днепропетровской области от 23-х до 31-го года. Все они доставлены в отделение полиции для дачи объяснений", - отметили в МВД.

Вооруженная банда хотела отжать ферму в Запорожской области, рейдерам грозит до 7 лет 01
Вооруженная банда хотела отжать ферму в Запорожской области, рейдерам грозит до 7 лет 02
Вооруженная банда хотела отжать ферму в Запорожской области, рейдерам грозит до 7 лет 03
Вооруженная банда хотела отжать ферму в Запорожской области, рейдерам грозит до 7 лет 04
Вооруженная банда хотела отжать ферму в Запорожской области, рейдерам грозит до 7 лет 05

Автор: 

рейдерство (918) Запорожская область (3097)


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Топ комментарии
+36
Люди працювали всю весну і літо. А як прийшла пора забирати врожай, з'явилися стерв'ятники. На вила і в купу гною!
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10.10.2021 18:27
+16
Если раньше были "шестидесятники" (кто помнит Хрущёвскую оттепель).
То сейчас пришли "девяностники". Янелох привёл и посадил их в Раду.
Ну и все привычки из 90-х вернулись.
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10.10.2021 18:22
+15
Та ладно, сейчас...
Память у вас короткая.
Всё что было между 14-м и 19-м не помните?
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10.10.2021 18:36
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Правила форума Совет форумчан
Если раньше были "шестидесятники" (кто помнит Хрущёвскую оттепель).
То сейчас пришли "девяностники". Янелох привёл и посадил их в Раду.
Ну и все привычки из 90-х вернулись.
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10.10.2021 18:22 Ответить
Та ладно, сейчас...
Память у вас короткая.
Всё что было между 14-м и 19-м не помните?
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10.10.2021 18:36 Ответить
А можно конкретики добавить? Что именно происходило ?
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10.10.2021 19:25 Ответить
Тоже самое и происходило - каждую осень уже много лет сообщают об этих рейдерских захватах.
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10.10.2021 22:26 Ответить
Помню, нападение кацапов, преддефолт, выступление Зе в мокшандии. А шо?
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10.10.2021 20:41 Ответить
А мне идёт ... Липецк... фабрика... конфеты...
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10.10.2021 20:48 Ответить
По всему видно, что ты смотрел только канал "Г+Г".
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10.10.2021 20:55 Ответить
Зомбований
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10.10.2021 20:59 Ответить
Работал в Липецке? Бееедненький
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10.10.2021 21:17 Ответить
Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, "Тузік" вкусний.
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10.10.2021 22:06 Ответить
Смокчи свого тузіка сам.
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10.10.2021 23:29 Ответить
що кацапа, палєво, чи тобі того Тузіка в сраку встромили. де вас таких тупих беруть, навіть класиків ******** не знаєте.
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11.10.2021 20:59 Ответить
Аряяяя, била хужэ вы что нипанимаете шикаладные)0)0)))0
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11.10.2021 01:41 Ответить
Люди працювали всю весну і літо. А як прийшла пора забирати врожай, з'явилися стерв'ятники. На вила і в купу гною!
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10.10.2021 18:27 Ответить
Постійні напади на с\г підприємства - це реклама нових інвестиційних проектів. Інвестиційні няні повторюють її з року в рік.Інвестори реагують члмусь слабо.
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11.10.2021 03:06 Ответить
Г+Г вже відбілює Ані Лорак....
https://www.youtube.com/watch?v=vcOy_1Bfhg8
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10.10.2021 18:27 Ответить
Так і не дивно. Плюси вже давно кисельовщиною займаються.
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10.10.2021 18:32 Ответить
Вооруженное нападение явно с целью убийства и им грозит всего до 7 лет как за хулиганство или коробок конопли. Хотя им даже и того не дадут. Отпустят под подписку или условку как все затихнет иначе бы такого не происходило в Украине.
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10.10.2021 19:05 Ответить
на Україні бути фермором "очень харашо".
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11.10.2021 03:10 Ответить
Мдя... Зняття мораторію дуже допомогло малому та середньньому фермеру. А на отаких вся продовольча безпека країни тримається. Бо міжнародні трейдерои вивезуть все під корінь. Сировиною. А ви хоч повиздихайте.
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10.10.2021 19:12 Ответить
ну нахрен нам этот металолом железяки показали? рыла их бандитские покажите! ведь их не на пленных менять будут.... пусть все вокруг знают и узнают гопников бандюганов что за соседи и знакомые их....а их за решотку и побольше чем 7 давать нужно чтобы другие ссались в штаны от сроков....((
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10.10.2021 19:26 Ответить
Не ті вже "Рейдери"...

https://www.youtube.com/watch?v=SGT_9NG2dZk
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10.10.2021 19:38 Ответить
К своему стыду не могу понять, что за помпа на нижнем фото. Подумалось, Фабарм - так ни хрена не Фабарм.
Какой-то новый турок, наверное.

**********************
Правильно выше написали - дохрена у нас толерантности.
К тебе ломятся отморозки с оружием.
Что нужно делать?
Правильно.
И закопать.
Тихесенько...
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10.10.2021 19:39 Ответить
В США в тех штатах,где разрешают применять оружие в пределах частной територии преступность меньше,чем там,где оружие запрещено

Со слов жителя США
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10.10.2021 20:51 Ответить
Да и в Молдове преступность ниже (благодаря праву на ношение короткоствола).
Но дело не в короткостволе, а моральной готовности давать отпор.
Ну, и подготовке, само собой.
С трудом представляю вооруженных додиков-титушек против себя. Хоть с Хатсанами, хоть Фабармами, хоть травматами ПМ, хоть с чем.
Шансов у них совсем мало.
Потому нужно делать так, чтобы у таких додиков не было шансов, куда бы они не приехали на блатной педали.
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10.10.2021 21:04 Ответить
никто не позволит оказывать качественное сопротивление преступникам, т.к. могут пострадать люди близкие к правоохранительным, судейским, купнобизнесовым, депутатским и прочим вхожим в небесные сферы
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11.10.2021 02:09 Ответить
да, няни начнут волноваться
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11.10.2021 03:14 Ответить
потеряйся он говорил ..теперь будет зима\ лето делать на киче неск лет кочцмарить и макарошки переваривать))
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10.10.2021 19:53 Ответить
Когда я тут писал что на Украине расстреливают фермеров и отбирают землю, меня зобанили. А то что в год по 300 нападений на фермеров, то такe...
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10.10.2021 20:30 Ответить
мож тя забанили за то шо тьі написал... НА Украине?
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10.10.2021 21:12 Ответить
Так ві Шевченка Тараса забаньте за єто, Кобзар, чукча не читатєль?
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10.10.2021 23:39 Ответить
оце тим підарам які проти нормальної легалізації зброї. От така падаль завжди знайде де купити зброю і прийти до нормальної людини. А був би в фермера арсенал, розтріляв к херам цих дебілів, ті хто б вижили в житті би більше не лізли нікуди.
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10.10.2021 20:33 Ответить
Вот как раз фермера и посадят, а этих выпустят. Сперва суды надо реформировать и Конституцию, чтобы тебе не дали 15 лет за самообороны.
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10.10.2021 20:36 Ответить
то само собою. Но краще відсидіти живим, ніж лежати в ямі 2 на 1.
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10.10.2021 20:41 Ответить
Не факт шо ти досидеш до кiнця.
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10.10.2021 20:52 Ответить
Типу: коли навчитеся плавати, ми вам в басейн води наллємо.
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11.10.2021 12:05 Ответить
ті дві ружбайки може піти і купити кожен, в т.ч. і фермер, а от застосувати є проблема, ну короткоствол у нас тільки дарують, а нормальна людина купити не може, а ті гондони, ще й розказують, що проти короткоствола і носіння.
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10.10.2021 22:11 Ответить
Такие нападения происходят в основном в момент вступления в наследство, и законы написаны так, что землю можно рейдерить, переоформлять в наглую и отбирать у наследников. Этот бизнес стоит на потоке и крышуется на высоком уровне.
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10.10.2021 20:33 Ответить
То може інвестняні від Клоуна офшорного?
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10.10.2021 21:08 Ответить
ти диви.. у нас же заборонені пістолети. де вони їх взяли? заборонені жеж!
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10.10.2021 22:05 Ответить
то гумкоплюйки
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10.10.2021 22:12 Ответить
і макар? ну добре, можна переводити подих тоді.. нехай бавляться.
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11.10.2021 02:44 Ответить
а що макар, демілітаризують і Вій називається, щоб гумкою плюватись
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11.10.2021 20:49 Ответить
А гумоплюйки хіба в канцтоварах продаються?
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11.10.2021 12:06 Ответить
там само де і ті дві ружбайки, і купити не набагато складніше.
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11.10.2021 20:51 Ответить
Зелена влада «дуже глибоко стурбована за фермері», такого в Україні небуло, а тепер знову…
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10.10.2021 22:57 Ответить
Не можу зрозуміти. Приїхали бандюки, з зброєю, а їм лише ДО 7 років. Це як? Ці потвори хотіли віджати як ВСЮ власність так і врожай. Може пора рейдерам давати ВІД 15 років?
Який сенс щось робити, коли може приїхати бидлота котра НЕ хоче працювати, а лише віджати. І їм буде лише до 7 років, а потім за добру поведінку вони вийдуть через 4-5 років.
ПРИВАТНА власність це ФУНДАМЕНТ на якому тримається вся економіка. І тих хто зазіхає повинні суворо карати включаючи пожиттєве.
Пора скасувати "інститут тупих тутішок". Тому і не їдуть інвестори.
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11.10.2021 11:15 Ответить
Тоді ніхто в рейдери не захоче йти. а якже тоді переросподіляти власність?
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11.10.2021 12:07 Ответить
У ********* світі починає панувати соціальна модель держави - наприколад у ЮАР і деяких країнах як що ти залишив дім на декілька днів і туди заселились бомжі, ти не маєш права їх виганяти, а всі платіжки залишаються на тобі. Отака лабуда і ще багато іншого.
Думаю по новому закону який треба прийняти по тітушкам і рейдерам можна відкривати вогонь з вогнепальної зброї без попередження
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11.10.2021 15:29 Ответить
а при нормальных законах непрошенных гостей мог всретить старенький СКС
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11.10.2021 11:20 Ответить
облом у инветснянь зеплесени
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11.10.2021 12:24 Ответить
І після цього вони кажуть що не треба дозволяти громадянам володіти вогнепальною зброєю
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11.10.2021 15:24 Ответить
 
 