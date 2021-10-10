Вооруженная банда хотела "отжать" ферму в Запорожской области, "рейдерам" грозит до 7 лет. ФОТО
Сотрудники полиции задержали банду рейдеров, которая пыталась "отжать" фермерское хозяйство в Пологовском районе Запорожской области. Участникам банды грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Инцидент произошел еще 7 октября, но правоохранители рассказали об этом только сегодня. На территорию фермы в Благодатном на трех автомобилях приехала банда молодых людей с оружием и начала угрожать руководству фермерского хозяйства.
"Парни с демонстрацией оружия угрожали забрать урожай, заставляли главу фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество и отдать свою долю наследственного комплекса сельского фермерского хозяйства", - сообщило правоохранители.
Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения. У рейдеров изъяли четыре охотничьи гладкоствольные ружья, три травматических пистолета, а также патроны к ружьям и пистолетам. Оружие и патроны направили на баллистическую экспертизу.
"Личности всех мужчин, которые вторглись на территорию фермерства, установлены. Это жители Запорожской и Днепропетровской области от 23-х до 31-го года. Все они доставлены в отделение полиции для дачи объяснений", - отметили в МВД.
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То сейчас пришли "девяностники". Янелох привёл и посадил их в Раду.
Ну и все привычки из 90-х вернулись.
Память у вас короткая.
Всё что было между 14-м и 19-м не помните?
https://www.youtube.com/watch?v=vcOy_1Bfhg8
https://www.youtube.com/watch?v=SGT_9NG2dZk
Какой-то новый турок, наверное.
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Правильно выше написали - дохрена у нас толерантности.
К тебе ломятся отморозки с оружием.
Что нужно делать?
Правильно.
И закопать.
Тихесенько...
Со слов жителя США
Но дело не в короткостволе, а моральной готовности давать отпор.
Ну, и подготовке, само собой.
С трудом представляю вооруженных додиков-титушек против себя. Хоть с Хатсанами, хоть Фабармами, хоть травматами ПМ, хоть с чем.
Шансов у них совсем мало.
Потому нужно делать так, чтобы у таких додиков не было шансов, куда бы они не приехали на блатной педали.
Який сенс щось робити, коли може приїхати бидлота котра НЕ хоче працювати, а лише віджати. І їм буде лише до 7 років, а потім за добру поведінку вони вийдуть через 4-5 років.
ПРИВАТНА власність це ФУНДАМЕНТ на якому тримається вся економіка. І тих хто зазіхає повинні суворо карати включаючи пожиттєве.
Пора скасувати "інститут тупих тутішок". Тому і не їдуть інвестори.
Думаю по новому закону який треба прийняти по тітушкам і рейдерам можна відкривати вогонь з вогнепальної зброї без попередження