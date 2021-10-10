Полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство на участника акции протеста под домом Порошенко. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции Киевской области составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" на одного из участников акции протеста под домом пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции.

"Полиция Киевской области продолжает обеспечивать общественную безопасность во время проведения мирной акции на Обуховщине. По состоянию на 15:00 один из участников акции совершил действия, нарушающие общественный порядок. Полиция составила на мужчину административный протокол по ст. 173. КУоАП (Мелкое хулиганство). Других существенных нарушений правопорядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сейчас публичный порядок в Козине обеспечивают более 40 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев. Кроме того, на месте происшествия находится руководство главного управления Нацполиции в Киевской области и руководство Обуховского районного управления полиции.

"Полиция Киевщины призывает участников акции соблюдать своими действиями нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - призывают правоохранители.













Как сообщалось, в субботу вечером у дома Порошенко произошли столкновения между группами людей - одни пытались прорваться к дому, обвиняя его в сотрудничестве с Медведчуком в 2014-2015 годах, другие - его защищали.

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Позже Петр Порошенко обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в организации проплаченных протестов у своего дома в селе Козин.

Днем в воскресенье под домом Порошенко снова началась акция протеста.