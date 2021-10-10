РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4714 посетителей онлайн
Новости Фото
7 422 139

Полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство на участника акции протеста под домом Порошенко. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции Киевской области составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" на одного из участников акции протеста под домом пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции.

"Полиция Киевской области продолжает обеспечивать общественную безопасность во время проведения мирной акции на Обуховщине. По состоянию на 15:00 один из участников акции совершил действия, нарушающие общественный порядок. Полиция составила на мужчину административный протокол по ст. 173. КУоАП (Мелкое хулиганство). Других существенных нарушений правопорядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сейчас публичный порядок в Козине обеспечивают более 40 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев. Кроме того, на месте происшествия находится руководство главного управления Нацполиции в Киевской области и руководство Обуховского районного управления полиции.

"Полиция Киевщины призывает участников акции соблюдать своими действиями нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - призывают правоохранители.

Полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство на участника акции протеста под домом Порошенко 01
Полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство на участника акции протеста под домом Порошенко 02
Полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство на участника акции протеста под домом Порошенко 03
Полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство на участника акции протеста под домом Порошенко 04
Полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство на участника акции протеста под домом Порошенко 05
Полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство на участника акции протеста под домом Порошенко 06

Как сообщалось, в субботу вечером у дома Порошенко произошли столкновения между группами людей - одни пытались прорваться к дому, обвиняя его в сотрудничестве с Медведчуком в 2014-2015 годах, другие - его защищали.

Также смотрите: Титушки прорываются в дом Порошенко в Козине. ВИДЕО

Позже Петр Порошенко обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в организации проплаченных протестов у своего дома в селе Козин.

Днем в воскресенье под домом Порошенко снова началась акция протеста.

Автор: 

Нацполиция (16480) Порошенко Петр (19605) столкновения (503) хулиганство (352)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
Ничему тупая власть не учится. Достойные наследники Овоща.

показать весь комментарий
10.10.2021 18:35
+33
Т.е. применение слезоточивого газа и арматуры зе-тушками - это мелкое хулиганство?

Зато разрисованная дверь ЗЕ ОПы - это покушение на жизнь и здоровье нашей ЗЕ-манюни.
показать весь комментарий
10.10.2021 18:38
+28
показать весь комментарий
10.10.2021 18:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А шо такое Парашенка?
показать весь комментарий
10.10.2021 19:23 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2021 19:09 Ответить
С Петрушки помаленьку сдирают маску...
показать весь комментарий
10.10.2021 19:11 Ответить
Досить чіхати лайном і брехнею , а пора спуститися на землю і осмилити
реальність !

Порошенко відстоював украінські принципи і продовжує це робити із честю і достоінством !

А на всякого роду , антиукраїнську мразоту , йому начхати , бо ви , як щури ховаєтесь від нормальних людей !

показать весь комментарий
10.10.2021 19:23 Ответить
Слухай, у нас тут на Цензорі поважні люди, а не "одноклассники"!
Думаєш, нам цікаво читати, як лікарі зараз вовтузяться із твоїм співпляшником Петрушкою?
Пальонку дудлити не треба, волоцюги!
показать весь комментарий
10.10.2021 20:01 Ответить
Цікаво, яких габаритів це було б фулюганство, якби протестували біля ОП або бубочкооселі?
показать весь комментарий
10.10.2021 19:15 Ответить
У-у-у,а що би було, якщо от такий "сабантуй"закатали б парашисти біля палацу *****?
показать весь комментарий
10.10.2021 19:28 Ответить
Та нічого особливого. Одразу по них бімбу з білим фосфором, і прах їхньому пуху...
показать весь комментарий
10.10.2021 19:56 Ответить
Кумовья...
показать весь комментарий
10.10.2021 19:22 Ответить
Це ти так хочеш щоб було? А насправді це не так.
показать весь комментарий
10.10.2021 19:32 Ответить
Так може и в СДПУо Парашенка небыло?
показать весь комментарий
11.10.2021 11:15 Ответить
успокойся купріку.
показать весь комментарий
11.10.2021 12:56 Ответить
иди учи арихметику...
показать весь комментарий
11.10.2021 13:23 Ответить
вивчив. можу тебе навчити.
показать весь комментарий
11.10.2021 16:14 Ответить
Твої тупі сумніви , троляко , тут нікого не цікавлять , так як Мертветчук ,
це кум кремлівського ублюдка , з яким Порох , на одному метрі
Ср@ ти не сяде і про це свідомі украінці знають
тому , пишіть щось від себе , а не по методичці !)
показать весь комментарий
10.10.2021 19:27 Ответить
А що тут робить зелена дрисня під польським прапором?
показать весь комментарий
10.10.2021 20:31 Ответить
Знову захрестили. Так хто там і чого від ******* вимагав?
показать весь комментарий
10.10.2021 19:22 Ответить
зелені продовжують кидати свій лохторат.

показать весь комментарий
10.10.2021 19:24 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2021 19:29 Ответить
Дрібничка, але... Чомусь дуже приємно читати кукурікання дебілоїдів, кинутих через хій )))

показать весь комментарий
10.10.2021 20:07 Ответить
Шыкарно.
Т.е. в промзонах подросло поколение, которое не помнит, как Янык свою титушню голодную бросил замерзать в Мариинке.
показать весь комментарий
10.10.2021 22:10 Ответить
Почему плакаты зарисовали?
показать весь комментарий
10.10.2021 19:25 Ответить
У них і спитай 😡
показать весь комментарий
10.10.2021 19:28 Ответить
Українською запитай, бо вже мало хто удмуртську розуміє.
показать весь комментарий
10.10.2021 19:31 Ответить
В Украине делить людей по языку удумал, как овощ? Неудивительно.
показать весь комментарий
10.10.2021 19:37 Ответить
Ось тут цікаво, продовжуй.
показать весь комментарий
10.10.2021 19:40 Ответить
Ти обісрався ігогокович, як завжди. Невдалий приклад в тебе з януковичем.
показать весь комментарий
10.10.2021 19:46 Ответить
*********** , як ознака кацапа , не може сприйматись позитивно.
показать весь комментарий
10.10.2021 21:01 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2021 19:38 Ответить
зуб даю😀і стверджую про те , що зелені потвори дуже скоро тікатимуть
із Украіни , тільки потрібно пильнувати , щоби далеко не втекли 😡😠
показать весь комментарий
10.10.2021 19:41 Ответить
так треба пильнувати і судити ані при перемозі кинутися владу і крісла ділити - як завжди в Україні. може досить ділити крісла і одразу після перемоги починати вичіщати нашу землю від мерзот відправляючи їх на тюрму. згадайте кого з тітушні антимайдану - посадили ? нікого. от і маємо те що маємо - тітушки старі і молоді зростають в чисельності.
показать весь комментарий
10.10.2021 20:09 Ответить
Сергій Семенюк +25% @arh_semen



Воєнкоми, збирайте врожай, то ж призов іде.
показать весь комментарий
10.10.2021 20:25 Ответить
І в які війська потім таку "еліту"?
Хоча... із розмінуванням ситуація складна... ну ви зрозуміли
показать весь комментарий
10.10.2021 20:29 Ответить
та і окопьі ніхто не одміняв
показать весь комментарий
10.10.2021 21:03 Ответить
А кримінальну справу за пограбування приватного магазинчику "Козак" недалеко від садиби Порошенка чому не відкрили?
показать весь комментарий
10.10.2021 21:50 Ответить
Отдайте педро ещё одну чоколядную фабрику!
показать весь комментарий
10.10.2021 22:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 