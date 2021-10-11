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После реставрации в Полтаве впервые за 10 лет откроется филармония, - ОГА. ФОТОрепортаж

Полтавская филармония в ближайшее время откроется после реставрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавская ОГА.

Отмечается, что филармония является памятником архитектуры местного значения. Ранее здесь располагалась хоральная синагога. Около 10 лет в результате поара артисты филармонии остались без сцены. С тех пор музыкантам приходилось по всему городу арендовать репетиционные комнаты, складские помещения для хранения музыкальных инструментов и костюмов, а также проводить преимущественно выездные концерты.

В рамках программы "Большая стройка" за год утеплили фасад филармонии, заменили окна и двери, отремонтировали крыльцо и установили пандусы, восстановили зрительный зал, балкон, фойе, танцевальные и хоровые залы, установили систему вентиляции и электроснабжения.

"Это учреждение культуры после театра имени Гоголя станет второй областной площадкой с современной техникой, куда можно будет приглашать артистов национального уровня. В зале - более 320 зрительских мест. Филармония является туристическим магнитом области и одним из самых доступных зданий для маломобильных людей", - отметил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Общая стоимость реставрации составила почти 92 млн грн. Финансировали работы при поддержке Президента Украины, за счет Государственного фонда регионального развития и областного бюджета.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году стартовала "Большая реставрация" - программа по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия, которая рассчитана на несколько лет.

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После реставрации в Полтаве впервые за 10 лет откроется филармония, - ОГА 01
После реставрации в Полтаве впервые за 10 лет откроется филармония, - ОГА 02
После реставрации в Полтаве впервые за 10 лет откроется филармония, - ОГА 03
После реставрации в Полтаве впервые за 10 лет откроется филармония, - ОГА 04

Автор: 

Тахтаулове (767) филармония (9) Большая стройка (728)


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Приятная новость. Люблю Полтаву.
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11.10.2021 10:05 Ответить
унітази поміняли а як все красіво стало
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11.10.2021 10:08 Ответить
Ну... Хто шо баче... Як кажуть в народі - у кого шо болить...
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11.10.2021 10:14 Ответить
Молодцы. Всё начало строится за последние 2 года
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11.10.2021 10:14 Ответить
велика Зеказуха-распілуха за наші гроші
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11.10.2021 10:36 Ответить
Фінансували роботи при підтримці президента? А скільки президент своїх грошей вклав? Ніскільки? Тоді нічого піаритися за рахунок бюджетних грошей! Та і взагалі, хіба до повноважень президента відносяться будь які будівництва в країні? Зовнішня політика і оборона його прямі обов'язки! Так там поле не пахане, а дурним піаром за гроші платників податків займатися, так він тут як тут!
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11.10.2021 11:18 Ответить
Красиво.
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11.10.2021 12:51 Ответить
 
 