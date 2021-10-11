После реставрации в Полтаве впервые за 10 лет откроется филармония, - ОГА. ФОТОрепортаж

Полтавская филармония в ближайшее время откроется после реставрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавская ОГА.

Отмечается, что филармония является памятником архитектуры местного значения. Ранее здесь располагалась хоральная синагога. Около 10 лет в результате поара артисты филармонии остались без сцены. С тех пор музыкантам приходилось по всему городу арендовать репетиционные комнаты, складские помещения для хранения музыкальных инструментов и костюмов, а также проводить преимущественно выездные концерты.

В рамках программы "Большая стройка" за год утеплили фасад филармонии, заменили окна и двери, отремонтировали крыльцо и установили пандусы, восстановили зрительный зал, балкон, фойе, танцевальные и хоровые залы, установили систему вентиляции и электроснабжения.

"Это учреждение культуры после театра имени Гоголя станет второй областной площадкой с современной техникой, куда можно будет приглашать артистов национального уровня. В зале - более 320 зрительских мест. Филармония является туристическим магнитом области и одним из самых доступных зданий для маломобильных людей", - отметил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Общая стоимость реставрации составила почти 92 млн грн. Финансировали работы при поддержке Президента Украины, за счет Государственного фонда регионального развития и областного бюджета.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году стартовала "Большая реставрация" - программа по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия, которая рассчитана на несколько лет.

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