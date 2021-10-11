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Шесть гражданок Украины вернулись из Египта с 79-ю кг псевдоэфедрина на 12 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители предотвратили незаконное перемещение через таможенную границу Украины прекурсоров в особо крупных размерах с сокрытием от контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В эти выходные в аэропорту "Борисполь" правоохранители проводили мероприятия по противодействию незаконному перемещению прекурсоров через границу. В результате проведенных мероприятий пограничники оперативно-розыскного подразделения ОКПП "Киев" совместно с сотрудниками СБУ и таможенниками предотвратили незаконное перемещение через таможенную границу Украины прекурсоров в особо крупных размерах с сокрытием от контроля", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, шесть украинок возвращались в Киев авиарейсом из Шарм-эль-Шейха.

Правоохранители осмотрели багаж и ручную кладь женщин и обнаружили в чемоданах большое количество таблеток с содержанием прекурсора. Проведенный экспресс-тест подтвердил, что в составе таблеток содержится псевдоэфедрин.

Шесть гражданок Украины вернулись из Египта с 79-ю кг псевдоэфедрина на 12 млн грн, - Госпогранслужба 01

Всего женщины перевозили 395 250 таблеток, общим весом 79 кг.

Нарушители привлекли к ответственности за нарушение таможенных правил.

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Таблетки изъяты и направлены на экспертизу. Ориентировочная их стоимость составляет 12 млн грн.

Шесть гражданок Украины вернулись из Египта с 79-ю кг псевдоэфедрина на 12 млн грн, - Госпогранслужба 02

Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

Напомним, что псевдоэфедрин отнесен к прекурсорам, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 06 мая 2000 года № 770 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".

Шесть гражданок Украины вернулись из Египта с 79-ю кг псевдоэфедрина на 12 млн грн, - Госпогранслужба 03
Шесть гражданок Украины вернулись из Египта с 79-ю кг псевдоэфедрина на 12 млн грн, - Госпогранслужба 04
Шесть гражданок Украины вернулись из Египта с 79-ю кг псевдоэфедрина на 12 млн грн, - Госпогранслужба 05
Шесть гражданок Украины вернулись из Египта с 79-ю кг псевдоэфедрина на 12 млн грн, - Госпогранслужба 06
Шесть гражданок Украины вернулись из Египта с 79-ю кг псевдоэфедрина на 12 млн грн, - Госпогранслужба 07
Фото: сайт Госпогранслужбы

Госпогранслужба (6455) наркотики (2145) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+12
Щоб так , "внахалку", перти, не маскуючи , наркоту - треба буть або повністю "відбитим на голову" , або буть впевненим , що тебе "шмонать" не будуть ! Найбільш вірогідна версія : "збій" на каналі - митник чи "погранєц" виявився "не тим" , з ким "порішали"...
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11.10.2021 11:13
+9
Скорее всего это профессиональные перевозчицы и "египетский коридор" у них давно отработан а вот что случилось в Борисполе,почему произошел сбой это интересно. На "авось" такие партии не ходят.
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11.10.2021 11:22
+8
экспресс-тестер на запрещенные препараты и взрывчатку
по сути - мобильный спектрограф. лазером испаряют мизерную часть вещества с образца и фотоэлемент определяет по спектру состав
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11.10.2021 11:07
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"Пока муху не убьём - никто варить не будет!"
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11.10.2021 11:00 Ответить
"Не лезь на мою территорию". Гениальный серил.😂
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11.10.2021 11:16 Ответить
кто-то без вкусняшки остался...
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11.10.2021 11:01 Ответить
Добре дівчата погуляли і відпочили 😀
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11.10.2021 11:02 Ответить
То ат галави.
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11.10.2021 11:02 Ответить
Все включено?
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11.10.2021 11:02 Ответить
приємне з корисним)))
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11.10.2021 11:04 Ответить
І? В нормальних країнах цю худобу би стратили. В нас же це біосміття вийде через 7 років. Можливо раніше. І вгадайте чим вони будуть займатись?
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11.10.2021 11:05 Ответить
Иран, Абхазія, Філіпіни, Китай...
які ще нормальні країни ти знаєш?))
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11.10.2021 11:06 Ответить
ОАЭ, США.
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11.10.2021 12:16 Ответить
в США за наркотики смертна кара?
Негрів вже б не залишилось.
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11.10.2021 13:29 Ответить
подивись по штатам. Таких потвор як ці самки потрібно страчувати. А ще краще провести тотальну інспекцію на наркоту серед ВСІХ українців. Це досить неважко зробити. ну але то таке "права людини" коли ЇМ вигідно і нема прав взагалі коли Вам.
Я ось не можу зрозуміти наших дЄпутанів які до цих пір дозволяють продавати сімена коноплі. Тупо правда? А так є. Чи це хтось залишив собі бізняк.
Китайців би, вони би показали ЯК треба боротись.
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11.10.2021 20:30 Ответить
А що це термінал такий?

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11.10.2021 11:05 Ответить
экспресс-тестер на запрещенные препараты и взрывчатку
по сути - мобильный спектрограф. лазером испаряют мизерную часть вещества с образца и фотоэлемент определяет по спектру состав
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11.10.2021 11:07 Ответить
Хотіли дівчатка не погано піднятися , а опустилися до буцегарні !
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11.10.2021 11:05 Ответить
Щоб так , "внахалку", перти, не маскуючи , наркоту - треба буть або повністю "відбитим на голову" , або буть впевненим , що тебе "шмонать" не будуть ! Найбільш вірогідна версія : "збій" на каналі - митник чи "погранєц" виявився "не тим" , з ким "порішали"...
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11.10.2021 11:13 Ответить
лекарство везли, однако...от скуки ))
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11.10.2021 11:06 Ответить
оказывается они туда не только за аниматорами ездят
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11.10.2021 11:08 Ответить
проституція у їх віці вже не така прибуткова
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11.10.2021 11:08 Ответить
Ха..Даже в их возрасте 79 кг даже на шестерых проблематично спрятать в естественных полостях тела,поэтому решили не заморачиваться и везти сырье прям в ведре.
Интересно,эти "труженицы" случайно не из ЛДНР вырвались?
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11.10.2021 11:17 Ответить
Саме дивне, що вони самі себе здали коли наділи наплічник з листям коноплі.

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11.10.2021 11:12 Ответить
Лохушки
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11.10.2021 11:24 Ответить
Як вони пройшли митний контроль в Єгипті, цікаво.
В мене там навіть камінчики з пляжу відібрали.
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11.10.2021 11:12 Ответить
Вот вот...
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11.10.2021 11:19 Ответить
Скорее всего это профессиональные перевозчицы и "египетский коридор" у них давно отработан а вот что случилось в Борисполе,почему произошел сбой это интересно. На "авось" такие партии не ходят.
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11.10.2021 11:22 Ответить
Так в "тупую переть" через таможню, это надо быть уверенным на 100 процентов шо все в шоколаде, но походу шо то не сработало!!! И цап царап!!!
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11.10.2021 11:34 Ответить
Почему то на сто один процент уверенность что эти "украинки" из одного табора и каждая как минимум "Мать-героиня" так что до тюрьмы здесь дело вряд ли дойдёт,через месяц другой в Турции объявятся.
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11.10.2021 11:16 Ответить
Вы думаете это ромы?
Ну если они окажутся родственницами Дьопьёша Зеленского,так им помогут еще багаж до такси донести.
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11.10.2021 11:21 Ответить
Вам уже Зеленский везде видится?? Он та тут с какого боку?? Так просто языком ляпнуть - А!!!! ЭТО ВСЕ ЗЕЛЕНСКИЙ!!!
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11.10.2021 11:28 Ответить
Не в курсе темы - не лезь в дискуссию.
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11.10.2021 11:44 Ответить
Ну и причем тут как я то "припудренная мама" на всю голову?? Там по лицу видно - не обременено интеллектом... Она могла ребенка назвать хоть говном, ничего в его судьбе не изменилось..
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11.10.2021 12:19 Ответить
Не тратьте своё время
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11.10.2021 14:29 Ответить
А почему инструкция на мове РФ?
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11.10.2021 11:17 Ответить
вот такие суки подсаживают наших детей на наркоту....
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11.10.2021 11:20 Ответить
Шли гуськом друг за дружкой с одинаковыми чемоданами. Только идиот таможеник не обратил бы внимания.
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11.10.2021 11:20 Ответить
Не,ну тетки реально охамели...
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11.10.2021 11:20 Ответить
Надо было в себя впихивать. По 13 кг на рыло выходит.
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11.10.2021 11:21 Ответить
Все так було добре, а от Борисполі шось пішло не так.
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11.10.2021 11:26 Ответить
Чем народ думает везя "такой багаж"???
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11.10.2021 11:26 Ответить
При владі наркомани, ось і вирішили що мона везти.
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11.10.2021 11:39 Ответить
Щось пішло не так... Але нічого, щас порєшают і ніфіга їм не буде. Мало того, і товар віддадуть.
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11.10.2021 11:40 Ответить
Дополню: В ЭТОТ РАЗ что-то пошло не так.
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11.10.2021 12:08 Ответить
Та да, стажер просто какой-то на смене попался )
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11.10.2021 20:49 Ответить
От курицы тупые, ну мозгов нет, еще и так в открытую везти...
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11.10.2021 12:05 Ответить
100% не первый раз, поэтому нюх потеряли
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11.10.2021 12:14 Ответить
Та не просто менты сменились, а с этим ничё не заносили
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11.10.2021 20:48 Ответить
... и по видимому, имеют отношение к аптечному бизнесу.
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11.10.2021 12:24 Ответить
Таких трудяг нужно включить в зесборную по тяжелой атлетике.
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11.10.2021 12:52 Ответить
 
 