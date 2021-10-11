Шесть гражданок Украины вернулись из Египта с 79-ю кг псевдоэфедрина на 12 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители предотвратили незаконное перемещение через таможенную границу Украины прекурсоров в особо крупных размерах с сокрытием от контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В эти выходные в аэропорту "Борисполь" правоохранители проводили мероприятия по противодействию незаконному перемещению прекурсоров через границу. В результате проведенных мероприятий пограничники оперативно-розыскного подразделения ОКПП "Киев" совместно с сотрудниками СБУ и таможенниками предотвратили незаконное перемещение через таможенную границу Украины прекурсоров в особо крупных размерах с сокрытием от контроля", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, шесть украинок возвращались в Киев авиарейсом из Шарм-эль-Шейха.

Правоохранители осмотрели багаж и ручную кладь женщин и обнаружили в чемоданах большое количество таблеток с содержанием прекурсора. Проведенный экспресс-тест подтвердил, что в составе таблеток содержится псевдоэфедрин.

Всего женщины перевозили 395 250 таблеток, общим весом 79 кг.

Нарушители привлекли к ответственности за нарушение таможенных правил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин ЕС пытался вывезти в Ирландию 0,5 кг кокаина в коробке с желейными конфетами, - Киевская таможня. ФОТОрепортаж

Таблетки изъяты и направлены на экспертизу. Ориентировочная их стоимость составляет 12 млн грн.

Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

Напомним, что псевдоэфедрин отнесен к прекурсорам, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 06 мая 2000 года № 770 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".











Фото: сайт Госпогранслужбы