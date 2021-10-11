Шесть гражданок Украины вернулись из Египта с 79-ю кг псевдоэфедрина на 12 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители предотвратили незаконное перемещение через таможенную границу Украины прекурсоров в особо крупных размерах с сокрытием от контроля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"В эти выходные в аэропорту "Борисполь" правоохранители проводили мероприятия по противодействию незаконному перемещению прекурсоров через границу. В результате проведенных мероприятий пограничники оперативно-розыскного подразделения ОКПП "Киев" совместно с сотрудниками СБУ и таможенниками предотвратили незаконное перемещение через таможенную границу Украины прекурсоров в особо крупных размерах с сокрытием от контроля", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, шесть украинок возвращались в Киев авиарейсом из Шарм-эль-Шейха.
Правоохранители осмотрели багаж и ручную кладь женщин и обнаружили в чемоданах большое количество таблеток с содержанием прекурсора. Проведенный экспресс-тест подтвердил, что в составе таблеток содержится псевдоэфедрин.
Всего женщины перевозили 395 250 таблеток, общим весом 79 кг.
Нарушители привлекли к ответственности за нарушение таможенных правил.
Таблетки изъяты и направлены на экспертизу. Ориентировочная их стоимость составляет 12 млн грн.
Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.
Напомним, что псевдоэфедрин отнесен к прекурсорам, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 06 мая 2000 года № 770 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".
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які ще нормальні країни ти знаєш?))
Негрів вже б не залишилось.
Я ось не можу зрозуміти наших дЄпутанів які до цих пір дозволяють продавати сімена коноплі. Тупо правда? А так є. Чи це хтось залишив собі бізняк.
Китайців би, вони би показали ЯК треба боротись.
по сути - мобильный спектрограф. лазером испаряют мизерную часть вещества с образца и фотоэлемент определяет по спектру состав
Интересно,эти "труженицы" случайно не из ЛДНР вырвались?
В мене там навіть камінчики з пляжу відібрали.
Ну если они окажутся родственницами Дьопьёша Зеленского,так им помогут еще багаж до такси донести.