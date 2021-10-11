Съехал с дороги и перевернулся на бок: На Полтавщине в результате ДТП погиб водитель автобуса, 10 пассажиров травмированы. ФОТО (обновлено)
На Полтавщине автобус съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок. Пострадали 10 пассажиров и водитель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
ДТП произошло сегодня около 6:40 на 174 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Карпиловка, Лубенского района.
За рулем находился 56-летний водитель. Автобус, следовавший из Луганщины в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.
В автобусе на момент ДТП находилось 22 пассажира и два водителя. В результате ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.
Позже в полиции добавили, что 56-летнего водителя доставили в больницу, где он позже скончался. Еще десять пассажиров, находившихся в автобусе в момент ДТП, обследуют врачи.
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