Съехал с дороги и перевернулся на бок: На Полтавщине в результате ДТП погиб водитель автобуса, 10 пассажиров травмированы. ФОТО (обновлено)

На Полтавщине автобус съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок. Пострадали 10 пассажиров и водитель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ДТП произошло сегодня около 6:40 на 174 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Карпиловка, Лубенского района.

За рулем находился 56-летний водитель. Автобус, следовавший из Луганщины в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

В автобусе на момент ДТП находилось 22 пассажира и два водителя. В результате ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Позже в полиции добавили, что 56-летнего водителя доставили в больницу, где он позже скончался. Еще десять пассажиров, находившихся в автобусе в момент ДТП, обследуют врачи.

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