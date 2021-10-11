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Группа иностранцев-"квартирников" задержана в Киеве. Фигурантам грозит от трех до шести лет лишения свободы, - полиция. ФОТОрепортаж

Сообщники действовали ночью, заранее знали об отсутствии владельцев в домах и путем подбора ключей проникали в помещение, откуда забирали ценности и технику. Также следователи полиции доказали причастность злоумышленников к ограблению киевлянина. Фигуранты находятся под стражей.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Во время реализации оперативной информации оперативники столичного главка полиции на улице Леси Украинки задержали трех иностранцев, которые ночью совершили две квартирные кражи на территории Голосеевского района.

У сообщников обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а именно золотые украшения, деньги в национальной и иностранной валюте, коллекционные монеты, технику и отмычки.

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Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян, фигуранты не имеют в столице постоянного места жительства и приехали в Киев, чтобы незаконно обогатиться.

"Злоумышленники действовали ночью и заранее знали, что в квартирах отсутствуют собственники. Путем подбора ключа попадали в дом, где быстро начинали искать ценности, а после совершенного бежали на такси. Следователи задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - уроженцы другого государства, 1990, 1993 и 1994 годов рождения", - отметил Кочкадамян.

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Группа иностранцев-квартирников задержана в Киеве. Фигурантам грозит от трех до шести лет лишения свободы, - полиция 01
Группа иностранцев-квартирников задержана в Киеве. Фигурантам грозит от трех до шести лет лишения свободы, - полиция 02
Группа иностранцев-квартирников задержана в Киеве. Фигурантам грозит от трех до шести лет лишения свободы, - полиция 03
Группа иностранцев-квартирников задержана в Киеве. Фигурантам грозит от трех до шести лет лишения свободы, - полиция 04

Следователи Голосеевского управления полиции по согласованию с процессуальными руководителями сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - это кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему. Иностранцы находятся под стражей.

Им грозит от трех до шести лет лишения свободы.

воровство (662) Киев (25568) ограбление (1369) Нацполиция (16485)


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Топ комментарии
+11
Не трудно догадаться. Весь такой "бизнес" строго распределён между уголовными группировками,например наркота,угоны авто ,автоподставы,вокзальные грабежи . Зная эти расклады вы без труда узнаете и "иностранцев". Рискну предположить что домушники это гости из солнечной Грузии.
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11.10.2021 12:05
+9
Иностоанцы конечно же из ПОСТ СОВКОВЫХ СТРАН
КТОТО ВВЕДЁТ наконец визы с этими странами ?
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11.10.2021 11:52
+3
От 3 до 6 лет им грозит. Смешно. Потерпевшие дольше будут восстанавливать свое имущество. Вот когда преступников серьезно будут судить тогда может и прекратятся ети ограбления
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11.10.2021 11:56
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Иностоанцы конечно же из ПОСТ СОВКОВЫХ СТРАН
КТОТО ВВЕДЁТ наконец визы с этими странами ?
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11.10.2021 11:52 Ответить
Иностранцы из какой страны?
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11.10.2021 11:56 Ответить
Не трудно догадаться. Весь такой "бизнес" строго распределён между уголовными группировками,например наркота,угоны авто ,автоподставы,вокзальные грабежи . Зная эти расклады вы без труда узнаете и "иностранцев". Рискну предположить что домушники это гости из солнечной Грузии.
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11.10.2021 12:05 Ответить
на первой фотке есть ровные куски бумаги, ни к чему не годные, даже подтереться, но именуемые деньгами на оккупированных территорий Молдовы
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11.10.2021 12:10 Ответить
короче кацапы, чтобы не палиться, через преднестровье просочились.
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11.10.2021 12:12 Ответить
хачі
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11.10.2021 12:17 Ответить
От 3 до 6 лет им грозит. Смешно. Потерпевшие дольше будут восстанавливать свое имущество. Вот когда преступников серьезно будут судить тогда может и прекратятся ети ограбления
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11.10.2021 11:56 Ответить
Не прекратятся. Существуют люди, которым что на воле, что в тюрьме, один хрен. Да и большинство бандюганов не думает о последствиях, грабежи это их смысл жизни.
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11.10.2021 12:01 Ответить
Совершенно верно. Многие люди в том числе и оперативники в воровстве например допустим телефона ищут логику и не могут понять что логики здесь нет вообще,просто увидев на столе телефон,даже самый дерьмовый вор не оценивает его а и не думает что на него упадёт подозрение,он просто его берёт и всё. А делать логические умозаключения оставляет лохам. Пусть они себе голову ломают. Кстати как правило воришка ворующий спонтанно вообще не поддаётся никакой логике и на него очень редко падает подозрение ведь это "так не логично".
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11.10.2021 12:14 Ответить
Значит только отстрел. Иначе я расцениваю ето как то что государство прикрывает бандитов. Почему в Украине нет закона о защите своей собственности? Или как любят говорить, что нельзя ставить человеческую жизнь на одни весы с вещами или деньгами. Так ето бандиты ставят свою жизнь дешевле чужих вещей. К тому же почему то никто почему то не учитывает что ограбленные хозяева потеряли десятилетия своей жизни вкалывая на заводе чтобы купить себе ту или иную вещь. Или сколько ограбленные хозяева квартиры потеряют здоровья и нервов переживая грабеж.
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11.10.2021 12:22 Ответить
во-во. Правильно було б перераховувати фінансовий збиток у роки життя.
Тоді і визначатись з відповідною карою за таке.
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13.10.2021 01:55 Ответить
В Британии в старые добрые времена за кражу со взломом полагался пеньковый галстук. Все равно воровали, правда, рецидивистов не было
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11.10.2021 12:02 Ответить
Ну вряд ли так как у нас воруют. Каждый третий дом обнесли. Притом до того обнаглели что воруют даже при хозяевах, травят и стреляют собак перед грабежом. А они же знают что если их поймают то им ничего не будет. Или пырнут хозяина ножом и убегут. Закон же на стороне преступников потому что преступниками писан. Почему я должен защищать страну а в ето же время я не имею права защищать себя, свою семью и свой дом? Чем ета страна и заводы Ахметова лучше моего дома?
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11.10.2021 12:26 Ответить
временно исполняющий обязанности начальника Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян Источник:

Аваков ушел, но дело его живет
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11.10.2021 11:57 Ответить
Из преднестровья, кацапы короче
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11.10.2021 12:03 Ответить
кацапів ніхто не любить, але вони по розбою, а це хачі. їхнього головного взяли в Грузії, от тепер криши немає і будуть відловлювати.
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11.10.2021 20:41 Ответить
Хачики
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11.10.2021 12:11 Ответить
зазвичай вони, любимі)))
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11.10.2021 12:16 Ответить
срасії?
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11.10.2021 12:16 Ответить
І ці іноземці, бюсь об заклад - грузини.
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11.10.2021 12:19 Ответить
А вы слышали новость о том, что трое украинских парней в Махачкале приставали к дагестанской девушке и избили дагестанского парня, который за неё заступился?
Вот и я не слышал...
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11.10.2021 12:22 Ответить
Согласен. Потому что в Украине живут терпилоиды. Вместо того чтобы придти соседу на помощь, будут смотреть и радоваться а если кто поймает преступника и начнет его мутузить то еще сбегутся рабы и начнут защищать преступника мол онижелюди
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11.10.2021 12:36 Ответить
А якщо дізнаються, що сусід голосував не за їхнього гетьмана, то ще й допоможуть злочинцю сусіда добити...
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11.10.2021 17:42 Ответить
100 процев из Грузии - их там щимят, так они в к нам ломяться
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11.10.2021 12:27 Ответить
після реформ великого реформатора, що має відсидіти тепер багато років в тюрмі, там красти нема що
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11.10.2021 20:43 Ответить
Шведи мабуть, або фіни...
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11.10.2021 13:00 Ответить
Швейцарці скоріш за все.
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11.10.2021 16:51 Ответить
Вот к чему привел безвиз с ЕС. Доколе ещё люксембуржцы будут быковать в Украине?
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11.10.2021 13:49 Ответить
Выйдут под небольшие залоги и продолжат...
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11.10.2021 14:44 Ответить
Какие-то у них лица невыразительные...
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11.10.2021 16:20 Ответить
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11.10.2021 21:31 Ответить
шли с квартиры три грузина
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11.10.2021 19:25 Ответить
Не надо грузин в Украину пускать. Они по всему миру засветились, как неисправимые воры.
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11.10.2021 21:26 Ответить
"... и заранее знали, что в квартирах отсутствуют собственники." Від кого - алкаша вахтьора. Коли вже цим блекам зроблять візовий режим, або на принципах паритету - скільки українців заїхало туди скільки ж чебуреків пускати до нас. Але то не поможе - погран і міграційна служби корумповані згори донизу, уздовж і впоперек.
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12.10.2021 11:04 Ответить
Чому весь час пики цих крімінальників закривають,"оні же тожє наши люди"...
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12.10.2021 16:09 Ответить
Какие задумчивые лица у этих персонажей.
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13.10.2021 08:00 Ответить
 
 