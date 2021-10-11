Группа иностранцев-"квартирников" задержана в Киеве. Фигурантам грозит от трех до шести лет лишения свободы, - полиция. ФОТОрепортаж

Сообщники действовали ночью, заранее знали об отсутствии владельцев в домах и путем подбора ключей проникали в помещение, откуда забирали ценности и технику. Также следователи полиции доказали причастность злоумышленников к ограблению киевлянина. Фигуранты находятся под стражей.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Во время реализации оперативной информации оперативники столичного главка полиции на улице Леси Украинки задержали трех иностранцев, которые ночью совершили две квартирные кражи на территории Голосеевского района.

У сообщников обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а именно золотые украшения, деньги в национальной и иностранной валюте, коллекционные монеты, технику и отмычки.

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Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян, фигуранты не имеют в столице постоянного места жительства и приехали в Киев, чтобы незаконно обогатиться.

"Злоумышленники действовали ночью и заранее знали, что в квартирах отсутствуют собственники. Путем подбора ключа попадали в дом, где быстро начинали искать ценности, а после совершенного бежали на такси. Следователи задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - уроженцы другого государства, 1990, 1993 и 1994 годов рождения", - отметил Кочкадамян.

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Следователи Голосеевского управления полиции по согласованию с процессуальными руководителями сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - это кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему. Иностранцы находятся под стражей.

Им грозит от трех до шести лет лишения свободы.