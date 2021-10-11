Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В ходе операции полицейские уничтожили более 11 миллионов растений мака и конопли, которые выращивались на площади более 400 гектаров.
Об этом говорится в сообщении Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины, информтирует Цензор.НЕТ.
Следственными подразделениями начато 2 729 уголовных производств. Сейчас в 1 022 уголовных производствах правонарушителям уже сообщено о подозрении, сообщил сегодня, 11 октября, заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Дмитрий Кононенко.
Ежегодный комплекс мероприятий под условным названием "Мак", который проводился с 21 мая до 23 сентября был направлен на выявление и уничтожение нелегальных посевов наркосодержащих растений мака и конопли, а также недопущение поступления этих растений к потребителям наркотиков.
Работники полиции проверяли не только частные домовладения, а также земли сельскохозяйственных предприятий.
По словам Кононенко, за время отработки правоохранители обнаружили крупнейшие за всю историю проведения операции 432 га незаконных посевов. В целом уничтожено более 11 миллионов наркосодержащих растений, в частности, почти 174 тыс. растений мака и более 11 млн кустов конопли.
"Да, в результате проведения операции" МАК "начато 2 729 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного статьей 310 Уголовного кодекса Украины, это - незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли). В 1 022 уголовных производствах правонарушителям уже сообщено о подозрении", - отметил Кононенко.
В частности, на Днепропетровщине правоохранители разоблачили 29-летнего мужчину, который оборудовал территорию собственного земельного участка системой полива, где выращивал растения конопли и занимался их переработкой. У злоумышленника изъято 1 900 кустов наркосодержащих растений и 40 кг каннабиса. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого наркосырья составляет более 11 миллионов гривен.
А через месяц на Закарпатье на территории фермерского хозяйства, а именно под зданием где содержались домашние животные, злоумышленник выкопал и оборудовал две комнаты, оснащенные по всем технологическим требованиям для выращивания конопли. Всего правоохранители изъяли из тайника 626 растений конопли, 6 кг каннабиса, лабораторное оборудование (системы капельного полива, вентиляции, электрические датчики и устройства для измерения кислотности почвы). На "черном" рынке стоимость продукции из этих растений составила бы не менее 5 миллионов гривен.
Уже пятый год подряд для выявления незаконных посевов мака и конопли, расположенных в труднодоступных местах или скрытые среди посевов сельскохозяйственных культур работники полиции используют аэроразведку. Так, в 19 регионах с помощью беспилотников выявлено 171 факт незаконного посева наркосырья.
Так, в июле в Киевской области на территории фермерских угодий правоохранители обнаружили четыре участка засеянных наркосодержащими растениями, общей площадью почти 14 соток, которые были спрятаны среди подсолнечного поля. Всего правоохранители насчитали 3 526 растений конопли.
"Такой высокий результат стал возможным благодаря слаженным и профессиональным действиям всех органов и подразделений Национальной полиции. Поэтому мы и в дальнейшем продолжаем выявлять и уничтожать незаконные посевы растений снотворного мака и конопли, чтобы наше государство не превратилась в страну поставщика наркосырья", - подытожил Кононенко.
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если бы не были идиотами, по передали бы канабис медикам.
Так вот, травка его и доконала, высушила до анорексичного состояния. Врачи именно так и сказали, одно из неприятных последствий конопли - полностью пропадает аппетит и человек часто банально забывает поесть. Его пытались лечить, но было поздно. Когда умер, он весил 46 кг, при росте под 190см.
Пишіть ще, виявляється, що коли "тягне на хавчик"та вмикається свинка- це перший крок до анорексичного анурезу???
Описаний вами у США- сидів би на креку та подібній хімії, а що поглинав ваш "коноплянець"- у паталогоанатома треба було питати.
Як людство виживало тисячі років, доки не вигадали мусорів для боротьби з наркозлочинністю?
ведь те кто покупает - обкурятся нах , а потом глаза навыкате , по газам и на встречку летят, убивать ни в чём ни повинных