Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В ходе операции полицейские уничтожили более 11 миллионов растений мака и конопли, которые выращивались на площади более 400 гектаров.

Об этом говорится в сообщении Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины, информтирует Цензор.НЕТ.

Следственными подразделениями начато 2 729 уголовных производств. Сейчас в 1 022 уголовных производствах правонарушителям уже сообщено о подозрении, сообщил сегодня, 11 октября, заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Дмитрий Кононенко.

Ежегодный комплекс мероприятий под условным названием "Мак", который проводился с 21 мая до 23 сентября был направлен на выявление и уничтожение нелегальных посевов наркосодержащих растений мака и конопли, а также недопущение поступления этих растений к потребителям наркотиков.

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Работники полиции проверяли не только частные домовладения, а также земли сельскохозяйственных предприятий.

По словам Кононенко, за время отработки правоохранители обнаружили крупнейшие за всю историю проведения операции 432 га незаконных посевов. В целом уничтожено более 11 миллионов наркосодержащих растений, в частности, почти 174 тыс. растений мака и более 11 млн кустов конопли.

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"Да, в результате проведения операции" МАК "начато 2 729 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного статьей 310 Уголовного кодекса Украины, это - незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли). В 1 022 уголовных производствах правонарушителям уже сообщено о подозрении", - отметил Кононенко.

В частности, на Днепропетровщине правоохранители разоблачили 29-летнего мужчину, который оборудовал территорию собственного земельного участка системой полива, где выращивал растения конопли и занимался их переработкой. У злоумышленника изъято 1 900 кустов наркосодержащих растений и 40 кг каннабиса. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого наркосырья составляет более 11 миллионов гривен.

А через месяц на Закарпатье на территории фермерского хозяйства, а именно под зданием где содержались домашние животные, злоумышленник выкопал и оборудовал две комнаты, оснащенные по всем технологическим требованиям для выращивания конопли. Всего правоохранители изъяли из тайника 626 растений конопли, 6 кг каннабиса, лабораторное оборудование (системы капельного полива, вентиляции, электрические датчики и устройства для измерения кислотности почвы). На "черном" рынке стоимость продукции из этих растений составила бы не менее 5 миллионов гривен.

Уже пятый год подряд для выявления незаконных посевов мака и конопли, расположенных в труднодоступных местах или скрытые среди посевов сельскохозяйственных культур работники полиции используют аэроразведку. Так, в 19 регионах с помощью беспилотников выявлено 171 факт незаконного посева наркосырья.

Так, в июле в Киевской области на территории фермерских угодий правоохранители обнаружили четыре участка засеянных наркосодержащими растениями, общей площадью почти 14 соток, которые были спрятаны среди подсолнечного поля. Всего правоохранители насчитали 3 526 растений конопли.

"Такой высокий результат стал возможным благодаря слаженным и профессиональным действиям всех органов и подразделений Национальной полиции. Поэтому мы и в дальнейшем продолжаем выявлять и уничтожать незаконные посевы растений снотворного мака и конопли, чтобы наше государство не превратилась в страну поставщика наркосырья", - подытожил Кононенко.













