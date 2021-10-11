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Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В ходе операции полицейские уничтожили более 11 миллионов растений мака и конопли, которые выращивались на площади более 400 гектаров.

Об этом говорится в сообщении Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины, информтирует Цензор.НЕТ.

Следственными подразделениями начато 2 729 уголовных производств. Сейчас в 1 022 уголовных производствах правонарушителям уже сообщено о подозрении, сообщил сегодня, 11 октября, заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Дмитрий Кононенко.

Ежегодный комплекс мероприятий под условным названием "Мак", который проводился с 21 мая до 23 сентября был направлен на выявление и уничтожение нелегальных посевов наркосодержащих растений мака и конопли, а также недопущение поступления этих растений к потребителям наркотиков.

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Работники полиции проверяли не только частные домовладения, а также земли сельскохозяйственных предприятий.

По словам Кононенко, за время отработки правоохранители обнаружили крупнейшие за всю историю проведения операции 432 га незаконных посевов. В целом уничтожено более 11 миллионов наркосодержащих растений, в частности, почти 174 тыс. растений мака и более 11 млн кустов конопли.

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"Да, в результате проведения операции" МАК "начато 2 729 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного статьей 310 Уголовного кодекса Украины, это - незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли). В 1 022 уголовных производствах правонарушителям уже сообщено о подозрении", - отметил Кононенко.

Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция 01

В частности, на Днепропетровщине правоохранители разоблачили 29-летнего мужчину, который оборудовал территорию собственного земельного участка системой полива, где выращивал растения конопли и занимался их переработкой. У злоумышленника изъято 1 900 кустов наркосодержащих растений и 40 кг каннабиса. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого наркосырья составляет более 11 миллионов гривен.

А через месяц на Закарпатье на территории фермерского хозяйства, а именно под зданием где содержались домашние животные, злоумышленник выкопал и оборудовал две комнаты, оснащенные по всем технологическим требованиям для выращивания конопли. Всего правоохранители изъяли из тайника 626 растений конопли, 6 кг каннабиса, лабораторное оборудование (системы капельного полива, вентиляции, электрические датчики и устройства для измерения кислотности почвы). На "черном" рынке стоимость продукции из этих растений составила бы не менее 5 миллионов гривен.

Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция 02

Уже пятый год подряд для выявления незаконных посевов мака и конопли, расположенных в труднодоступных местах или скрытые среди посевов сельскохозяйственных культур работники полиции используют аэроразведку. Так, в 19 регионах с помощью беспилотников выявлено 171 факт незаконного посева наркосырья.

Так, в июле в Киевской области на территории фермерских угодий правоохранители обнаружили четыре участка засеянных наркосодержащими растениями, общей площадью почти 14 соток, которые были спрятаны среди подсолнечного поля. Всего правоохранители насчитали 3 526 растений конопли.

Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция 03

"Такой высокий результат стал возможным благодаря слаженным и профессиональным действиям всех органов и подразделений Национальной полиции. Поэтому мы и в дальнейшем продолжаем выявлять и уничтожать незаконные посевы растений снотворного мака и конопли, чтобы наше государство не превратилась в страну поставщика наркосырья", - подытожил Кононенко.

Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция 04
Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция 05
Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция 06
Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция 07
Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция 08
Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция 09
Обнаружена рекордная площадь посева снотворного мака и конопли, - Нацполиция 10

наркотики (2145) Нацполиция (16485)


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Топ комментарии
+13
Рота ОМОНа ликвидировала поле конопли, площадью 2 гектара. После чего объявила себя дивизией и отправилась в космос воевать с покемонами.
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11.10.2021 13:08
+11
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11.10.2021 13:18
+8
Вы лучше преступников ловите. Чем вам мак и конопля которые в Украине с ипокон веков выращеваемые селянами, не угодили? Уже и забыл вкус настоящих пирожков с маком, не то что ваши магазинные пирожки с дерьмом.
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11.10.2021 13:09
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Рота ОМОНа ликвидировала поле конопли, площадью 2 гектара. После чего объявила себя дивизией и отправилась в космос воевать с покемонами.
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11.10.2021 13:08 Ответить
№101
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11.10.2021 13:15 Ответить
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11.10.2021 13:18 Ответить
Зєля обкурене ***#О....
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11.10.2021 13:24 Ответить
Вы лучше преступников ловите. Чем вам мак и конопля которые в Украине с ипокон веков выращеваемые селянами, не угодили? Уже и забыл вкус настоящих пирожков с маком, не то что ваши магазинные пирожки с дерьмом.
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11.10.2021 13:09 Ответить
они убирают конкурентов. Проверочное слово НЕЗАКОННАЯ
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11.10.2021 13:11 Ответить
на последнем фото знатный косячек получился
=============
если бы не были идиотами, по передали бы канабис медикам.
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11.10.2021 13:09 Ответить
Ето бесплатная, с нее навара чинушам никакого, а значит ее запретить. Аваков лучше с Афгана доставит по золотой цене, как и синтетические наркотики вместо отечественного бесплатного мака. У нас борятся с конкурентами а не с наркоманией. Мусора сами наркотой и барыжат но узнают что кто то свое выращивает то закроют на полную катушку.
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11.10.2021 13:14 Ответить
От водки каждый день пачками дохнут но водку не запрещают, от конопли еще никто не умер но конопля запрещена. Оденьте еще трусы на голову и ходите придурки.
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11.10.2021 13:11 Ответить
Был у меня знакомый, в рот не брал ни капли спиртного, зато у него косячок всегда с собой был. Работал, кстати, на спиртзаводе

Так вот, травка его и доконала, высушила до анорексичного состояния. Врачи именно так и сказали, одно из неприятных последствий конопли - полностью пропадает аппетит и человек часто банально забывает поесть. Его пытались лечить, но было поздно. Когда умер, он весил 46 кг, при росте под 190см.
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11.10.2021 18:50 Ответить
травка его и доконала, высушила до анорексичного состояния. Врачи именно так и сказали, одно из неприятных последствий конопли - полностью пропадает аппетит и человек часто банально забывает поесть

Пишіть ще, виявляється, що коли "тягне на хавчик"та вмикається свинка- це перший крок до анорексичного анурезу???
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11.10.2021 19:07 Ответить
То, что ты пишешь - это обычное состояние у людей, пыхнувших пару раз в жизни. Я тоже считаю, что изредка баловаться травкой - куда безопаснее алкоголя. А вот если человек в 35 каждый день дымит, как паровоз, причем без конца, у него включаются прямо противоположные механизмы. Аналог - алкоголики со стажем от ста грамм водки вырубаются так, как обычный здоровый человек от поллитры. Главное - не переходить черту.
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11.10.2021 19:15 Ответить
залишайтесь із власною думкою, але описаний вами стан- це залежність від зовсім іншого "кайфування"... По вашій аналогії, виходить, що з роками "маріхуанщики" окурюються за пів затяжки, що занесло із сусіднього балкону.
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11.10.2021 19:23 Ответить
Если что, вены у него всегда были в порядке Он сам гордился тем, что у него трава - единственный источник кайфа. Так что тезис "от травы ещё никто не умер" - точно такой же ложный, как и "от воды ещё никто не умер". Бывает, что люди тонут...
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11.10.2021 19:43 Ответить
кожен має право.., але ви не праві...
Описаний вами у США- сидів би на креку та подібній хімії, а що поглинав ваш "коноплянець"- у паталогоанатома треба було питати.
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11.10.2021 19:57 Ответить
В наших условиях человек, не выпавший окончательно из социальной жизни (друзья, работа и т.д.) длительное время ежедневно может сидеть только на траве, только она сравнительно доступна во всех смыслах. Остальное всё - только для "особых случаев". Ну, или речь идет о каком-нибудь клоуне, который на рояле, таким доступен и крэк, и экстази, и мет, и всё остальное. Или об опустившихся совсем людях, которые за очередную дозу отдадут всё.
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11.10.2021 21:55 Ответить
бажаючий щось взнати пізнавальне для себе, знайде потрібне в інеті... Свою думку я висловив, попросив би не поширювати нісенітниці, але... чому вірити вам- вирішувати вам же...
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12.10.2021 01:21 Ответить
наоборот. после конопли жрешь весь холодильник...
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11.10.2021 23:15 Ответить
"Наркомани на городі" (с)

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11.10.2021 13:14 Ответить
Наркоманы в ВР и ОП.
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11.10.2021 13:15 Ответить
И там тоже.
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11.10.2021 13:17 Ответить
Уж не Вофка сеял и сажал?
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11.10.2021 13:15 Ответить
Наркоманы всегда найдут наркоту как бы вы ее не запрещали. То что вы уничтожаете посевы делает наркоту только дороже на радость наркодиллерам типо Авакова. Зато наркоманам приходится воровать и грабить чтобы купить очередную дозу вместо того чтобы пойти на свой огород и уколоться и никого не трогать. Власть своими действиями только распространяет преступность.
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11.10.2021 13:19 Ответить
Интересно кто сдал чувака который выращивал коноплю в подвале под сараем.
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11.10.2021 13:21 Ответить
Тоже подумалось, что про дроны менты заливают. Как можно было теплицу под сараем с дрона обнаружить?
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11.10.2021 18:52 Ответить
Тих, хто заробляє на наркотиках потрібно так само спалювати на полях як і сам наркотик....
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11.10.2021 13:26 Ответить
Их бы усилия, даже часточку, да на мой огород!!! Им бы цены не было!!! Точняком вырастили тонну помидоров, и 2 тонны огурецов, продали и накупили себе травы по самые "помидоры", и не клятый и не мятый и на свободе!!!
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11.10.2021 13:27 Ответить
Афганистан.
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11.10.2021 13:36 Ответить
Объемы нелегальных посадок травы в Украине куда меньше объемов выращенного в США. Это с одной стороны. А с другой - это ты явно не понимаешь, сколько мака выращивалось и выращивается в Афганистане. Там по сути ничего, кроме этого мака и не растёт. Просто там климат и почва такая, что там больше ничего и вырастить нельзя. Это, конечно, никак не оправдывает наркоторговцев, но, пока не будет альтернативы, там так и будут растить мак.
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11.10.2021 18:56 Ответить
Весь наркотрафик принадлежит мусарам и сбу, все что типа "накрывается", делается для показателей и только не работающих с выше перечисленными организациями!
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11.10.2021 13:47 Ответить
конопля и мак это национальные культурные типы наших растений (в ненаркотическом смысле). почему-то в некоторых развитЫх странах марихуана официально легализирована, причем как наркотик. у нас сейчас даже булку с приличным маком не найдешь.
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11.10.2021 13:54 Ответить
Фермеры знатоки своего дела. Фсе по науке. Разметка. Капельный полив. Ютуб-канал.
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11.10.2021 14:13 Ответить
Запретите уже тогда и украинские НАРКОМАНСКИЕ (по вашему) праздники типо Маковея, Спаса. А так же наркоманские национальные украинские костюмы, которые испокон веков шьют из конопли.
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11.10.2021 14:55 Ответить
Завжди хотів запитати:
Як людство виживало тисячі років, доки не вигадали мусорів для боротьби з наркозлочинністю?
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11.10.2021 17:37 Ответить
якось виживало, сам же ж пишеш... А як без твого Бубачки- оце дивина?
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11.10.2021 19:12 Ответить
попий водички
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11.10.2021 22:56 Ответить
тобі допомогло?
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12.10.2021 01:10 Ответить
мабуть, багато хто таки не зрозуміє, але і мак і коноплі нагадують невозвратні спогади і запахи дитинства та юності (це Сумщина та Полтавщина), без наркоманського ГИГИ, тоді такого не було, а були маківки з дитячий кулак, які можна було висипати просто в рота або поїсти смачнючі бабини пиріжки з маком, і які полегшили останні дні мого діда у німецькій тюрмі (баба робила з маку йому якись заспокійливий напій і приносила, коли могла).. та коноплі, що росли просто скрізь, як бур"ян, який дивно пахне...(
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11.10.2021 18:29 Ответить
тем кто выращивает и распространяет - пожизненное ...
ведь те кто покупает - обкурятся нах , а потом глаза навыкате , по газам и на встречку летят, убивать ни в чём ни повинных
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11.10.2021 23:33 Ответить
а спиртозаводи ?
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12.10.2021 00:18 Ответить
 
 