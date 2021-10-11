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Около З0 ударов ножом: в Винницкой области 16-летняя девочка убила мать и выбросила тело в колодец. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Винницкой области полицейские задержали 16-летнюю девушку по подозрению в убийстве матери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Информация об исчезновении 35-летней жительницы Казатинской территориальной общины поступила в полицию от ее свекрови 9 октября. Заявительница сообщила, что женщина исчезла накануне вечером. 

По словам начальника уголовного розыска ГУНП в Винницкой области Андрея Дамзина, после поступления сообщения полицейские начали розыскные мероприятия с привлечением кинологической службы. При обследовании территории села правоохранители наткнулись на следы крови у колодца центрального водоснабжения соседнего недостроенного дома. Внутри находилось тело пропавшей женщины, забросанной камнями и старой одеждой. На основании собранных следственно-оперативной группой полиции доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей.

По предварительной информации следствия, во время ссоры в помещении кухни подозреваемая нанесла матери около тридцати ножевых ранений. После этого на тачке вывезла тело убитой на территорию нежилого домохозяйства и бросила его в недействующий колодец водоснабжения. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и орудие убийства - кухонный нож.

Около З0 ударов ножом: в Винницкой области 16-летняя девочка убила мать и выбросила тело в колодец 01

Подозреваемую задержали в процессуальном порядке. Следователи объявили несовершеннолетней злоумышленнице о подозрении в совершении умышленного убийства согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления, уголовная ответственность наступает с 14 лет.

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Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения - содержание под стражей. За убийство матери ей грозит до 15 лет заключения.

Около З0 ударов ножом: в Винницкой области 16-летняя девочка убила мать и выбросила тело в колодец 02
Около З0 ударов ножом: в Винницкой области 16-летняя девочка убила мать и выбросила тело в колодец 03
Около З0 ударов ножом: в Винницкой области 16-летняя девочка убила мать и выбросила тело в колодец 04
Фото: сайт полиции

Винницкая область (1036) Нацполиция (16487) убийство (6490)


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Топ комментарии
+21
Молодежь деградирует с катастрофической быстротой, надо запретить показывать 95 балаган и передачи похожие на квартал которые превращают неукрепшие мозги в дебилов
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11.10.2021 13:40
+21
Валера. Телек не актуально. Молодежь вся в тик-токе. Да что там молодежь. Виталя Кличко давно уже там, а Поплавок кафедру тик-токерную себе заделал. Будет там с девочками молоденькими тусить.
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11.10.2021 13:44
+9
А який відсоток батьків знають наведені вами імена?
Послухати совкодрочерів, так вони всі поголовно на Шекспірі та Байроні виховувалися, а з музики тільки Шопен та Моцарт ну, іноді під дощик і Баха слухали. А клятих водіїв маршруток- любителів шансона до нас американці заслали.
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11.10.2021 14:46
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Правила форума Совет форумчан
без слов !!!!
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11.10.2021 13:37 Ответить
фильм ужасов какой-то..
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11.10.2021 21:18 Ответить
Молодежь деградирует с катастрофической быстротой, надо запретить показывать 95 балаган и передачи похожие на квартал которые превращают неукрепшие мозги в дебилов
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11.10.2021 13:40 Ответить
Валера. Телек не актуально. Молодежь вся в тик-токе. Да что там молодежь. Виталя Кличко давно уже там, а Поплавок кафедру тик-токерную себе заделал. Будет там с девочками молоденькими тусить.
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11.10.2021 13:44 Ответить
Согласен! Ну тогда когда нет возможности контролировать соцсети то тогда поступают так как когда-то заявил один видный дэятэл - Нэт человека нэт проблем.
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11.10.2021 13:50 Ответить
юний орел
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11.10.2021 14:09 Ответить
вiд джерел до джерел.
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11.10.2021 14:14 Ответить
И музон поппсовый зауральский. А застявлять слушать оперу и читать аристотеля, кафку, байрона, шекспира, и т.д. каждый день. Глядишь, и выростеть что-то дельное.
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11.10.2021 14:04 Ответить
если Кафку читать - то именно такой результат и будет!
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11.10.2021 14:34 Ответить
А если не читать?
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11.10.2021 22:54 Ответить
Ты права! Но тебе, Пидлога, как раз можно Кафку читать, Швейка с его кирзовым юморком перебить все равно невозможно засел на три поколения вперед в твоей ментальности)
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13.10.2021 12:24 Ответить
А який відсоток батьків знають наведені вами імена?
Послухати совкодрочерів, так вони всі поголовно на Шекспірі та Байроні виховувалися, а з музики тільки Шопен та Моцарт ну, іноді під дощик і Баха слухали. А клятих водіїв маршруток- любителів шансона до нас американці заслали.
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11.10.2021 14:46 Ответить
Не «заставлять», а прививать,.,Любое принуждение ведёт к краху. Только вот кто «прививать» будет
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12.10.2021 09:43 Ответить
И сюда, под убийство, 95.Как примитивно, на уровне 95...Надо тогда запретить-"Кто сверху","дизель шоу", "Кто против блондинок", "Однажды под Полтавой", "Женский квартал", и это только то что пришло в голову, на вскидку. Это ты Валера,сказал для рекламы 95.?
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12.10.2021 07:10 Ответить
ну я нічого з переліченого, крім 95 кварталу, ніколи не чув і не бачив, хіба можливо дізель-шоу трохи щось знайоме. А все інше - набір слів. Все ж таки саме 95 квартал є найбільш масовим продуктом і виховав найбільшу кількість зебільного бидла
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12.10.2021 09:49 Ответить
воспитала. минус две жизни
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11.10.2021 13:44 Ответить
тіктоки з інстаграмами тренують суто спинномозкові реакції й паралізують встановлення причинно-наслідкових зв'язків
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11.10.2021 13:45 Ответить
А в кого там чи тут розвинені причинно-наслідкові зв'язки? Подивіться з початку на дідусів з бабусями, а потім на батьків...
Чи ви ще вірите в совкову мантру про найкращу в світі савєйскую освіту?
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11.10.2021 14:53 Ответить
жуткое дело..
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11.10.2021 13:53 Ответить
Конец времен, турбуленция, сценарии развития все тупее и тупее...
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11.10.2021 13:55 Ответить
самоубийство с отсрочкой
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11.10.2021 14:04 Ответить
Кто бы сомневался, что торчат вухи рузьге мира - матросская тельняшка и куча обоссаных ватников..
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11.10.2021 14:07 Ответить
Только жёсткая диктатура интеллигенции может спасти общество)) Интеллигенция, это в принципе интеллектуальный средний класс. Зачистить общество от быдла так же как быдло зачищало интелигенцию (в т.ч. и украинскую) после 1917го уже, к сожалению, не получиться. Обыдление это глобальная мировая тенденция и целенаправленная програма левых псевдоэлит.
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11.10.2021 14:10 Ответить
Що там інтелігент Ульянов писав про іншу інтелігенцію? Це, ви про ту інтелігенцію, яка один на одного доноси строчила? Ви взагалі знайомі з науковими колами? Оті селяни морально чистіші від більшості наукових інтелігентів.
З давніх давен вченні мужі намагалися не просто знищити свого опонента, а й його учнів та його школу з ідеями. Якраз інтелігенція дає соціопатам інструменти знищення мільйонів. Робочий люд простіше, не настільки розвинений.
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11.10.2021 14:59 Ответить
Если честно, то совсем не могу представить как 16 летняя сама (!) смогла погрузить тело на тачку
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11.10.2021 14:12 Ответить
Какая нахер - девочка???
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11.10.2021 14:32 Ответить
Но около 30 ударов ножом по родной маме тебя не удивляет? В состоянии аффекта и от запаха и вида крови,не то что на тачку, а в кузов "Белаза" забросишь...
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12.10.2021 07:14 Ответить
Кстати, опубликовано сегодня на "Обозревателе""Смущает их (соседей)и то, как хрупкий ребенок мог перетащить тело матери, запрятать, а потом хладнокровно вымыть дом. Вызвал вопросы еще один момент: на видео школьница говорит, что нанесла матери 10 ударов ножом, а в релизе полиции говорится о примерно тридцати ударах."

Девочка (Александра Майсурадзе)от первого брака, отца лишили родительских прав
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12.10.2021 18:19 Ответить
Дотично

На кадрах суцільні злидні і вгодовані поліцейські
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11.10.2021 14:15 Ответить
Мама доцю вилупила в 15 років!
Як виховувала, те і отримала!
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11.10.2021 14:25 Ответить
считать умеешь, болван? Матери 35 лет.
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11.10.2021 14:29 Ответить
Зачем считать? У нас люди любят сами придумать факты и позлорадствовать над чужим горем. Хотя на другом ресурсе, многие маман обсерают, потому что 19 лет для дитя, это писец как рано и именно этот фактор привел к такому концу. Я вот думаю, а когда не рано?( В 40?
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11.10.2021 14:42 Ответить
В селе где жил мой дед, было принято жениться в 19-20 лет и сразу заводить детей.По обычаю, собирались все родственники и за месяц-два строили дом новобрачным.
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11.10.2021 15:26 Ответить
Це де таке село, виходить женились до армії або замість армії.
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11.10.2021 19:51 Ответить
Що ж ти доколупуєшся. Це означає, що ті, що "непригодні" до армії були, то таким чином і женилися. А ті що були "пригодні", то одружувалися пізніше, вже після армії. Ну я так зрозумів.
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11.10.2021 22:58 Ответить
Закон об обязательном призыве вышел только в 1925 году, а до того РККА была добровольческой армией.
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12.10.2021 18:59 Ответить
Учи историю, закон об обязательном призыве вышел только в 1925 году, а до того РККА была добровольческой армией.
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13.10.2021 10:05 Ответить
Вообще нечего рожать если с психикой проблемы.
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11.10.2021 15:44 Ответить
ну попробуй запрети дебилам трахаться. Они больше ничего и не умеют.
А, не - еще жрать и спать.
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11.10.2021 21:20 Ответить
А смартфон, танчики, тик-ток?Или это уже не дебилы?
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12.10.2021 18:57 Ответить
чому дивуватися?.. дебілятори-телеканалізації не втомлюються "міняти жінку" та "холосцяти".........
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11.10.2021 14:41 Ответить
Поколєніє Тік Ток.
Знущання з закону Божого до добра не доводить націю.
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11.10.2021 15:19 Ответить
Як виховала, так і отримала. Карма однако
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11.10.2021 17:08 Ответить
Та, жінки у гніві втрачають всякий контроль. Дурна, по*єрить пів життя через емоції.
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11.10.2021 19:09 Ответить
Не знаючи подробиць, то і нема що коментувати. А так, звісно, печаль повна. Новина не з кращих...
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11.10.2021 23:00 Ответить
Причины убийства не известны
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11.10.2021 23:03 Ответить
Суцільна деградація.
Скрізь.
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12.10.2021 07:30 Ответить
 
 