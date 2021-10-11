Около З0 ударов ножом: в Винницкой области 16-летняя девочка убила мать и выбросила тело в колодец. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Винницкой области полицейские задержали 16-летнюю девушку по подозрению в убийстве матери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Информация об исчезновении 35-летней жительницы Казатинской территориальной общины поступила в полицию от ее свекрови 9 октября. Заявительница сообщила, что женщина исчезла накануне вечером.

По словам начальника уголовного розыска ГУНП в Винницкой области Андрея Дамзина, после поступления сообщения полицейские начали розыскные мероприятия с привлечением кинологической службы. При обследовании территории села правоохранители наткнулись на следы крови у колодца центрального водоснабжения соседнего недостроенного дома. Внутри находилось тело пропавшей женщины, забросанной камнями и старой одеждой. На основании собранных следственно-оперативной группой полиции доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей.

По предварительной информации следствия, во время ссоры в помещении кухни подозреваемая нанесла матери около тридцати ножевых ранений. После этого на тачке вывезла тело убитой на территорию нежилого домохозяйства и бросила его в недействующий колодец водоснабжения. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и орудие убийства - кухонный нож.

Подозреваемую задержали в процессуальном порядке. Следователи объявили несовершеннолетней злоумышленнице о подозрении в совершении умышленного убийства согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления, уголовная ответственность наступает с 14 лет.

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Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения - содержание под стражей. За убийство матери ей грозит до 15 лет заключения.







Фото: сайт полиции