Около З0 ударов ножом: в Винницкой области 16-летняя девочка убила мать и выбросила тело в колодец. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Винницкой области полицейские задержали 16-летнюю девушку по подозрению в убийстве матери.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Информация об исчезновении 35-летней жительницы Казатинской территориальной общины поступила в полицию от ее свекрови 9 октября. Заявительница сообщила, что женщина исчезла накануне вечером.
По словам начальника уголовного розыска ГУНП в Винницкой области Андрея Дамзина, после поступления сообщения полицейские начали розыскные мероприятия с привлечением кинологической службы. При обследовании территории села правоохранители наткнулись на следы крови у колодца центрального водоснабжения соседнего недостроенного дома. Внутри находилось тело пропавшей женщины, забросанной камнями и старой одеждой. На основании собранных следственно-оперативной группой полиции доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей.
По предварительной информации следствия, во время ссоры в помещении кухни подозреваемая нанесла матери около тридцати ножевых ранений. После этого на тачке вывезла тело убитой на территорию нежилого домохозяйства и бросила его в недействующий колодец водоснабжения. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и орудие убийства - кухонный нож.
Подозреваемую задержали в процессуальном порядке. Следователи объявили несовершеннолетней злоумышленнице о подозрении в совершении умышленного убийства согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления, уголовная ответственность наступает с 14 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения - содержание под стражей. За убийство матери ей грозит до 15 лет заключения.
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Послухати совкодрочерів, так вони всі поголовно на Шекспірі та Байроні виховувалися, а з музики тільки Шопен та Моцарт ну, іноді під дощик і Баха слухали. А клятих водіїв маршруток- любителів шансона до нас американці заслали.
Чи ви ще вірите в совкову мантру про найкращу в світі савєйскую освіту?
З давніх давен вченні мужі намагалися не просто знищити свого опонента, а й його учнів та його школу з ідеями. Якраз інтелігенція дає соціопатам інструменти знищення мільйонів. Робочий люд простіше, не настільки розвинений.
Девочка (Александра Майсурадзе)от первого брака, отца лишили родительских прав
На кадрах суцільні злидні і вгодовані поліцейські
Як виховувала, те і отримала!
А, не - еще жрать и спать.
Знущання з закону Божого до добра не доводить націю.
Скрізь.