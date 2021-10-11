44 км маршрута от Северодонецка до Золотого восстановили на Луганщине, - Служба автодорог. ФОТОрепортаж

На маршруте полностью заменили дорожное полотно, с учетом современных норм нагрузок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог Луганщины.

"Этот маршрут состоит из двух участков автомобильных дорог Р-66 и Т-13-16 общей протяженностью 44 километра", - информируют в автодоре.

Дорога идет от КПП "Демино-Александровка" через Сватово, Лисичанск, Горное и другие населенные пункты области. Ее ремонт начался в прошлом году в рамках инфраструктурной программы президента.

В рамках программы "Большая стройка" на маршруте полностью заменили дорожное полотно, с учетом современных норм нагрузок. Последним этапом стала установка сигнальных столбиков и нанесение разметки методом холодного пластика.

"Использование холодного пластика для разметки обеспечивает лучшую видимость, повышает безопасность движения, создает функциональное и эстетически привлекательное покрытие", - объясняет Служба автомобильных дорог.

До конца текущего года на Луганщине отремонтируют 241 км дорог, а в целом по программе "Большая стройка" в 2020-2021 гг. капитальным и текущим ремонтом охватили 461 км автодорог области.

Напомним, говоря о программе "Большая стройка", президент Владимир Зеленский заявил, что дороги должны быть витриной страны.

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