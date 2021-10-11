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44 км маршрута от Северодонецка до Золотого восстановили на Луганщине, - Служба автодорог. ФОТОрепортаж

На маршруте полностью заменили дорожное полотно, с учетом современных норм нагрузок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог Луганщины.

"Этот маршрут состоит из двух участков автомобильных дорог Р-66 и Т-13-16 общей протяженностью 44 километра", - информируют в автодоре.

Дорога идет от КПП "Демино-Александровка" через Сватово, Лисичанск, Горное и другие населенные пункты области. Ее ремонт начался в прошлом году в рамках инфраструктурной программы президента.

В рамках программы "Большая стройка" на маршруте полностью заменили дорожное полотно, с учетом современных норм нагрузок. Последним этапом стала установка сигнальных столбиков и нанесение разметки методом холодного пластика.

"Использование холодного пластика для разметки обеспечивает лучшую видимость, повышает безопасность движения, создает функциональное и эстетически привлекательное покрытие", - объясняет Служба автомобильных дорог.

До конца текущего года на Луганщине отремонтируют 241 км дорог, а в целом по программе "Большая стройка" в 2020-2021 гг. капитальным и текущим ремонтом охватили 461 км автодорог области.

Напомним, говоря о программе "Большая стройка", президент Владимир Зеленский заявил, что дороги должны быть витриной страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четырехкилометровый участок дороги отремонтировали на Ривненщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

44 км маршрута от Северодонецка до Золотого восстановили на Луганщине, - Служба автодорог 01
44 км маршрута от Северодонецка до Золотого восстановили на Луганщине, - Служба автодорог 02
44 км маршрута от Северодонецка до Золотого восстановили на Луганщине, - Служба автодорог 03

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+8
На сайті президента створили петицію, у якій вимагають на банерах "Великого будівництва" вказувати, що його здійснюють за гроші платників податків.

Розмір напису про податки має бути не менш ніж 25% площі рекламного щита. https://petition.president.gov.ua/petition/123558?fbclid=IwAR1Eq2XtDnY8msSz5YWXw6MuCPbEUz1FSZp8YEmdqK7E3HWbUJBTESmhOJk Петицію ініціювала громадська організація "Ціна держави".

Автори пояснили, що політики часто використовують кошти платників податків для піару.

"Робота, яку чиновники й депутати, мають виконувати щодня (будівництво доріг, об'єктів соціального призначення тощо) відповідно до умов винаймання роботодавцями (тобто виборцями) представляють як особисте досягнення певних людей. Водночас не вказують, чиїм коштом виконують роботи. Це може створювати в людей хибне враження про джерела походження коштів на будівництво інфраструктури або об'єктів соціального значення", - ідеться в тексті петиції.
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11.10.2021 14:58
+8
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11.10.2021 14:59
+4
зачем?
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11.10.2021 14:57
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зачем?
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11.10.2021 14:57 Ответить
чтобы пенсам было удобнее мотаться туда-сюда...
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11.10.2021 15:05 Ответить
Все дороги ведущие от Москвы к Киеву, Харькову, Мариуполю, Днепропеторовску, Кривому Рогу должны поддерживаться в хорошем состоянии на всякий случай.
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11.10.2021 15:06 Ответить
Чтобы рашистские танки без проблем передвигались. Других причин такого ремонта не вижу.
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11.10.2021 15:22 Ответить
Так танки грязи не боятса.
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11.10.2021 15:35 Ответить
Рашистские танки больше всего боятся своих экипажей. А так да, вот на тех направлениях очень нужны дороги с учетом современных норм нагрузок.
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11.10.2021 15:45 Ответить
размечтался про рашистские танки, ты смотри.
Слава Богу, там сейчас НАШИ, УКРАИНСКИЕ танки ездят. В Золотом и вокруг - проходит линия разграничения. Или вы думаете, она сама по себе не передвигается на север и наши не прилагают к этому никаких усилий?
плохо то, что в других районах Луганщины военные ездят по таким ухабам, что колесо по капот уходит. Там где по такой дороге ехать можно 100 км в час, по ямам - умножай на три...
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11.10.2021 15:43 Ответить
"Да, она сама по себе не передвигается на север и наши не прилагают к этому никаких усилий?" Где продвижение, мечтатель? При зеледенте мы только отступаем и строим качественные дороги на танкоопасных направлениях. Это уже зепобеда или еще нет?
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11.10.2021 15:48 Ответить
на вакцінацію нарід Донбасу возити
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11.10.2021 15:35 Ответить
чтобы наши УКРАИНСКИЕ военные ездили не по ухабам и с черепашьей скоростью, а быстро и без задержек. 90% живущих в Золотом и около него - наши военные.
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11.10.2021 15:41 Ответить
На сайті президента створили петицію, у якій вимагають на банерах "Великого будівництва" вказувати, що його здійснюють за гроші платників податків.

Розмір напису про податки має бути не менш ніж 25% площі рекламного щита. https://petition.president.gov.ua/petition/123558?fbclid=IwAR1Eq2XtDnY8msSz5YWXw6MuCPbEUz1FSZp8YEmdqK7E3HWbUJBTESmhOJk Петицію ініціювала громадська організація "Ціна держави".

Автори пояснили, що політики часто використовують кошти платників податків для піару.

"Робота, яку чиновники й депутати, мають виконувати щодня (будівництво доріг, об'єктів соціального призначення тощо) відповідно до умов винаймання роботодавцями (тобто виборцями) представляють як особисте досягнення певних людей. Водночас не вказують, чиїм коштом виконують роботи. Це може створювати в людей хибне враження про джерела походження коштів на будівництво інфраструктури або об'єктів соціального значення", - ідеться в тексті петиції.
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11.10.2021 14:58 Ответить
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11.10.2021 14:59 Ответить
усе - зЄле второй срок обеспечен...
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11.10.2021 14:59 Ответить
Танк Т-72 выдержит?
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11.10.2021 17:26 Ответить
 
 