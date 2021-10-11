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Украинский фильм "Мать апостолов" признан лучшим на кинофестивале в Испании. ФОТОрепортаж

В испанском городе Калелья прошла церемония награждения шестого Calella Film Festival. Украина получила сразу две награды: фильм "Мать Апостолов" признан лучшим фильмом (Best Film), а режиссер Заза Буадзе - лучшим режиссером (Best Director).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госкино.

На фестиваль было подано 380 фильмов, на конкурс отобрано 20, выдвинуты на награду 6 фильмов - из Японии, Чехии, Финляндии, Испании, Великобритании и Украины.

Военная драма "Мать Апостолов" рассказывает о материнской любви. Когда сыну угрожает опасность, мать скорее бросается на помощь. Лента снята по реальным событиям, которые происходили на востоке Украины в 2014 году.

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Картина "Мать Апостолов" создана компанией "Студия "Золотое Руно" при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Украинский фильм Мать апостолов признан лучшим на кинофестивале в Испании 01
Украинский фильм Мать апостолов признан лучшим на кинофестивале в Испании 02
Украинский фильм Мать апостолов признан лучшим на кинофестивале в Испании 03
Украинский фильм Мать апостолов признан лучшим на кинофестивале в Испании 04
Украинский фильм Мать апостолов признан лучшим на кинофестивале в Испании 05

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Автор: 

Испания (867) кинофестиваль (162) победа (591) Госкино (188)


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Топ комментарии
+15
Слава Украине! Молодцы!
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11.10.2021 22:02
+8
https://www.youtube.com/watch?v=6ok8RG3RfBc&t=1s&ab_channel=UFDIndependentFilms
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11.10.2021 22:12
+7
Умницы)
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11.10.2021 22:23
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Слава Украине! Молодцы!
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11.10.2021 22:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6ok8RG3RfBc&t=1s&ab_channel=UFDIndependentFilms
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11.10.2021 22:12 Ответить
Знаю, що відповіді не буде. Але де переглянути онлайн?
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11.10.2021 23:38 Ответить
Прем'єра в кінотеатрах з 3 грудня. Зараз ви ніде онлайн не подивитесь, хіба що хтось викладе крадену копію, а красти - зло.
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12.10.2021 01:13 Ответить
А кто такие апостолы?
Трындякт и фамилии не серпшрвают.
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12.12.2021 20:28 Ответить
Умницы)
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11.10.2021 22:23 Ответить
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11.10.2021 22:38 Ответить
Вітаю з перемогою!
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11.10.2021 22:44 Ответить
До сих пор "Донбасс" Лозницы не могут на ютуб выставить, чтобы орки себя рассмотрели...
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11.10.2021 23:50 Ответить
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5733765
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12.10.2021 17:13 Ответить
В Германии нельзя этими программами пользоваться - моментально вычисляют через провайдеров и штраф придёт...
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13.10.2021 21:02 Ответить
Наші вітання !!!
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11.10.2021 23:53 Ответить
Шалом, шалом.
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12.12.2021 20:31 Ответить
 
 