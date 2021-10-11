Украинский фильм "Мать апостолов" признан лучшим на кинофестивале в Испании. ФОТОрепортаж

В испанском городе Калелья прошла церемония награждения шестого Calella Film Festival. Украина получила сразу две награды: фильм "Мать Апостолов" признан лучшим фильмом (Best Film), а режиссер Заза Буадзе - лучшим режиссером (Best Director).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госкино.

На фестиваль было подано 380 фильмов, на конкурс отобрано 20, выдвинуты на награду 6 фильмов - из Японии, Чехии, Финляндии, Испании, Великобритании и Украины.

Военная драма "Мать Апостолов" рассказывает о материнской любви. Когда сыну угрожает опасность, мать скорее бросается на помощь. Лента снята по реальным событиям, которые происходили на востоке Украины в 2014 году.

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Картина "Мать Апостолов" создана компанией "Студия "Золотое Руно" при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.











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