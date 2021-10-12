В центре Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома, жильцов эвакуируют, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

12 октября в 7:37 в Шевченковском районе по ул. Костельная, 5 на кровле пятиэтажного жилого дома возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 8:10 площадь пожара составляла около 150 м кв.

В 8:15 пожар был локализован.

Подразделения ГСЧС проводят эвакуацию жителей.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 30 человек и 8 ед. техники ГСЧС.

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Вместе с тем паблик "Киев. Оперативный" выложил видео пожара в Telegram.

"Серьезный пожар вспыхнул на крыше дома по улице Михайловской (поворот на Костельную). На место уже мчатся спасатели ГСЧС. Надеемся, что никто не травмируется", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю огонь унес жизни 45 человек, на водоемах погибли 17, - ГСЧС













Фото: сайт ГСЧС





Фото: сайт УП