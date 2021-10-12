В центре Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома, жильцов эвакуируют, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
12 октября в 7:37 в Шевченковском районе по ул. Костельная, 5 на кровле пятиэтажного жилого дома возник пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 8:10 площадь пожара составляла около 150 м кв.
В 8:15 пожар был локализован.
Подразделения ГСЧС проводят эвакуацию жителей.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 30 человек и 8 ед. техники ГСЧС.
Вместе с тем паблик "Киев. Оперативный" выложил видео пожара в Telegram.
"Серьезный пожар вспыхнул на крыше дома по улице Михайловской (поворот на Костельную). На место уже мчатся спасатели ГСЧС. Надеемся, что никто не травмируется", - говорится в сообщении.
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