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В центре Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома, жильцов эвакуируют, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

12 октября в 7:37 в Шевченковском районе по ул. Костельная, 5 на кровле пятиэтажного жилого дома возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 8:10 площадь пожара составляла около 150 м кв.

В 8:15 пожар был локализован.

Подразделения ГСЧС проводят эвакуацию жителей.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 30 человек и 8 ед. техники ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю огонь унес жизни 45 человек, на водоемах погибли 17, - ГСЧС

Вместе с тем паблик "Киев. Оперативный" выложил видео пожара в Telegram.

"Серьезный пожар вспыхнул на крыше дома по улице Михайловской (поворот на Костельную). На место уже мчатся спасатели ГСЧС. Надеемся, что никто не травмируется", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю огонь унес жизни 45 человек, на водоемах погибли 17, - ГСЧС

В центре Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома, жильцов эвакуируют, - ГСЧС 01
В центре Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома, жильцов эвакуируют, - ГСЧС 02
В центре Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома, жильцов эвакуируют, - ГСЧС 03
В центре Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома, жильцов эвакуируют, - ГСЧС 04
В центре Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома, жильцов эвакуируют, - ГСЧС 05
В центре Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома, жильцов эвакуируют, - ГСЧС 06
Фото: сайт ГСЧС

В центре Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома, жильцов эвакуируют, - ГСЧС 07
В центре Киева вспыхнул пожар на крыше 5-этажного жилого дома, жильцов эвакуируют, - ГСЧС 08
Фото: сайт УП

Киев (25572) пожар (5956) ГСЧС (4979)


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короткое замыкание в моторчике у Карлсона.
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12.10.2021 08:41 Ответить
мабуть "ремонтні роботи" вели "проФФесіонали"
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12.10.2021 08:57 Ответить
Понятно, пожежа - "реконструкція" - знос будівлі - новий скляний сорока поверховий ТРЦ з паркінгом
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12.10.2021 09:20 Ответить
Упала зірка з неба.
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12.10.2021 13:25 Ответить
БУДУТ ЭТАЖ ДОСТРАИВАТЬ ЧЕРТИ !!!
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13.10.2021 09:09 Ответить
 
 