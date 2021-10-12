ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Наши отношения должны оставаться амбициозными, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Европейский Союз и Украину связывают тесные узы и взаимовыгодное партнерство

Уверенность в этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила на своей странице в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе", - написала фон дер Ляйен.

Как сообщалось, 12 октября саммит Украина - ЕС начался в Киеве.

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