ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Наши отношения должны оставаться амбициозными, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Европейский Союз и Украину связывают тесные узы и взаимовыгодное партнерство
Уверенность в этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила на своей странице в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе", - написала фон дер Ляйен.
Как сообщалось, 12 октября саммит Украина - ЕС начался в Киеве.
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