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ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Наши отношения должны оставаться амбициозными, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Европейский Союз и Украину связывают тесные узы и взаимовыгодное партнерство

Уверенность в этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила на своей странице в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе", - написала фон дер Ляйен.

Как сообщалось, 12 октября саммит Украина - ЕС начался в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о саммите Украина-ЕС: Диалог поспособствует нашей интеграции в европейское сообщество. ФОТО

ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Наши отношения должны оставаться амбициозными, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 01

Автор: 

саммит (1171) Евросоюз (17145) Урсула фон дер Ляйен (520)


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Топ комментарии
+4
Як кажуть: "Пи..деть не мешки ворочать"
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12.10.2021 10:32
+3
А вы батенька представитель древнейшей удмуртской национальности?
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12.10.2021 10:36
+3
Все довольно просто....Население Канады 40 млн. чел...насэлэние РАБссии 150 млн....ВВП Канады 1 трилион 500 ярдов долларов,ВВП РАБссии 1 трильон 400 ярдов....,кто в данной ситуации выглядит дураком?
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12.10.2021 11:01
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Общие слова для дураков.
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12.10.2021 10:30 Ответить
Україна була б чудовою країною якби не...українці
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12.10.2021 10:31 Ответить
А вы батенька представитель древнейшей удмуртской национальности?
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12.10.2021 10:36 Ответить
це я до того, що під час війни вони обрали президентом українофобного коміка, який пообіцяв їм "зруйнувати цю державу"...чудовий вибір
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12.10.2021 10:47 Ответить
Петро Порошенко , перелогинтесь !
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12.10.2021 10:58 Ответить
Як кажуть: "Пи..деть не мешки ворочать"
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12.10.2021 10:32 Ответить
Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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12.10.2021 10:39 Ответить
, браво ! Цукерка ваша , Карлик.
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12.10.2021 11:00 Ответить
Алексей Гончаренко прислал сообщение ...,Третий украинский полк спецназа Украины имени Святослва Хороброго будет получил Сертификат НАТО ...,Ольга ********* даже не знает что промычать Лохторату РАБссии...
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12.10.2021 10:40 Ответить
https://youtu.be/O-oNumdsnng
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12.10.2021 10:48 Ответить
Машка Захерова плачет мавзолейными слеезищами...,блок НАТО выгнал из штаб-квартиры в Брюселле последних Штирлицов Путлера....,крысы путлерские хрюкните хором....,мы осуждам-с... НАТОвскихъ хвашистов...
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12.10.2021 10:44 Ответить
Коли прочитав про "тєсниє і особиє узи" чомусь на думку спали воші на тілі людини...
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12.10.2021 10:47 Ответить
Действительно,..заходим на сайт Кабмина...читаем :торговый оборот Украина-ЕС за 2020 год достиг 52,02 %...,в 2019 году он составлял скромныек 45 % что не так чуваки?
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12.10.2021 10:54 Ответить
Все довольно просто....Население Канады 40 млн. чел...насэлэние РАБссии 150 млн....ВВП Канады 1 трилион 500 ярдов долларов,ВВП РАБссии 1 трильон 400 ярдов....,кто в данной ситуации выглядит дураком?
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12.10.2021 11:01 Ответить
Ес и ната уже поимели с Украины всё, что хотели... Теперь фразы, фразы, фразы.
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12.10.2021 11:20 Ответить
ЕС и НАЬТО обосрали срань РАБссиянскую по полному тарифу.... Теппрь только Вой Ольги ********** и Машки ЗаХеровой вой вой вой....Бараны Мавзолейные...
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12.10.2021 11:24 Ответить
Мавзолейные,не покупайте Китайские товары...,будете там же где и Ссср .... образца 1985 года....,повальный дефцит даже туалетной бумаги не говоря о кольбасе по 2-10 ...,тушонки Рузвельта и ножек Буша, Байден не даст.... он жадный дедуган...
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12.10.2021 11:30 Ответить
Плешивый хмырь РАБссии Путлер открыто угрожает Зеленскойму взорвать украинскую ГТС.....,а шош такое чуваки? а Северный потоп Путлера №2 и №3? куда свой вонючий гас денете бараны? https://youtu.be/MwxFzvKICYQ куку приплыли крысы путлерские?
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12.10.2021 11:38 Ответить
 
 