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Боррель и Кулеба обсудили обострение ситуации на Донбассе и выполнение Минских договоренностей

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили обострение ситуации на Востоке Украины и выполнение Минских договоренностей.

Об этом Боррель написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудил с Дмитрием Кулебой сегодня утром в Киеве накануне саммита ЕС-Украина обострение ситуации на Востоке Украины и выполнение Минских договоренностей. ЕС твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Боррель.

Боррель и Кулеба обсудили обострение ситуации на Донбассе и выполнение Минских договоренностей 01

Автор: 

обстрел (27327) Донбасс (26956) Кулеба Дмитрий (2880) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+2
ну давайте по стандарту "обеспокоееность" озабоченность" ну т.п бредятина в вашем стиле!
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12.10.2021 11:31
+2
Тем временем в Украину прибыла партия военных грузов из США,который тщательно охраняет спецназ Пентагона в айропорту Борисполь.Следующие 2 транспортника США прибудут немного позднее...,Доктрина Байдена работает крысы Мавзолейные....
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12.10.2021 11:43
+1
После такого обсуждения снова будет отвод войск?
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12.10.2021 11:37
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ну давайте по стандарту "обеспокоееность" озабоченность" ну т.п бредятина в вашем стиле!
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12.10.2021 11:31 Ответить
В перший раз? Звіздєц пуйлу!!! Як сказануть, враде Орда.
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12.10.2021 11:36 Ответить
После такого обсуждения снова будет отвод войск?
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12.10.2021 11:37 Ответить
ну не наступ же...війну ми вже програли, тепер питання в тому щоб оформити капітуляцію
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12.10.2021 11:47 Ответить
Фуфломет Демченко,а кто выиграл?Чечня 2 раза? или Сирия 4 раза по докладам ШойХу?
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12.10.2021 11:52 Ответить
нажаль по факту Росія скрізь виграла
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12.10.2021 12:08 Ответить
Тем временем в Украину прибыла партия военных грузов из США,который тщательно охраняет спецназ Пентагона в айропорту Борисполь.Следующие 2 транспортника США прибудут немного позднее...,Доктрина Байдена работает крысы Мавзолейные....
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12.10.2021 11:43 Ответить
Минские договоренности?Те самые которыми зелебобы вечно упрекали Пороха? Зачем они вам,зелюки ?Нет я не упрекаю,мне просто интересно.)))
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12.10.2021 11:47 Ответить
Генсек НАТО Енс Столтенберг принял решение о ликвидации предтавительства Генштаба РАБссии в Альянсе...,отныше в штабе НАТО в Брюсселе нет Крым Путлера и Штирлицов ФСБ... Какая печалька...Машка ЗаХерова плачет...
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12.10.2021 11:49 Ответить
Первый пункт Минска...отвод Мавзолейного говна Путлера из Донбасса в Курскую область....
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12.10.2021 11:57 Ответить
https://prm.ua/bez-poiasnennia-prychyny-zhurnalistam-priamoho-vkotre-vidmovyly-v-akredytatsii-na-zakhid-ofisu-prezydent/ Без пояснення причини: журналістам "Прямого" вкотре відмовили в акредитації на захід Офісу президент . У вівторок, 12 жовтня, у Києві почався саміт "Україна - ЄС" Однак журналістів "Прямого" не допустили на цей захід.

"Варто зазначити, що цього разу телеканал "Прямий" знову залишився без акредитації від Офісу президента. Нас попросту не пустили на цей захід без обгрунтування причини. До прикладу, телеканал "1+1" потрапив аж трьома групами, телеканал "Дом" двома групами", - розповіла кореспондентка Ганна Дзьоба.
Вона розповіла. що на цей захід прийшло понад 80 засобів масової інформації. Однак раніше у пункті про акредитацію йшлося про те, що допускається не більше 50 медіа.
"Таким "демократичним" чином у нас розподіляється, хто може потрапити на заходи Офісу президента, а хто, на жаль, не може", - резюмувала кореспондентка.
Варто зазначити, що це вже не перший раз, коли телеканал "Прямий" не пускають на заходи, які організовує безпосередньо президент України Володимир Зеленський і які проходять за його участі. Наприклад, минулого тижня, коли Володимир Зеленський зустрічався з керівництвом Ізраїлю, "Прямий" знову не пустили. А вперше журналістів "Прямого" не акредитували на захід у 2019 році, коли президент Володимир Зеленський проводив великий пресмарафон.
"Не дуже приємно чути незручні питання, тим паче коли це стосується не тільки тебе, а й міжнародних партнерів", - зазначила Ганна Дзьоба.
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12.10.2021 12:01 Ответить
 
 