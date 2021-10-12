Боррель и Кулеба обсудили обострение ситуации на Донбассе и выполнение Минских договоренностей

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили обострение ситуации на Востоке Украины и выполнение Минских договоренностей.

Об этом Боррель написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудил с Дмитрием Кулебой сегодня утром в Киеве накануне саммита ЕС-Украина обострение ситуации на Востоке Украины и выполнение Минских договоренностей. ЕС твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Боррель.