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СБУ о задержании фальшивомонетчиков в Киеве: В украинский валютный рынок бросили сотни тысяч поддельных "долларов" премиум-качества. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая занималась сбытом фальшивых валют. Злоумышленники продавали высококачественные 100-долларовые подделки за полцены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, они "бросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

Кроме этого, подчеркивается, что "схему" организовал житель Киева, наладив сбыт фальшивых долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирскую область.

Поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

По предварительным данным, схема сбыта работала как минимум с начала текущего года.

В частности, поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкими партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое продавцов фальшивых долларов задержаны в Киеве при реализации очередной партии "валюты", - Нацполиция. ФОТО

В ходе спецоперации правоохранителям удалось задержать организатора схемы и покупателя в Киеве во время реализации очередной партии поддельных денег - 2 тысяч долларов.

СБУ о задержании фальшивомонетчиков в Киеве: В украинский валютный рынок бросили сотни тысяч поддельных долларов премиум-качества 01
СБУ о задержании фальшивомонетчиков в Киеве: В украинский валютный рынок бросили сотни тысяч поддельных долларов премиум-качества 02
СБУ о задержании фальшивомонетчиков в Киеве: В украинский валютный рынок бросили сотни тысяч поддельных долларов премиум-качества 03
СБУ о задержании фальшивомонетчиков в Киеве: В украинский валютный рынок бросили сотни тысяч поддельных долларов премиум-качества 04

После чего было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и по местам преступления, где изъяты: деньги, полученные преступным путем, огнестрельное оружие и патроны, а также черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК.

Полиция устанавливает все пути поступления поддельной валюты к фигурантам.

Автор: 

доллар (1576) Киев (25572) СБУ (19924) фальшивомонетчики (92) Житомирская область (1396)


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Топ комментарии
+6
Поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

А как же тогда определили, что купюры фальшивые?
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12.10.2021 12:22
+5
А я себе так думаю, с чего курс резко так просел. А оно вон в чем дело. Народец то кинулся скупать американца.
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12.10.2021 12:09
+5
Это неприятно, но не катастрофа. А вот тарифы для бюджетных организаций по теплу подняли более чем в три раза. Вы не хотели бы написать, чем будут платить школы за тепло и как будут мерзнуть детки? Сеньор Холодомор луснет от смеха...
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12.10.2021 12:10
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12.10.2021 12:03 Ответить
І тільки криптовалюту ніхто не підробляє, бо це неможливо!
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12.10.2021 13:40 Ответить
Путлер и Шойгу начали печатать фальшивые доллары.Именно так пытаются взорвать Украину изнутри.В опплевывании Украины Сми кремля в качестве первоисточника используют Схемы,Бигуса,цн.главком ,публикации Азова.Это печально.Оголтелая украинофобия.
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12.10.2021 12:05 Ответить
А может это Прислуга мудрого нарИда?
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12.10.2021 12:10 Ответить
може краще друкувати гривню для цієї мети? А щодо українофобії і успіхах руспропаганди, я згоден
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12.10.2021 12:10 Ответить
копійки
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12.10.2021 12:09 Ответить
А я себе так думаю, с чего курс резко так просел. А оно вон в чем дело. Народец то кинулся скупать американца.
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12.10.2021 12:09 Ответить
Это неприятно, но не катастрофа. А вот тарифы для бюджетных организаций по теплу подняли более чем в три раза. Вы не хотели бы написать, чем будут платить школы за тепло и как будут мерзнуть детки? Сеньор Холодомор луснет от смеха...
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12.10.2021 12:10 Ответить
Вот скажи мне мордва тупорылая, причём здесь тарифы, в теме о фальшивках? Хозяева копеечку не заплотЮт?
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12.10.2021 12:20 Ответить
Согласен, у тебя не отнять, ты реально туп. Эти фальшивые доллары ты ,скорее всего, не заметишь. Что они есть, что их нет, тебя это обойдет(конечно, если ты сам их не печатаешь). А вот мерзнуть из-за отсутствия ресурсов на отопление, валенок ты чукотский, будут детки. Так что важнее, думай сам.
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12.10.2021 12:23 Ответить
Тупое лаптеногое, сдёрни отсюда
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12.10.2021 14:24 Ответить
Так и думал, что на предложение подумать, механизм даст сбой и начнет изрыгать из себя всякую дурь. Даже ругаться не умеешь, валенок.
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12.10.2021 14:29 Ответить
А можливо це той з Горлівки, що взяв кредит на 80 мільйонів і частинками повертає? Потрібно перевіти його зв'язки і вийдете, спочатку на корефана, а потім на самого головного, що колись там давав концерти.
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12.10.2021 12:14 Ответить
"По предварительным данным, они "бросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

По предварительным данным, схема сбыта работала КАК МИНИМУМ с начала текущего года."

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Оперативно працюють оперативники.
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12.10.2021 12:16 Ответить
А теперішнього главного СБУшніка колись запакують за справжні долари. Ось де мастєрство накосячить.
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12.10.2021 12:19 Ответить
А на основании чего, и каким боком к делу, резиноплюй и охотничье ружжо?
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12.10.2021 12:19 Ответить
все по чехову. если менты "находят" в первом акте у кого-то ружжо, то в третьем...
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12.10.2021 14:00 Ответить
если не находят - приносят своё
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12.10.2021 14:13 Ответить
Поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

А как же тогда определили, что купюры фальшивые?
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12.10.2021 12:22 Ответить
Так в СБУ знали заранее. Станочники не доплатили франшизу видимо
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12.10.2021 12:29 Ответить
Визначили експертизами.
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12.10.2021 12:30 Ответить
Можливо коли в банк здавали. Не всі детектори всі види захисту перевіряють
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12.10.2021 12:55 Ответить
СБУ, вы там сильно не старайтесь, а то выйдете прямо на "квартал красных фонарей"..
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12.10.2021 12:22 Ответить
Напечатать еще и заплатить ими кацапам за газ.
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12.10.2021 12:25 Ответить
Так то частину привезли з московії Володіни роботяги ротом. Поспівають і гайда по магазинах і кабаках. А разом з доларами залишали тут і "дельту".
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12.10.2021 12:27 Ответить
А покупець доларів яким боком щобо його затримувать, якщо він не знав звичайно!
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12.10.2021 12:27 Ответить
Не знал, что он за пол-цены покупал?
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12.10.2021 12:29 Ответить
Или вы только название статьи читаете?

Злоумышленники продавали высококачественные 100-долларовые подделки за полцены.

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12.10.2021 12:30 Ответить
Здається,я чула щось на зразок цих подій - Адольф так хитав англійський фунт стерлінгів - але чомусь відмовився продовжувати до краху .
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12.10.2021 12:28 Ответить
Фальшивими фунтами і доларами фашисти розплачувалися, зокрема, зі своїми агентами. І залишки фальшивих купюр весною 45-го року есесівці топили у альпійських озерах, а полонених, які в концтаборі ці купюри друкували, вбили майже всіх. Це була економічна диверсія фашистів проти США і Великобританії.
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12.10.2021 12:47 Ответить
Читал в книге ( бумага все стерпит) что Ельцин хотел наладить производство слитков " золота". По плотности и объему соответствует настоящему и верхний слой тоже из золота. Расчет на то что не будут резать, сверлить, а так не отличить. Сделал он это или нет достовнрно не знаю
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12.10.2021 13:00 Ответить
С помощью рентгеновского флуориметра минутное дело определить истинный химсостав слитка.
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12.10.2021 13:05 Ответить
Якщо доведуть російське походження цих купюр, то американці кацапів відключать не тільки від платіжної системи, а і від кисню. Якщо не помиляюся, виготовлення фальшивок було одним із звинувачень проти гітлерівців на Нюрнберзькому процесі.
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12.10.2021 12:52 Ответить
Ох не знаю
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12.10.2021 13:01 Ответить
Это кто же на таком качественном уровне мог сделать такую подделку? Это огромные вложения на гос уровне.
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12.10.2021 12:55 Ответить
Какой же это премиум?
Они ж старого образца.
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12.10.2021 13:24 Ответить
Может и не в тему, но очень интересуюсь: А кто-нибудь когда-нибудь видел процесс уничтожения фальшивых денег нашими органами? (особенно СБУ интересует)
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12.10.2021 13:36 Ответить
Вот почему доллар просел.
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12.10.2021 13:44 Ответить
Вот поэтому я и начал покупать валюту на валютную карточку
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12.10.2021 14:37 Ответить
если банк страны евросоюза , то да, местные говнобанки не надёжны
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12.10.2021 15:08 Ответить
Любой крупный банк надежней купюры, купленной в обменке.
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12.10.2021 15:18 Ответить
Cомневаюсь, что фальшивки такого качества, что их не распознают современные детекторы, печатали в Украине. Мне трудно даже представить, какая производственная база для этого нужна. Только произвести банкнотную бумагу хрен знает, какая по сложности задача, а красители, т.е. химия, а станки (в том числе и металлобрабатывающие)... Если бы эти поцы такое затеяли в Украине, еще на стадии организации производства попались бы.
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12.10.2021 15:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B3ocAD8cMz4&t=2s&ab_channel=SashaSotnik
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12.10.2021 17:00 Ответить
Масштаб подрыва украинского валютного рынка и изъятая партия фальшивых долларов впечатляют. 2 (две) тысячи долларов фальшивки в победной реляции пресс-службы плавно превращаются в сотни тысяч. Слава Баканову, героям СБУ слава!
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12.10.2021 15:15 Ответить
 
 