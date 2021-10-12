СБУ о задержании фальшивомонетчиков в Киеве: В украинский валютный рынок бросили сотни тысяч поддельных "долларов" премиум-качества. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, которая занималась сбытом фальшивых валют. Злоумышленники продавали высококачественные 100-долларовые подделки за полцены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, они "бросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.
Кроме этого, подчеркивается, что "схему" организовал житель Киева, наладив сбыт фальшивых долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирскую область.
Поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.
По предварительным данным, схема сбыта работала как минимум с начала текущего года.
В частности, поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкими партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.
В ходе спецоперации правоохранителям удалось задержать организатора схемы и покупателя в Киеве во время реализации очередной партии поддельных денег - 2 тысяч долларов.
После чего было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и по местам преступления, где изъяты: деньги, полученные преступным путем, огнестрельное оружие и патроны, а также черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК.
Полиция устанавливает все пути поступления поддельной валюты к фигурантам.
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По предварительным данным, схема сбыта работала КАК МИНИМУМ с начала текущего года."
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Оперативно працюють оперативники.
А как же тогда определили, что купюры фальшивые?
Злоумышленники продавали высококачественные 100-долларовые подделки за полцены.
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Они ж старого образца.