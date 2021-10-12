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Противотанковые мины, гранаты и выстрелы к РПГ: СБУ обнаружила возле автобусной остановки на Луганщине тайник наемников РФ. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков с мощным арсеналом военных средств поражения. Среди изъятого - выстрелы к ручному противотанковому гранатомету, а также мины со взрывателями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки на одной из автотрасс региона.

По оперативным данным, тайник в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований "ЛНР" для совершения диверсий.

При осмотре тайника правоохранители изъяли:

- 13 противотанковых мин ТМ-62м,
- 7 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету,
- 2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100,
- 8 боевых гранат с запалами,
- 13 взрывателей к противотанковым минам.

Противотанковые мины, гранаты и выстрелы к РПГ: СБУ обнаружила возле автобусной остановки на Луганщине тайник наемников РФ 01

Сейчас продолжаются неотложные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с представителями Национальной полиции и во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Противотанковые мины, гранаты и выстрелы к РПГ: СБУ обнаружила возле автобусной остановки на Луганщине тайник наемников РФ 02
Противотанковые мины, гранаты и выстрелы к РПГ: СБУ обнаружила возле автобусной остановки на Луганщине тайник наемников РФ 03
Противотанковые мины, гранаты и выстрелы к РПГ: СБУ обнаружила возле автобусной остановки на Луганщине тайник наемников РФ 04

правоохранительные органы (2970) СБУ (19924) силовики (2799) тайник (131) Луганская область (6501)


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А сделать засаду и взять боевиков ума не хватило ? А ну конечно, схрон 2014 г. как бы. Возле остановки И за эти годы ни пацаны, ни бомжи ничего не нашли ? Скорее всего этот "тайник" из серии Бакановских шоу, мол и СБУ не даром хлеб жует
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12.10.2021 15:04 Ответить
 
 