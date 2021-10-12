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Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей, - МИД. ФОТОрепортаж

Украина во вторник, 12 октября, доказывает в Арбитражном суде в Гааге нарушение Российской Федерацией иммунитета украинских военных кораблей.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Системная работа МИД в международных судах для защиты интересов Украины и ее граждан - приоритет министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. На этой неделе в Гааге продолжаются слушания о наличии в Арбитраже юрисдикции рассматривать дело по существу", - написал Николенко в Facebook во вторник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сегодня выступит в Арбитражном суде Гааги по делу о захвате РФ украинских судов в Керченском проливе, - МИД

Он подчеркнул, что позиция Украины четкая - действия России грубо нарушили Конвенцию ООН по морскому праву.

"Военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом. Иностранным государствам запрещено их осматривать, накладывать арест, удерживать и осуществлять судебное преследование. Украину представляет мощная команда высокопрофессиональных украинских и международных юристов. Настроены решительно, чтобы доказать ничтожность аргументов России и привлечь ее к международной правовой ответственности", - отметил спикер Николенко.

Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей, - МИД 01
Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей, - МИД 02
Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей, - МИД 03
Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей, - МИД 04

Как сообщалось, Постоянная палата третейского суда (ППТС, Permanent Court of Arbitration) 11-16 октября проведет слушания украинской и российской сторон по делу о захвату украинских судов и моряков в районе Керченского пролива. В рамках второго этапа слушаний РФ предоставит свои аргументы 14 октября, Украина 15 октября, и 16 октября при необходимости дополнительное заседание. После вступительного заявления, которое будет транслироваться в режиме реального времени, и до конца слушаний публичный доступ к материалам слушаний будет недоступен.

В 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении нею Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. В ноябре 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украина против РФ о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Кроме того, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля – буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" - и 24 украинских моряков, захваченных нею в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

ППТС - международный арбитражный суд, учрежденный в 1899 году для разрешения международных споров. Расположен в Гааге (Нидерланды). Членами суда являются 122 государства.

25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

Автор: 

Гаага (298) Керченский пролив (428) МИД (6966) суд (25111) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+8
Через какую границу?
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12.10.2021 15:28
+8
Правильньіе действия Украиньі , решение Морского суда ООН станет очередньім гвоздем в гроб путинской недоимперии .
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12.10.2021 15:35
+4
Через какую такую границу,свинособака?
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12.10.2021 15:43
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Правила форума Совет форумчан
що ж там ще треба доводити? Що сонце гріє і вітер дме???
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12.10.2021 15:22 Ответить
Через какую границу?
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12.10.2021 15:28 Ответить
то там "граніца" не законно встановлена, оскільки Крим - тимчасово окупована піда.рососійськими військовими територія України, і жодна цивілізована країна не визнає Крим частиною пі.длерації!
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12.10.2021 15:32 Ответить
Согласно международных договоров - Керченский пролив является СОВМЕСТНЫМИ водами двух государств - Украины и РФ - откуда там вдруг взялась граница?
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12.10.2021 15:38 Ответить
Через какую такую границу,свинособака?
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12.10.2021 15:43 Ответить
Меркель сразу сказала , что всем понятно , зачем Порошенко бросил катера под удар : мечтал ввести военное положение и сорвать вьіборьі. Под бла-бла-бла о "борьбе" с Расеей ...
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12.10.2021 15:54 Ответить
ну меркель товаришує з х.уйлом з 1989 року, тому все логічно
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12.10.2021 16:28 Ответить
Какую границу, чучело лахтинское? Крым - Украина, муфлон! И это знает весь мир. Весь мир считает вас страной-оккупантом. И ты вернешь Крым, что бы ты сейчас не морозил. Заодно ответишь за кучу преступлений, совершенных в рамках аннексии Крыма. Мыль жопу, срань пригожинская.
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12.10.2021 16:12 Ответить
кому доказывает?жыдоугрофиннобурятам?
пустая трата жизненной энергии,кращэ учитесь сверлить мокшанские посудины...
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12.10.2021 15:26 Ответить
Юридически доказывать необходимо для введения новых санкций против РФ.
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12.10.2021 15:39 Ответить
гопоте о дворянских устоях...
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12.10.2021 15:43 Ответить
Правильньіе действия Украиньі , решение Морского суда ООН станет очередньім гвоздем в гроб путинской недоимперии .
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12.10.2021 15:35 Ответить
Все таки надеюсь что ***** быстрее от коронавируса сдохнет
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12.10.2021 15:48 Ответить
то,конечно,потрут,но ******* о вселенской любви ,то по крайней мере некрасиво...
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12.10.2021 15:48 Ответить
Аксиома не требует доказательств. Не верь кацапу, не будешь обманут.
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12.10.2021 15:49 Ответить
Таке собі протистояння.
Украіна повинна зруйнувати міст, а ООН повинна зобов'язати Росію піти з півострова
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12.10.2021 16:09 Ответить
Україна сьогодні доводить в суді, що кацапія, це країна- пірат, терорист.
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12.10.2021 16:13 Ответить
было бы интересно послушать ******* что они там нафантазировалы и аргументировалы свой без предел ?! ну а так пусть животные всем 24 морякам за год компенсирует лечение .за травмы и ранения и + за моральный ущерб за год! скоты пусть Не только за ремонт катеров выплатят а и скоты по унитазы списженные заплатят в 100 кратном размере. ну и наказания за нарушения международных правил описаных выше .... * представляю как они там визжать .... что мол три катера ворвались жостко в воды *******ы .... угрожали суверенитету Рассев. что пришлось таранит и обстреливать эти авианосца с ядерными боеголовками ....))
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12.10.2021 16:16 Ответить
А що робити зі "спецами ДБР", які два роки шельмували Порошенко? Справу то хоч закрили, чи їм головне Порошенко топити разом з Україною?
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12.10.2021 16:37 Ответить
Военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом. Иностранным государствам запрещено их осматривать, накладывать арест, удерживать и осуществлять судебное преследование.

Вы с дуба рухнули?
Украинские корабли находились в международно признанных территориальных водах Украины. Причем тут досмотр в нейтральных водах?
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12.10.2021 17:22 Ответить
 
 