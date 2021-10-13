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Путинский аттракцион, письмо украинскому султану, лучший ученик Януковича. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Путинский аттракцион, письмо украинскому султану, лучший ученик Януковича. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

...но только для "слуг народа"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Клочко соврал о сестре-бизнесмене, которая якобы помогла маме с покупкой недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

Путинский аттракцион, письмо украинскому султану, лучший ученик Януковича. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Астанавитесь!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленський - прессекретар Єрмака", "Тебе судитимуть за "вагнергейт", - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Путинский аттракцион, письмо украинскому султану, лучший ученик Януковича. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Наступает вдруг ...

Путинский аттракцион, письмо украинскому султану, лучший ученик Януковича. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Врут все...

Путинский аттракцион, письмо украинскому султану, лучший ученик Януковича. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Письмо украинскому султану

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев написал статью об Украине: Будем ждать "вменяемого руководства". Переговоры "абсолютно бессмысленны"

Путинский аттракцион, письмо украинскому султану, лучший ученик Януковича. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Лучший!

Путинский аттракцион, письмо украинскому султану, лучший ученик Януковича. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Необходимые реформы

Путинский аттракцион, письмо украинскому султану, лучший ученик Януковича. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Путинский аттракцион

Больше фотошопов смотите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Медведев Дмитрий (4101) путин владимир (31321) фотожаба (14421) Янукович Виктор (30789) Клочко Андрей (38)


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Топ комментарии
+41
Ой. Ще одную жабу запощу.
Лідерка Б'Юту зі Стефанчуком -вступає в зелену кааліцію
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13.10.2021 08:45
+41
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13.10.2021 08:58
+37
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13.10.2021 09:05
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13.10.2021 08:43 Ответить
Відлуння від пеньків януковища - Астанавітєсь !!!
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13.10.2021 08:46 Ответить
Дожилися, победили,наконец, преступность! Полиции осталось лишь заборы охранять!
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13.10.2021 10:02 Ответить
Загальний фонд бюджету недоотримав 83,8 мільярда за 3 квартали!
Невиконання плану надходжень до бюджету зростає щомісяця.
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України.
Слуги олігархів ведуть країну в прірву! Нелох хоче піднести ослаблену Неньку х..лу на блюдці!

Підготовка до газової капітуляції почалась:
Віце-прем'єрка з питань євро- та євроатлантичної інтеграції О. Стефанішина: "Домовлятися з РФ щодо газу нам треба буде обов'язково".
За Порошенка про обов'язковість "домовленостей" з агресором-окупантом мова не йшла.
Зеленський - ворог.

Баба і кіт:
Вже тиждень, як журналісти показали фільм, в якому є ознаки корупційних дій з боку мільярдера Зеленського.
Але досі немає жодної реакції ані від НАБУ, ані від прокуратури.
Може, вони соромляться?

Хатуль Мадан:
Спитали у знайомого, який у міськвиконкомі працює, що там чуть про опалювальний сезон....каже, одягайтесь тепліше...
- Ще пластиковими пляшками з кіпяточком можна обкладуватись

Йозеф Кнехт:
Зеленський попросив панікерів припинити нагнітання ситуації. Режим надзвичайної ситуації поки лише у трьох областях. Це штатна ситуація, а не ось це все. І взагалі - холодні батареї корисні.

ТСН:
Про вкусный борщ без мяса мы тебе, дорогой телевизороголовй зритель, уже рассказывали. Сегодня ты услышишь, почему просранная подготовка к отопительному сезону и пустые газохранилища - это полезно. Не переключайся и помни - Порошенко бОрыга!

Дід Микола:
ЗАДАЧА.
ДАНО:
Україна планує закупити електрички Stadler вдвічі дорожче, аніж їх закупила Швейцарія.
ЗНАЙТИ:
1. На скільки знову зростуть статки представників ЗЕвлади?
2. Скільки ще нових квартир, земельних ділянок, машин і т.і. придбають їхні мами, родичі, коханки?

Мене не дивує, що Зе до 2019 обкрадав Україну, ухиляючись від податків, допомагаючи Бені виводити вкрадені гроші.
Мене не дивує, що Зе і після 2019 робить подібне з іще більшим розмахом.
Мене дивує, як люди при такій масі інфи могли повірити в прастова чєстнава парня із народа.

КиївМіськБудда:
Спочатку вони брешуть про відсутність кумівства і офшорів, про боротьбу з олігархією і корупцією, про зниження тарифів і підвищення зарплат.
А потім хочуть, що ми вірили в дурників, які погрожують найсильнішій людині планети Вірастюку і олімпійському чемпіону з боротьби Беленюку.
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13.10.2021 16:08 Ответить
Вася Вірастюк то яскраве уособлення нашого малоросійського обивателя.
- А чого воєнноє положеніє нє ввєлі?
А чого пріказ наступать нє дали? Парасюк он танк просив!
Ми б померли, а Крим не віддали!
Я б теж пішов, але вони мене недостойні і ще там криві дула кума каже (вона знає).
- Вася, БУ! п..да тобі.
- ААААА! Караул! Ааааа! (дзвонить мамі і в міліцію)
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13.10.2021 16:09 Ответить
Ой. Ще одную жабу запощу.
Лідерка Б'Юту зі Стефанчуком -вступає в зелену кааліцію
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13.10.2021 08:45 Ответить
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13.10.2021 08:46 Ответить
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13.10.2021 08:56 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1039509540198683&id=447877842695192&ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic Вже бачили, яке свято) на сторінці позеленілого Вірастюка?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1039509540198683&id=447877842695192&ref=m_notif&notif_t=feedback_reaction_generic Там тільки 'хаха' вже майже сім тисяч

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13.10.2021 21:49 Ответить
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13.10.2021 21:50 Ответить
видел. даже отметился
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13.10.2021 21:50 Ответить
+++
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13.10.2021 21:54 Ответить
НЕ фотожаба.

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13.10.2021 08:56 Ответить
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13.10.2021 08:56 Ответить
девочка не на шару!
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13.10.2021 09:00 Ответить
тільки на шару! вона ж нічого не вартує.
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13.10.2021 09:02 Ответить
Бо Безмозгла...
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13.10.2021 09:10 Ответить
багИня танцпола

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13.10.2021 09:13 Ответить
Та хіба якийсь мужик може стільки випити, щоб "полюбити" таке!
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13.10.2021 10:06 Ответить
прям гремучая ива из Хогвартса
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13.10.2021 14:16 Ответить
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13.10.2021 08:57 Ответить
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13.10.2021 08:57 Ответить
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13.10.2021 08:57 Ответить
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13.10.2021 08:57 Ответить
Собачка! Погидував би таке хватати, блювонеш!
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13.10.2021 10:08 Ответить
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13.10.2021 20:39 Ответить
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13.10.2021 08:58 Ответить
Та вже підзабулося із-за питання хто ж сидів за кермом автомобіля 23 серпня в момент ДТП на бориспільскій трасі. Ви, шановний, вже як пуста банка із-під долярів.
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13.10.2021 10:11 Ответить
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13.10.2021 08:58 Ответить
Рагулі: Твіттерські


@ragulivna

·
https://twitter.com/ragulivna/status/1448132695146459142 2 год



Любитель традиційних цінностей і щирий українець Святослав Юраш кинув страйк на наш відос, де його полощуть за мінет з заглотом русні Свєтову. Виявляється це мова ворожнечі. Запам'ятайте! Гаситися в ясна з русньою - норм. Критикувати за такі дії - мова ворожнечі.
Відео тут.
https://t.me/ragoolee/1808

Воно говорить про реабілітацію росіскої мови. Чмо.

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13.10.2021 08:59 Ответить
Це депутан з хракції зеленого лайна.
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13.10.2021 08:59 Ответить
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13.10.2021 08:59 Ответить
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13.10.2021 08:59 Ответить
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13.10.2021 09:05 Ответить
Зебилов налогами не проймешь по двум причинам:
1. С арифметикой у них беда по жизни.
2. С доходами в плане легальности и размеров у них беда по жизни.

Собственно, по этой причине зебилоиды и готовы кормить хоть Слуг Наркомана, хоть Фирташа, хоть Коломойского. Для них налоги, которые с них дерут, неосязаемы.
Зебилы один хрен не могут представить и осознать нафига они вобще нужны и, что еще на них можно было бы сделать.
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13.10.2021 09:07 Ответить
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13.10.2021 08:59 Ответить
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13.10.2021 09:01 Ответить
***
Вірастюк писав "Просремось" та сплутав літери.

***
Ви піzдов раздайотє?
Тіки лякаємо..
Страшноє

***
Тисячи дописів на сторінці васі доводять, що правий був той, хто сказав Вірастюку "Тебе пи@да"!
Тобто, той Хлоп є Мольфар, не менше! )

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1039509540198683&id=447877842695192&ref=m_notif&notif_t=group_highlights ))) >> на сторінці Вірастюка
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13.10.2021 22:35 Ответить
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13.10.2021 09:04 Ответить
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13.10.2021 09:04 Ответить
Гарні карикатури, влучні, але чомусь сміятись не хочеться...
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13.10.2021 09:04 Ответить
Так смешное закончилось . Начался рыгоанальный беспредел
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13.10.2021 09:19 Ответить
Тому що не придумані.На жаль це правда.
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13.10.2021 09:19 Ответить
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13.10.2021 09:16 Ответить
😂
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13.10.2021 14:19 Ответить
Коли дійшли згоди - без табу .
.
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13.10.2021 09:32 Ответить
Тоже мені "дупломат", навіщо було "шаритися" по смартфону, коли під боком сидить!
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13.10.2021 10:18 Ответить
МВС опублікувало фото кілера , який стріляв у Шіфера .
.
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13.10.2021 09:39 Ответить
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13.10.2021 12:02 Ответить
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13.10.2021 12:03 Ответить
 
 