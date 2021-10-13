Отделение центральной райбольницы открыли после реконструкции в Тульчине, - Винницкая ОГА. ФОТОрепортаж
Приемное отделение центральной районной больницы открыли после реконструкции в Тульчине на Виннитчине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Винницкая ОГА.
Отмечается, что больница является опорной в Винницкой госпитальном округе и рассчитана на предоставление неотложной помощи 120 тысячам человек.
В рамках президентской программы "Большая стройка" не только реконструкировали отделение но и обновили оборудование, что позволит максимально быстро оказывать медицинскую помощь и спасать жизни. Для проведения качественной диагностики приобрели компьютерный томограф Optima CT 540 за 11,4 млн грн, аппарат УЗИ-диагностики SonoBook-8 за 800 тыс. грн, рентген IMAX 7700F за 4,8 млн грн.
По словам главы Винницкой ОГА Сергея Борзова, выполняется план реконструкции и переоборудования приемных отделений EMERGENCY-2020.
"Программа предусматривает обустройство приемных отделений опорных больниц в едином стандарте - от подбора цвета до расположения комнат. Все больницы получат соответствующий перечень оборудования, который должен обеспечить доступность всех медицинских услуг. Главная цель проекта - создать комфортные для пациента условия", - подчеркнул глава ОГА.
Отделение в Тульчине стало девятым, модернизированным по программе "Большая стройка" в области. Кроме него, уже работают современные приемной в Жмеринке, Бершади, Гайсине, Калиновке, Козятине, Могилеве, Ямполе и Хмельнике. На очереди - открытие отделения в Винницкой городской больнице скорой медицинской помощи.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по программе "Большая стройка" начинается создание в каждой области Украины больниц нового формата, которые будут отвечать лучшим мировым стандартам.
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