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25-летний "смотрящий" организовал поставки наркотиков в Лычаковскую колонию. Шестерым членам банды сообщено о подозрении, - полиция. ФОТОрепортаж

Львовские полицейские сообщили о подозрении шести участникам преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков в Лычаковской колонии. Действовала группировка под контролем одного из так называемых "смотрящих" в исправительном учреждении. Среди его участников - арестованные и лица со "свободы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Разоблачили деятельность преступной группы и прекратили канал поставки наркотиков в тюрьму оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областной полиции.

Полицейские установили, что организовал противоправную деятельность 25-летний львовянин, приговоренный к четырем годам лишения свободы за разбой.

"Имея авторитет и связи в криминальных кругах, он получил статус так называемого "смотрящего" по одному из отделений в Лычаковской исправительной колонии. Среди заключенных выбрал участников, вошедших в состав преступной группы. Также, приобщил лиц, ранее отбывавших в колонии наказание.

Ее участники наладили канал поставки и сбыта наркотиков и психотропных веществ в тюрьму. У каждого из них были свои роли: сбор средств с осужденных, приобретение и поставка запрещенных вещей в учреждение, подбор курьеров и сбыт. Доставляли наркотики в исправительную колонию путем так называемых "перебросов"", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 10 октября, одного из участников группы правоохранители задержали при попытке доставить товар на территорию учреждения. Кроме того, по местам содержания подозреваемых и их проживания провели санкционированные обыски. Изъяли наркотики, мобильные телефоны и банковские карточки.

25-летний смотрящий организовал поставки наркотиков в Лычаковскую колонию. Шестерым членам банды сообщено о подозрении, - полиция 01

11-12 октября на основании полученных доказательств шести участникам группировки следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины по квалифицирующим признакам - совершение в составе организованной преступной группы.

В отношении задержанного участника преступной группы - решается вопрос об избрании ему меры пресечения, а остальным - об их переводе в другие исправительные учреждения.

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Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство в нем осуществляет Львовская областная прокуратура.

25-летний смотрящий организовал поставки наркотиков в Лычаковскую колонию. Шестерым членам банды сообщено о подозрении, - полиция 02

В полиции напомнили, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

25-летний смотрящий организовал поставки наркотиков в Лычаковскую колонию. Шестерым членам банды сообщено о подозрении, - полиция 03
25-летний смотрящий организовал поставки наркотиков в Лычаковскую колонию. Шестерым членам банды сообщено о подозрении, - полиция 04
Фото: сайт Нацполиции

Львов (4585) наркотики (2148) тюрьма (824) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+3
Неожиданно. Все колонии как колонии, а Лычаковской оказывается наркотики продавали. Да как так-то?
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13.10.2021 10:26
+1
Або депутатом. У нас же країна можливостей.
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13.10.2021 12:08
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А чем им еще на зоне заниматься, пусть употребляют, раньше кони двинут и кормить их не придется
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13.10.2021 10:01 Ответить
А вертухаї як завжди нє прє дєлах...
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13.10.2021 10:03 Ответить
Камеры ужасные. И это никак не отражается на исправимости.
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13.10.2021 10:05 Ответить
Окуеть страна,какой политикум-такой и криминалитет.😂
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13.10.2021 10:17 Ответить
Неожиданно. Все колонии как колонии, а Лычаковской оказывается наркотики продавали. Да как так-то?
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13.10.2021 10:26 Ответить
25лет. Жесть. В былые времена он максимум был бы "мужиком" на зоне. А тут.. "смотрящий". Тьфу,блеать.
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13.10.2021 10:28 Ответить
В 30 лет уже будет вором в законе
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13.10.2021 10:31 Ответить
Або депутатом. У нас же країна можливостей.
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13.10.2021 12:08 Ответить
в колонию можно входить и выходить, носить с собой что угодно? Без ведома ментов? У нас в студенческую общагу мимо вахтерши нереально было что-то передать.
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13.10.2021 10:54 Ответить
А де ж це у нас така колонія - Личаківська?Це "тридцятка"?Так вона не в Личаківському районі,навпаки в другому кінці Львова...Хороші меблі,до речі,там робили...
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13.10.2021 12:54 Ответить
 
 