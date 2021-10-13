25-летний "смотрящий" организовал поставки наркотиков в Лычаковскую колонию. Шестерым членам банды сообщено о подозрении, - полиция. ФОТОрепортаж

Львовские полицейские сообщили о подозрении шести участникам преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков в Лычаковской колонии. Действовала группировка под контролем одного из так называемых "смотрящих" в исправительном учреждении. Среди его участников - арестованные и лица со "свободы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Разоблачили деятельность преступной группы и прекратили канал поставки наркотиков в тюрьму оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областной полиции.

Полицейские установили, что организовал противоправную деятельность 25-летний львовянин, приговоренный к четырем годам лишения свободы за разбой.

"Имея авторитет и связи в криминальных кругах, он получил статус так называемого "смотрящего" по одному из отделений в Лычаковской исправительной колонии. Среди заключенных выбрал участников, вошедших в состав преступной группы. Также, приобщил лиц, ранее отбывавших в колонии наказание.

Ее участники наладили канал поставки и сбыта наркотиков и психотропных веществ в тюрьму. У каждого из них были свои роли: сбор средств с осужденных, приобретение и поставка запрещенных вещей в учреждение, подбор курьеров и сбыт. Доставляли наркотики в исправительную колонию путем так называемых "перебросов"", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 10 октября, одного из участников группы правоохранители задержали при попытке доставить товар на территорию учреждения. Кроме того, по местам содержания подозреваемых и их проживания провели санкционированные обыски. Изъяли наркотики, мобильные телефоны и банковские карточки.

11-12 октября на основании полученных доказательств шести участникам группировки следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины по квалифицирующим признакам - совершение в составе организованной преступной группы.

В отношении задержанного участника преступной группы - решается вопрос об избрании ему меры пресечения, а остальным - об их переводе в другие исправительные учреждения.

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Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство в нем осуществляет Львовская областная прокуратура.

В полиции напомнили, что за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.





Фото: сайт Нацполиции