Полиция задержала пятерых наркодилеров и изъяла около 25 кг мефедрона на сумму около 15 млн гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время проведения спецоперации полицейские на въезде в Киев остановили автомобиль, в котором двое мужчин перевозили наркотики. Впоследствии в Черниговской области обнаружили тайник с метадоном и на месте задержали троих мужчин. Всего в ходе спецоперации правоохранители изъяли около 25 кг мефедрона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Сообщается, что оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью получили информацию о функционировании канала перемещения крупных партий наркотических средств на территории Украины. Для установления и документирования обстоятельств и причастных к преступной деятельности лиц привлекли детективов следственного управления столичной полиции.

В результате проведения спецоперации правоохранители при силовой поддержке спецподразделения ТОР и полка полиции особого назначения № 1 на въезде в столицу остановили автомобиль премиум-класса, в котором находились двое наркокурьеров. Установлено, что 34-летний водитель и 18-летний пассажир везли наркотики в другую область с целью дальнейшего сбыта.

Во время осмотра в салоне транспортного средства полицейские обнаружили 20 полукилограммовых пакетов с веществом кристаллического происхождения. Проведенный экспресс-анализ показал, что изъятое вещество - мефедрон общим весом более 10 кг.

Стоимость изъятой партии наркотиков, а это почти 40 000 разовых доз, по ценам "черного" рынка составляет около семи миллионов гривен.

Также у злоумышленников изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль, 40 патронов, чем, деньги в национальной и иностранной валюте, а также "черновые" записи.

По имеющейся информации, часть запрещенного груза злоумышленники накануне забрали в тайнике, обустроенном в лесополосе вблизи Чернигова. В результате тщательной проверки полицейские установили местонахождение наркотайника и обнаружили там троих мужчин, которые в это время его раскапывали. Это - жители Чернигова, 51, 47 и 18 лет, двое из которых уже ранее судимые за разбойное нападение и вымогательство.

В результате проведенных мероприятий в тайнике и машине злоумышленников полицейские изъяли около 15 килограммов мефедрона, мобильные телефоны, лопаты и другие вещи, которые свидетельствуют об их преступной деятельности.

Пять фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи и оперативники продолжают работу по сбору доказательной базы преступной деятельности других фигурантов. Двум мужчинам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, и вскоре суд изберет им меры пресечения.

Следователи расследуют уголовное производство ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

По действующему законодательству им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Продолжаются мероприятия по разоблачению всех сообщников задержанных, а также устанавливается источник и канал поставки наркосредств.

Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство в котором осуществляет Киевская городская прокуратура.



Фото: сайт Нацполиции