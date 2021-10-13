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Полиция задержала пятерых наркодилеров и изъяла около 25 кг мефедрона на сумму около 15 млн гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время проведения спецоперации полицейские на въезде в Киев остановили автомобиль, в котором двое мужчин перевозили наркотики. Впоследствии в Черниговской области обнаружили тайник с метадоном и на месте задержали троих мужчин. Всего в ходе спецоперации правоохранители изъяли около 25 кг мефедрона

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Сообщается, что оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью получили информацию о функционировании канала перемещения крупных партий наркотических средств на территории Украины. Для установления и документирования обстоятельств и причастных к преступной деятельности лиц привлекли детективов следственного управления столичной полиции.

В результате проведения спецоперации правоохранители при силовой поддержке спецподразделения ТОР и полка полиции особого назначения № 1 на въезде в столицу остановили автомобиль премиум-класса, в котором находились двое наркокурьеров. Установлено, что 34-летний водитель и 18-летний пассажир везли наркотики в другую область с целью дальнейшего сбыта.

Во время осмотра в салоне транспортного средства полицейские обнаружили 20 полукилограммовых пакетов с веществом кристаллического происхождения. Проведенный экспресс-анализ показал, что изъятое вещество - мефедрон общим весом более 10 кг.
Стоимость изъятой партии наркотиков, а это почти 40 000 разовых доз, по ценам "черного" рынка составляет около семи миллионов гривен.

Также у злоумышленников изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль, 40 патронов, чем, деньги в национальной и иностранной валюте, а также "черновые" записи.

По имеющейся информации, часть запрещенного груза злоумышленники накануне забрали в тайнике, обустроенном в лесополосе вблизи Чернигова. В результате тщательной проверки полицейские установили местонахождение наркотайника и обнаружили там троих мужчин, которые в это время его раскапывали. Это - жители Чернигова, 51, 47 и 18 лет, двое из которых уже ранее судимые за разбойное нападение и вымогательство.

Полиция задержала пятерых наркодилеров и изъяла около 25 кг мефедрона на сумму около 15 млн гривен 01

В результате проведенных мероприятий в тайнике и машине злоумышленников полицейские изъяли около 15 килограммов мефедрона, мобильные телефоны, лопаты и другие вещи, которые свидетельствуют об их преступной деятельности.

Пять фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи и оперативники продолжают работу по сбору доказательной базы преступной деятельности других фигурантов. Двум мужчинам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, и вскоре суд изберет им меры пресечения.

Полиция задержала пятерых наркодилеров и изъяла около 25 кг мефедрона на сумму около 15 млн гривен 02

Следователи расследуют уголовное производство ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

По действующему законодательству им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Продолжаются мероприятия по разоблачению всех сообщников задержанных, а также устанавливается источник и канал поставки наркосредств.

Полиция задержала пятерых наркодилеров и изъяла около 25 кг мефедрона на сумму около 15 млн гривен 03

Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство в котором осуществляет Киевская городская прокуратура.

Полиция задержала пятерых наркодилеров и изъяла около 25 кг мефедрона на сумму около 15 млн гривен 04
Фото: сайт Нацполиции

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Мефедром это то чем недавно покойный нардеп упоролся или это другое?
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13.10.2021 10:41 Ответить
зовсім інше там був методон-сінтетичний аналог морфію синтезований у Німеччині ще у https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937 року Густавом Ерхартом та Максом Бокмюлем . У цей час Гітлер потребував внутрішнє джерело опіатів як ефективних знеболювальних засобів... а це мефодрон синтетичний препарат який є похідним https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 ефедрону та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 катинону
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13.10.2021 11:21 Ответить
а в нашем во дворе ходит девушка в карэ
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13.10.2021 10:57 Ответить
В результате проведенных мероприятий в тайнике и машине злоумышленников полицейские изъяли …лопаты , которые свидетельствуют об их преступной деятельности.
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13.10.2021 11:08 Ответить
так і є. кур*єри привозять і роблять закладку - закопують партію наркоти у лісі і уїзжають.. потім на місце приїзжають інші (які не знають перших! а лише отримають інфу від керівника про місце закладки) викопують та везуть в інше місце, де напевне теж роблять закладку і закопуюуть . Так може тривати декілька разів. Керівник який надає вказівки по інтернету або месенджерам телеграм, ватцап та ін. напевне знаходится за кордоном.. Тому лопати як і прослущка це важливий доказ існування всього ланцюжку
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13.10.2021 11:29 Ответить
 
 