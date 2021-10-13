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Контрразведка СБУ разоблачила коррупционные схемы при ремонте бронетехники. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила коррупционный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из государственных предприятий, которое входит в структуру "Укроборонпрома".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Контрразведчики установили, что организаторы махинации заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, а должностные лица военного представительства Минобороны "закрывали" на это глаза.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, в помещении госпредприятия и в помещениях фигурантов производства состоялись следственные действия. Во время обысков обнаружена документация, подтверждающую противоправную деятельность, и партию некачественных запчастей к бронетехнике. По предварительной оценке специалистов-экспертов в военной сфере, они не соответствуют указанным в тендерной закупке требованиям.

Контрразведка СБУ разоблачила коррупционные схемы при ремонте бронетехники 01

Продолжаются следственные действия для установления всех эпизодов преступной деятельности и привлечения к ответственности причастных лиц.

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Операция проводилась сотрудниками Департамента контрразведки СБУ и Управления СБУ во Львовской области совместно со следователями Нацполиции во Львовской области под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Контрразведка СБУ разоблачила коррупционные схемы при ремонте бронетехники 02

контрразведка (496) СБУ (19928) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+6
Может потому, что цех, который должен быть забит ремонтируемой техникой, стоит пустой?
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13.10.2021 11:18
+6
А контррозвідка СБУ не хоче зайнятись Бакановим - фігурантом фінансових махінацій планетарного рівня.
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13.10.2021 11:18
+5
СБУ потрібно ліквідувати, вони фактично фальсифікують кримінальні провадження! Яка різниця чи відповідає нова лента старим радянським нормативам? Нова лента краща ніж радянська, але СБУ має формальний привід для "роботи" і буде мусолити цю гнилу кримінальну справу ще 100 років і всі СБУшники будуть отримувати премії за розкриття цього неіснуючого злочину!
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13.10.2021 11:27
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Почему мы не в НАТО ?????
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13.10.2021 11:14 Ответить
Может потому, что цех, который должен быть забит ремонтируемой техникой, стоит пустой?
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13.10.2021 11:18 Ответить
СБУ потрібно ліквідувати, вони фактично фальсифікують кримінальні провадження! Яка різниця чи відповідає нова лента старим радянським нормативам? Нова лента краща ніж радянська, але СБУ має формальний привід для "роботи" і буде мусолити цю гнилу кримінальну справу ще 100 років і всі СБУшники будуть отримувати премії за розкриття цього неіснуючого злочину!
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13.10.2021 11:27 Ответить
В сарае клепают...Там всякое происходит.
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13.10.2021 11:15 Ответить
А контррозвідка СБУ не хоче зайнятись Бакановим - фігурантом фінансових махінацій планетарного рівня.
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13.10.2021 11:18 Ответить
А разве контрразведка должна этим заниматься? Шпионов, я так понимаю, уже всех поймали.
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13.10.2021 11:19 Ответить
Теперь понимаете почему цеха пустые? Там где ГБ-ня нормального бизнеса не бывает
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13.10.2021 11:34 Ответить
Канєшна "... не соответствуют техническим и качественным характеристикам.." Металл тверже на 11,25 % требованиям, покрашено в 3 слоя вместо 1 согласно ТУ, ресурс 50тис.км вместо 20 по ТУ
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13.10.2021 11:55 Ответить
Arthur Kharytonov


@ArthurKei_UA



Індонезійські медіа повідомляють, що КНР «вкрала» українську надзвукову ракету «повітря-поверхня», яку представило КБ «Південний» у 2020 р. Йдеться про ракети серії «Блискавка». Є підозра, що китайці планують передати клон Пакистану. ЗСУ отримає «Блискавку» не раніше 2024.
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13.10.2021 12:05 Ответить
В чому неякісність - бо не пофарбовані в зелений колір. В нас "неякісні" бронекатери які навели переполох на кацапів, "неякісні" броніки, які врятували тисячі життів, "неякісні" арімйські берци, які і нині носять... От тільки якісного від "зелених" ще не випустили, хіба, що пофарбували "неякісні" БТРи у "якісну" фарбу на парад до Незалежності та двічі перезамовляли "якісні" туфлі на підобрах для жінок-військовиків.
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13.10.2021 12:27 Ответить
Ніколи не буде знайдено якусь схему по ремонту і випуску військової техніки якщо твоя фірма просто їде на окуповану територію і там дає сепарам концерти і не буде переслідувана ворогом, якщо ти там у них знімаєш для них кіно.
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13.10.2021 12:44 Ответить
Не в тої фірми закупили гусениці - от і все. Це звичайна господарська справа, якщо виріб неякісний пишпросто не приймають, складають акти приймання, пишуть претензії, звертаються в суд, стягують штрафи, пені та неустойки. Баканов почав вже зрозуму сходити - ніяк заробити не вдається.
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13.10.2021 20:47 Ответить
Видать лийтинант мимо каси пролетів!
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28.12.2021 16:55 Ответить
разоблачили очередную закупку магнетронов в Расии?
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28.12.2021 18:16 Ответить
 
 