РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7537 посетителей онлайн
Новости Фото
5 355 34

"Мы остаемся в ЕС": В Польше прошли митинги против потенциального выхода страны из Евросоюза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки тысяч поляков на призыв оппозиции вышли на митинги против потенциального выхода Польши из Евросоюза. Только в Варшаве количество людей могло достигать 100 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Демонстрации стали реакцией на решение Конституционного суда Польши о том, что Конституция страны имеет для Варшавы больший вес, чем законодательство ЕС.

Акции с лозунгом "Мы остаемся в ЕС" прошли в 160 городах. Самая многочисленная демонстрация собралась на Замковой площади в Варшаве. Спикер мэрии сообщила, что людей - от 80 до 100 тысяч. Со сцены выступали оппозиционные политики, общественные деятели и ветераны Варшавского восстания. Параллельно националистические движения организовали контрдемонстрацию и пытались заглушить выступления спикеров.

Лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск на митинге заявил: "Мы защищаем Конституцию, защищаем Республику Польша от узурпаторов". По его словам, выход из ЕС будет означать возможность безнаказанно нарушать права граждан и демократические принципы.

Экс-президент Лех Валенса в своей речи заявил, что "ни один враг никогда так не разделял нацию, как эта власть".

Также небольшие митинги собрались также в нескольких городах США с большой польской диаспорой - у дипломатических представительств страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возможный выход Польши из ЕС: Венгрия поддержала решение суда РП

Мы остаемся в ЕС: В Польше прошли митинги против потенциального выхода страны из Евросоюза 01

Источник: WION


Мы остаемся в ЕС: В Польше прошли митинги против потенциального выхода страны из Евросоюза 02
Мы остаемся в ЕС: В Польше прошли митинги против потенциального выхода страны из Евросоюза 03
Мы остаемся в ЕС: В Польше прошли митинги против потенциального выхода страны из Евросоюза 04
Мы остаемся в ЕС: В Польше прошли митинги против потенциального выхода страны из Евросоюза 05
Мы остаемся в ЕС: В Польше прошли митинги против потенциального выхода страны из Евросоюза 06

Автор: 

митинг (2556) Польша (8431) Туск Дональд (735) Евросоюз (17147)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Ну тут как бы,лучше быть геем в ЕС,чем терпилой со шваброй в ж.пе в туб.диспансере Саратова
показать весь комментарий
13.10.2021 12:50
+7
Пока Украину в ЕС возьмут там уже самого ЕС не останется.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:57
+6
а это флаги ЕС, да?
показать весь комментарий
13.10.2021 11:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пока Украину в ЕС возьмут там уже самого ЕС не останется.
показать весь комментарий
13.10.2021 11:57 Ответить
З пандорою і вагнергейтом не візьмуть ніколи і ця пляма буде на Україні довгі роки.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:01 Ответить
С панамой тоже не брали. Когда уже будет народный президент.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:25 Ответить
Сейчас самый пресамый народный. Вам еще мало?
показать весь комментарий
13.10.2021 14:42 Ответить
"с панамой" - это в которой Портнова на бутлыку насадили?
показать весь комментарий
13.10.2021 22:28 Ответить
а это флаги ЕС, да?
показать весь комментарий
13.10.2021 11:59 Ответить
ЛГБТ
показать весь комментарий
13.10.2021 11:59 Ответить
хм - "В борьбе отстоим мы право свое (заднепроводное)!"
показать весь комментарий
13.10.2021 12:04 Ответить
Ну тут как бы,лучше быть геем в ЕС,чем терпилой со шваброй в ж.пе в туб.диспансере Саратова
показать весь комментарий
13.10.2021 12:50 Ответить
не так страшны геи из ЕС как ******** из рашки
показать весь комментарий
13.10.2021 22:29 Ответить
Похоже по стилистике на Брексит 2, только в Польше . Пока а у власти в Польше прокацапский близнец, а фейсбуком и гуглом командуют по факту кацапы, а не американцы, Польша в зоне огромного риска
показать весь комментарий
13.10.2021 12:00 Ответить
По поводу кацапского близнеца - откуда инфа? Или ликвидация польской верхушки в 2010-м году дело рук "брателлы" - Ярослава Качиньского? Я просто тогда очень сильно проникся этой трагедией и читал кучу материалов. Так там, как ни странно, следы вели к Дональду Туску...
показать весь комментарий
13.10.2021 12:05 Ответить
следы вели к путину
- весь комплекс мероприятий по убийству поляков осуществляли руськие - там не было ни одного поляка
https://youtu.be/cAEAI_CO9e0
показать весь комментарий
13.10.2021 12:10 Ответить
Це все зрозуміло. Але в Стародавньому Римі при розслідуванні кримінальних проваджень застосовували формулу: "Шукай, кому вигідно!" На той час усунення Леха Качинського та інших високих керівників Польщі було найвигідніше Туску.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:13 Ответить
натянуто
- это тоже самое, как если бы мой сосед с которым я враждовал, по пьяне попал под трамвай..
- это не значит что я его напоил и толкнул на рельсы
показать весь комментарий
13.10.2021 12:20 Ответить
Рашке было больше выгодно.Бо они получали,замазанный кровью дружественную элиту Польши.Которая в перспективе должна была играть важную деструктивную роль в том числе и в вопросе Украины.Например как роль той же Венгрии троянского коня сегодня в ЕС
показать весь комментарий
13.10.2021 12:56 Ответить
оставшийся в живых братец реально ********, и по всем параметрам на кукане у *********
показать весь комментарий
13.10.2021 22:30 Ответить
Поляки организованные в борьбе за права.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:09 Ответить
А толку, проиграли за все что боролись. Качинский делает что хочет. Даже аборты запретили, как в средневековье. И законы Польши неподконтрольные ЕС тоже останутся. Все это спектакль для европейцев.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:16 Ответить
Польща католицька країна де церква грає велику роль в суспільстві, так що закон про аборти це для Польщі логічно.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:44 Ответить
может и спектакль .. но бабло в польшу пока не пойдет точно... может польский конституционный суд страну профинансирует.. идиотизм рубить сук на котором сидят...и плотно
показать весь комментарий
13.10.2021 12:58 Ответить
Cегодня утром на цензоре говорил о Польше и об этом...,як кажуть в Одессе,Польша забьет последний гвоздь в Мавзолей чЛенина...
показать весь комментарий
13.10.2021 12:21 Ответить
На недавней Генассамблее ООН президент Польши Анджей Дуда все сказал правильно...по поводу Крыс и Штирлицов Путлера в ЕС...
показать весь комментарий
13.10.2021 12:24 Ответить
У большого грузинского друга Украины, певца и актера Вахтанга Кикабидзе вчера умерла жена,Ирина Кебадзе...,скорбим...
показать весь комментарий
13.10.2021 12:29 Ответить
.. лайк.. український майдан лайт (light)
показать весь комментарий
13.10.2021 12:38 Ответить
А я за вихід Польщі із ЄС.
показать весь комментарий
13.10.2021 12:45 Ответить
За вихід, як з державного утворення на кшталт совку. Проти виходу, як з утворення, що ставило на меті спрощення торгівлі та пересування між країнами Європи.
показать весь комментарий
13.10.2021 15:35 Ответить
У нас тут, реально уровень жизни и инфраструктура в разы улучшились после входа в ЕС.
И на каждой инвестиции (крутая школа с бассейном, театр, парки, яхтклуб, велодорожки и др.) висит табличка с флагом ЕС и надписью, сколько евро они профинансировали.

До вступления в Евросоюз было бедненько очень. Тогда Украина круче выглядела...
показать весь комментарий
13.10.2021 18:36 Ответить
Якщо все це щастя за дотації ЄС, то це не є добре. У сенсі самодостатності Польщі.
показать весь комментарий
13.10.2021 18:54 Ответить
яхтклуб вряд ли... ЕС финансирует только инфраструктурные проекты! и то только при наличии встречного финансирования от местных властей.
показать весь комментарий
13.10.2021 22:37 Ответить
Да, городской яхтклуб тоже. Школьники на Оптимистах катаются на уроках физкультуры.
И да, финансирование такое как Вы написали
показать весь комментарий
14.10.2021 00:29 Ответить
а ми а те шоб тебе трампіста насадити на бутилку!
показать весь комментарий
13.10.2021 22:32 Ответить
А з чого так поляки збудилися? Окрім ПОБОЮВАНЬ, що рішення КС Польщі може щось там викликати у ЄС, нема ажнічогісінько...
Мадяри пересварилися з УСІМА сусідами через ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ - і нічого. А тут - раптом, "вихід з ЄС"!!!
Хто вгадає з одного разу - ЧИЇ ВУХА СТИРЧАТЬ з розгойдування цієї ситуації?
показать весь комментарий
13.10.2021 12:54 Ответить
а кацапы уже из всех утюгов вопят "Польша выходит из ЕС!"

мне понравилась реклама на польском радио: "Если вы хотите на восток - ...дуйте туда лично! А мы остаемся в ЕС!"
показать весь комментарий
13.10.2021 22:34 Ответить
 
 