"Мы остаемся в ЕС": В Польше прошли митинги против потенциального выхода страны из Евросоюза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки тысяч поляков на призыв оппозиции вышли на митинги против потенциального выхода Польши из Евросоюза. Только в Варшаве количество людей могло достигать 100 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Демонстрации стали реакцией на решение Конституционного суда Польши о том, что Конституция страны имеет для Варшавы больший вес, чем законодательство ЕС.

Акции с лозунгом "Мы остаемся в ЕС" прошли в 160 городах. Самая многочисленная демонстрация собралась на Замковой площади в Варшаве. Спикер мэрии сообщила, что людей - от 80 до 100 тысяч. Со сцены выступали оппозиционные политики, общественные деятели и ветераны Варшавского восстания. Параллельно националистические движения организовали контрдемонстрацию и пытались заглушить выступления спикеров.

Лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск на митинге заявил: "Мы защищаем Конституцию, защищаем Республику Польша от узурпаторов". По его словам, выход из ЕС будет означать возможность безнаказанно нарушать права граждан и демократические принципы.

Экс-президент Лех Валенса в своей речи заявил, что "ни один враг никогда так не разделял нацию, как эта власть".

Также небольшие митинги собрались также в нескольких городах США с большой польской диаспорой - у дипломатических представительств страны.

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Источник: WION











