"Мы остаемся в ЕС": В Польше прошли митинги против потенциального выхода страны из Евросоюза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Десятки тысяч поляков на призыв оппозиции вышли на митинги против потенциального выхода Польши из Евросоюза. Только в Варшаве количество людей могло достигать 100 тыс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Демонстрации стали реакцией на решение Конституционного суда Польши о том, что Конституция страны имеет для Варшавы больший вес, чем законодательство ЕС.
Акции с лозунгом "Мы остаемся в ЕС" прошли в 160 городах. Самая многочисленная демонстрация собралась на Замковой площади в Варшаве. Спикер мэрии сообщила, что людей - от 80 до 100 тысяч. Со сцены выступали оппозиционные политики, общественные деятели и ветераны Варшавского восстания. Параллельно националистические движения организовали контрдемонстрацию и пытались заглушить выступления спикеров.
Лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск на митинге заявил: "Мы защищаем Конституцию, защищаем Республику Польша от узурпаторов". По его словам, выход из ЕС будет означать возможность безнаказанно нарушать права граждан и демократические принципы.
Экс-президент Лех Валенса в своей речи заявил, что "ни один враг никогда так не разделял нацию, как эта власть".
Также небольшие митинги собрались также в нескольких городах США с большой польской диаспорой - у дипломатических представительств страны.
Источник: WION
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- весь комплекс мероприятий по убийству поляков осуществляли руськие - там не было ни одного поляка
https://youtu.be/cAEAI_CO9e0
- это тоже самое, как если бы мой сосед с которым я враждовал, по пьяне попал под трамвай..
- это не значит что я его напоил и толкнул на рельсы
И на каждой инвестиции (крутая школа с бассейном, театр, парки, яхтклуб, велодорожки и др.) висит табличка с флагом ЕС и надписью, сколько евро они профинансировали.
До вступления в Евросоюз было бедненько очень. Тогда Украина круче выглядела...
И да, финансирование такое как Вы написали
Мадяри пересварилися з УСІМА сусідами через ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ - і нічого. А тут - раптом, "вихід з ЄС"!!!
Хто вгадає з одного разу - ЧИЇ ВУХА СТИРЧАТЬ з розгойдування цієї ситуації?
мне понравилась реклама на польском радио: "Если вы хотите на восток - ...дуйте туда лично! А мы остаемся в ЕС!"