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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Российский беспилотник "Гранат-1", с использованием которого наемники РФ обстреливали позиции ВСУ, перехвачен на линии разграничения, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила участников незаконных вооруженных формирований т.н. "Л/ДНР", которые использовали российские беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В ходе расследования идентифицирован вражеский беспилотник, который использовали для обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Данный летательный аппарат перехватили на линии разграничения. Боевики использовали его для ведения разведки и корректировки обстрела позиций украинских военных. По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником "Гранат-1", который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ", - следует из сообщения

В настоящее время следователи СБУ начали уголовные производства по ч.ч.2, 3 ст.258 (террористический акт) и чч.1, 2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Российский беспилотник Гранат-1, с использованием которого наемники РФ обстреливали позиции ВСУ, перехвачен на линии разграничения, - СБУ 01
Российский беспилотник Гранат-1, с использованием которого наемники РФ обстреливали позиции ВСУ, перехвачен на линии разграничения, - СБУ 02
Российский беспилотник Гранат-1, с использованием которого наемники РФ обстреливали позиции ВСУ, перехвачен на линии разграничения, - СБУ 03
Российский беспилотник Гранат-1, с использованием которого наемники РФ обстреливали позиции ВСУ, перехвачен на линии разграничения, - СБУ 04
Российский беспилотник Гранат-1, с использованием которого наемники РФ обстреливали позиции ВСУ, перехвачен на линии разграничения, - СБУ 05

Кроме этого, СБУ передала на экспертизу еще два вражеских беспилотника, перехваченных на линии разграничения.

Автор: 

беспилотник (3641) обстрел (27351) россия (95671) СБУ (19928) Донбасс (26956) наемники рф (2087)


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Топ комментарии
+20
красавцы! четко фсб россии подставило и говносборку кацапскую видно!
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13.10.2021 12:05
+9
Сбивайте их нахер. Смотрю, этот кусок дерьма очень примитивный.
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13.10.2021 12:07
+9
Гарний акумулятор 11000 mA , гарна робота наших військових, кацапи як завжди засвітились
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13.10.2021 12:10
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красавцы! четко фсб россии подставило и говносборку кацапскую видно!
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13.10.2021 12:05 Ответить
Які кацапи,які? Іх там нєт нє біло і нє будеть, сам піськов казали! Ото донецько-луганські шахтарі й трактористи відкопали " Во глубине донбасских руд...", а закопали ще дєдивоювали.
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13.10.2021 13:35 Ответить
Сбивайте их нахер. Смотрю, этот кусок дерьма очень примитивный.
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13.10.2021 12:07 Ответить
Гарний акумулятор 11000 mA , гарна робота наших військових, кацапи як завжди засвітились
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13.10.2021 12:10 Ответить
треба тиснути на оту всю сволоту, яка їм комплектуючі продає
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13.10.2021 12:13 Ответить
Это беспилотник? Какая-то лопата с пропеллером.
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13.10.2021 12:13 Ответить
Так у свинособак всё сделано из говна и веток
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13.10.2021 13:46 Ответить
Он похоже весь из фанеры. Не совсем ясно как оно до той линии разграничения долетело. И батарейка максимум на час.
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14.10.2021 11:22 Ответить
Детская игрушка намного серьезнее чем этот хлам ...что с дурачков удтвляться.
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13.10.2021 12:15 Ответить
Таке враження, що цей безпілотник пролежав під дощами і снігами із рік-стільки в ньому іржи.
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13.10.2021 12:18 Ответить
3 різних БПЛА, збитих хто зна коли дістали зі складу і показали, які вони молодці.
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13.10.2021 12:30 Ответить
Експерт, Блін.
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13.10.2021 15:16 Ответить
молодцы, отлично сработали.
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13.10.2021 12:47 Ответить
Що там орділососи кажуть? Теж комбайнери в шахті знайшли?
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13.10.2021 13:12 Ответить
Якось дивно виглядає. Все в іржі, акумулятор вздутий. Таке враження, що він близько року десь в вологому місці пролежав. В такому стані він точно літати б не зміг.
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13.10.2021 14:41 Ответить
Так воно і було. Тим більше в статті і слова немає про те коли збитий.Можливо і рік і два тому А може й більше.
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14.10.2021 03:28 Ответить
схоже на те, що цей апарат самовбився клька рокiв тому та лежав собi десь в кущах.
А от тепер його "збили" i демонструють
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13.10.2021 14:57 Ответить
Хаха, а что, обычаями и законами войны запрещено использовать беспилотники?
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13.10.2021 16:08 Ответить
В данной ситуации запрещено - решение ТКГ (Украина, Россия, ЕС) о перемирии от 27.07.2020
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13.10.2021 20:32 Ответить
Это уже стандартная тактика кацев. Они заключают соглашение, чтоб украинские беспилотники к ним не летали. Сами кацы понятно ничего выполнять не будут.
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14.10.2021 11:24 Ответить
 
 