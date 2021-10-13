Российский беспилотник "Гранат-1", с использованием которого наемники РФ обстреливали позиции ВСУ, перехвачен на линии разграничения, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила участников незаконных вооруженных формирований т.н. "Л/ДНР", которые использовали российские беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В ходе расследования идентифицирован вражеский беспилотник, который использовали для обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Данный летательный аппарат перехватили на линии разграничения. Боевики использовали его для ведения разведки и корректировки обстрела позиций украинских военных. По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником "Гранат-1", который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ", - следует из сообщения
В настоящее время следователи СБУ начали уголовные производства по ч.ч.2, 3 ст.258 (террористический акт) и чч.1, 2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Кроме этого, СБУ передала на экспертизу еще два вражеских беспилотника, перехваченных на линии разграничения.
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