Российский беспилотник "Гранат-1", с использованием которого наемники РФ обстреливали позиции ВСУ, перехвачен на линии разграничения, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила участников незаконных вооруженных формирований т.н. "Л/ДНР", которые использовали российские беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В ходе расследования идентифицирован вражеский беспилотник, который использовали для обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Данный летательный аппарат перехватили на линии разграничения. Боевики использовали его для ведения разведки и корректировки обстрела позиций украинских военных. По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником "Гранат-1", который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ", - следует из сообщения

В настоящее время следователи СБУ начали уголовные производства по ч.ч.2, 3 ст.258 (террористический акт) и чч.1, 2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме этого, СБУ передала на экспертизу еще два вражеских беспилотника, перехваченных на линии разграничения.