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Шмыгаль в Швеции встретился с премьером Эстонии Каллас: "Стремимся к максимальной активизации наших отношений". ФОТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках рабочего визита в Швецию (г.. Мальме) провел встречу с премьер-министром Эстонской Республики Каей Каллас.

Об этом глава правительства написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рад новой встрече с ПМ (премьер-министром. -Ред.) Каей Каллас. Эстония является важным партнером Украины, и мы стремимся к максимальной активизации наших отношений", - отметил Шмыгаль.

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По его убеждению, сотрудничество Украины и Эстонии имеет перспективы в торгово-экономической, энергетической отрасли и в сфере цифровизации.

Как сообщалось, 13 октября Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с рабочим визитом в Королевстве Швеция (г.. Мальме). Там он примет участие в Международном форуме памяти Холокоста и борьбы с антисемитизмом. Также предусматриваются встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном и премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Гегером.

Шмыгаль в Швеции встретился с премьером Эстонии Каллас: Стремимся к максимальной активизации наших отношений 01
Шмыгаль в Швеции встретился с премьером Эстонии Каллас: Стремимся к максимальной активизации наших отношений 02
Шмыгаль в Швеции встретился с премьером Эстонии Каллас: Стремимся к максимальной активизации наших отношений 03
Шмыгаль в Швеции встретился с премьером Эстонии Каллас: Стремимся к максимальной активизации наших отношений 04

Автор: 

Швеция (1005) Эстония (1430) Шмыгаль Денис (2705) Каллас Кая (202)


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они в курсе что он НОЛЬ ?
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13.10.2021 12:29 Ответить
Да ты не переживай, Каллас такой же ноль )
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13.10.2021 14:07 Ответить
Прямувати до активізації абсолютно не значить активізувати відносини...
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13.10.2021 12:30 Ответить
гастроли квартала продвигать поехал , или Эстония ещё сватов не купила ...
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13.10.2021 12:36 Ответить
Эстонки красотки.
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13.10.2021 12:38 Ответить
Мадам!Я старый Премьер и не знаю слов любви...Я жажду близких отношений... И готов доказать вам всю серьёзность намерений...
-Скушай шишку,будь любезен
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13.10.2021 13:14 Ответить
шопинг...шопинг..шопинг для жены
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13.10.2021 13:16 Ответить
Ві обратите внимание на скромность интерьера и самой обстановки и сравните с нашими слугами народа.
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13.10.2021 19:18 Ответить
Президент Эстонии https://file.liga.net/persons/kalyulayd-kersti Керсти Кальюлайд не советует эстонцам инвестировать в Украину из-за риска потерять деньги. Об этом она заявила в интервью https://www.eurointegration.com.ua/interview/2021/08/25/7126983/ ЕП .

По ее словам, бизнес в Украине не чувствует себя безопасно. Это связано с отсутствием судебной реформы и отсутствия справедливости судебной системы. Из-за этого она советует торговать с Украиной, но не инвестировать в нее.(в августе)
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13.10.2021 19:51 Ответить
 
 