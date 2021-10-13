Шмыгаль в Швеции встретился с премьером Эстонии Каллас: "Стремимся к максимальной активизации наших отношений". ФОТО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках рабочего визита в Швецию (г.. Мальме) провел встречу с премьер-министром Эстонской Республики Каей Каллас.
Об этом глава правительства написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Рад новой встрече с ПМ (премьер-министром. -Ред.) Каей Каллас. Эстония является важным партнером Украины, и мы стремимся к максимальной активизации наших отношений", - отметил Шмыгаль.
По его убеждению, сотрудничество Украины и Эстонии имеет перспективы в торгово-экономической, энергетической отрасли и в сфере цифровизации.
Как сообщалось, 13 октября Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с рабочим визитом в Королевстве Швеция (г.. Мальме). Там он примет участие в Международном форуме памяти Холокоста и борьбы с антисемитизмом. Также предусматриваются встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном и премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Гегером.
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