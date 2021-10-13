Детсад в форме подковы построят на Днепропетровщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Никопольском районе не Днепропетровщине стартовало строительство двухэтажного детского сада в форме подковы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Днепропетровская ОГА.

"Яркие, уютные, современные. Стремимся, чтобы на Днепропетровщине было больше именно таких детсадов. На Никопольщине возводим "с нуля" дошкольное учреждение в форме подковы. Подобный садик уже есть в области - он работает в Покрове", - отметил глава ОГА Валентин Резниченко.

Единственный действующий сад в Червоногригоровке способен принять менее 60 человек, а потому жители поселка вынуждены возить детей в соседние населенные пункты. Новый детсад, который появится в центре поселка возле школы, будет рассчитан на 115 детей и будет иметь ряд особенностей.

Проект реализуют в рамках президентской программы "Большая стройка".

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"Одна из "изюминок" будущего дошкольного учреждения - большие окна, от пола до потолка. В игровых сделают теплый пол. Для посетителей с инвалидностью предусмотрены пандусы на пониженные пороги", - рассказали в ОГА.

На первом этаже здания расположатся административные кабинеты, кухня и комнаты для детских групп. На втором - спортивный зал, игровые и спальни.

В данный момент уже завершен котлован под сваи, которые станут частью фундамента. Одновременно подрядчик ведет работы по строительству канализации для детсада и работает над котлованом будущей котельной.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году в Днепропетровской области планируется построить или реконструировать пять школ, четыре детских сада, а также шесть спортивных сооружений и два бассейна.

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