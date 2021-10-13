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Детсад в форме подковы построят на Днепропетровщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Никопольском районе не Днепропетровщине стартовало строительство двухэтажного детского сада в форме подковы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Днепропетровская ОГА.

"Яркие, уютные, современные. Стремимся, чтобы на Днепропетровщине было больше именно таких детсадов. На Никопольщине возводим "с нуля" дошкольное учреждение в форме подковы. Подобный садик уже есть в области - он работает в Покрове", - отметил глава ОГА Валентин Резниченко.

Единственный действующий сад в Червоногригоровке способен принять менее 60 человек, а потому жители поселка вынуждены возить детей в соседние населенные пункты. Новый детсад, который появится в центре поселка возле школы, будет рассчитан на 115 детей и будет иметь ряд особенностей.

Проект реализуют в рамках президентской программы "Большая стройка".

Читайте: В Покрове на Днепропетровщине открыли новый детский сад, - ОГА. ФОТОрепортаж

"Одна из "изюминок" будущего дошкольного учреждения - большие окна, от пола до потолка. В игровых сделают теплый пол. Для посетителей с инвалидностью предусмотрены пандусы на пониженные пороги", - рассказали в ОГА.

На первом этаже здания расположатся административные кабинеты, кухня и комнаты для детских групп. На втором - спортивный зал, игровые и спальни.

В данный момент уже завершен котлован под сваи, которые станут частью фундамента. Одновременно подрядчик ведет работы по строительству канализации для детсада и работает над котлованом будущей котельной.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году в Днепропетровской области планируется построить или реконструировать пять школ, четыре детских сада, а также шесть спортивных сооружений и два бассейна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый двухэтажный детсад построили на Закарпатье, - ОГА

Детсад в форме подковы построят на Днепропетровщине, - ОГА 01
Детсад в форме подковы построят на Днепропетровщине, - ОГА 02
Детсад в форме подковы построят на Днепропетровщине, - ОГА 03
Детсад в форме подковы построят на Днепропетровщине, - ОГА 04

Автор: 

детсад (429) Большая стройка (728) Днепропетровская область (3994)


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Топ комментарии
+8
ну хоть не в форме меноры , и на том спасибо
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13.10.2021 12:49
+3
Неподалік мене було 4 дитсадка. З погребами та інщою інфраструктурою. Тепер в одному стоматологія, в другому якийсь торговий дім без назви, в третьому якась контора непоймищо, а на четвертому написано продам/аренда вже років 10.
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13.10.2021 12:59
+2
Одна из "изюминок" будущего дошкольного учреждения - большие окна, от пола до потолка. В игровых сделают теплый пол. Источник:

Ну да...при нынешней цене на газ...и следовательно на отопление...это будет большая изюминка доя местного бюджета...
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13.10.2021 12:49
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ну хоть не в форме меноры , и на том спасибо
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13.10.2021 12:49 Ответить
А краще в формі п"яткутника- Пентагон.
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13.10.2021 19:19 Ответить
Одна из "изюминок" будущего дошкольного учреждения - большие окна, от пола до потолка. В игровых сделают теплый пол. Источник:

Ну да...при нынешней цене на газ...и следовательно на отопление...это будет большая изюминка доя местного бюджета...
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13.10.2021 12:49 Ответить
Ну шо вы как дети прямо? Главное табличку прикрутить.
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13.10.2021 13:04 Ответить
вопрос - а зачем котельная? поставить солнечные батареи нельзя? это напоминает визирование акамедиком акамедии наук совка александровым проекта ЧАЭС - 32 ошибки в проектировании, 4 из которых критические... кто правит балом?
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13.10.2021 12:50 Ответить
Солнечные батареи и солнечные коллекторы во всю крышу. Как сейчас умные люди делают по всему югу Украины.
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13.10.2021 13:02 Ответить
Вот из-за таких людей не особо знающих, но где то там видел в итоге куча проблем. Такую систему обычные смертные позволить себе не смогут. Одна панель может даль 300Вт в идеале, а по факту меньше, для дома нужно хотя бы 10 таких, цена за шт 100 у.е. в среднем и уже 1000 у.е. Дальше нужен инвертор, который может "переварить" мощность генерации и выдать нужную мощность, для дома это 3кВт+, в цене такой инвертор в среднем 3000+ у.е. и не простой, с возможностью подмешивания из городской сети, когда не хватает генерации и возможностью подключения аккумулятора, т.к. днем обычно генерация больше, а пользуются электричеством вечером. Обычные аккумуляторы не подходят, нужны или Литий Фостаты или Литий Титанаты с большими токами заряда и большим ресурсом циклов. В среднем такой аккумулятор если самому собрать за 1кВт около 700 у.е. если самому собирать, а для дома нужно хотя бы 4 кВт. Это без учета проводов и работ по монтажу, что тоже не мало влетит по цене. И того 1000 + 3000 + 2800 = 6800 у.е. только запасти без проводов и монтажа. Цена примерная и зависит от комплектующих, но и так уже ясно какие "умные" и главное НЕ БЕДНЫЕ люди могут себе позволить такую систему. И дальше нужно считать окупаемость, 6800 у.е. * 26,5 = 180200грн по курсу на сегодня. При среднем потреблении даже 500 кВт даже по цене электричества 3 грн этих денег хватит на 180200грн/3грн=60067кВт и дальше 60067/500кВт = 120 месяцев и того на 10 лет это при самых жестких условиях, а при пере 1,68грн на 20 лет почти. В итоге траты могут не окупится вообще, а часто даже вполовину в минус в итоге. А еще инвертор через 5 лет может сломаться, аккумуляторов хватит на 10 лет, обслуживать еще нужно, т.к. это электрическая установка повышенной опасности и из-за поломки может быть пожар и т.д. В итоге уже нужно СЧИТАТЬ выгодно это или нет. В одних случаях это выгодно, если например самому монтировать или завод делает для экономии и т.д. Но если всё будут делать фирмы, то в итоге вы свои затраты можете даже не отбить, по аналогии с обычным ремонтом. Делать зеленый тариф, то там уже закон, что покупать у вас будут электричество только в пики или когда нужно энергосистеме, чтобы не было разбаланса системы, а не когда есть солнце, многие уже погорели и сидят. Я не против альтернативки, но нужно считать и понимать кто может себе это позволить, а это не разу не дешево, а ну просто орать давайте делать. Сначала установите зонный счетчик, дальше нужно установить энергосберегающую электронику, утеплить дом, можно установить тепловой насос для отопления и будет больше толку, чем от бездумной установки СЭС. А дальше уже можно и о СЭС подумать, если деньги лишние есть и прям чешется. Запомните одну истину, ВСЕГДА цена электричества от сети будет немного ниже любой альтернативки, это специально так делается и всё посчитано, там не дураки сидят и понимают в вопросах ценообразования.
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13.10.2021 14:12 Ответить
То-то сейчас куча миниотелей причерноморья и Азова все свободные пространства заняли панелями. Даже автостоянки накрыли. Оказывается, потому что это не выгодно. Вот я дурак, не знал
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13.10.2021 14:29 Ответить
Неподалік мене було 4 дитсадка. З погребами та інщою інфраструктурою. Тепер в одному стоматологія, в другому якийсь торговий дім без назви, в третьому якась контора непоймищо, а на четвертому написано продам/аренда вже років 10.
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13.10.2021 12:59 Ответить
Та ото ж... Я теж не проти нових будівель для дітей, але є дуже багато карманних ХВірмочок по будівництву та ремонту через які прокачують бюджетні гроші під виглядом благої справи...
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13.10.2021 13:08 Ответить
Давайтe вжe у форм ТРИЗУбА!
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13.10.2021 12:59 Ответить
Та шо-шо, а малювати на коп'ютері у нас вміють... А от на практиці то тут виникає куча нЄпрЄдвідЄнних АПстаятЄлств...
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13.10.2021 13:06 Ответить
ну хоть не в форме звезды Давида
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13.10.2021 14:14 Ответить
 
 