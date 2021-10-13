РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7300 посетителей онлайн
Новости Фото ДТП
4 175 1

Семья попала в ДТП на Закарпатье: один ребенок погиб, мать, отец и еще двое детей госпитализированы, - ГСЧС. ФОТО

В дорожно-транспортном происшествии в Хустском районе Закарпатской области погиб ребенок, еще четыре человека травмированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"12 октября в 21:40 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи с. Майдан Хустского района на автодороге Долина-Хуст. Водитель автомобиля Audi A4 двигался со стороны с. Верхний Быстрый в сторону Майдана, когда не справился с управлением и вылетел в кювет", - сказано в сообщении.

В результате ДТП водитель, его жена и двое детей получили различного рода травмы и были госпитализированы в Межгорскую центральную больницу. Еще один ребенок, мальчик, погиб на месте происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель насмерть сбил 14-летнего парня на Житомирщине и сбежал, - полиция. ФОТОрепортаж

Семья попала в ДТП на Закарпатье: один ребенок погиб, мать, отец и еще двое детей госпитализированы, - ГСЧС 01

ДТП (7678) Закарпатская область (2588)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Закарпатті вельми непоганігірські автотраси. Отже, подорожуючи по них водіям потрібно бути дуже уважними й обережними,обов"язково дотримуватись ПДР. Хто цим нехтує (особливо-перевищує швидкість),на превеликий жаль, часто потім жалкує.
показать весь комментарий
13.10.2021 13:18 Ответить
 
 