Семья попала в ДТП на Закарпатье: один ребенок погиб, мать, отец и еще двое детей госпитализированы, - ГСЧС. ФОТО
В дорожно-транспортном происшествии в Хустском районе Закарпатской области погиб ребенок, еще четыре человека травмированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"12 октября в 21:40 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи с. Майдан Хустского района на автодороге Долина-Хуст. Водитель автомобиля Audi A4 двигался со стороны с. Верхний Быстрый в сторону Майдана, когда не справился с управлением и вылетел в кювет", - сказано в сообщении.
В результате ДТП водитель, его жена и двое детей получили различного рода травмы и были госпитализированы в Межгорскую центральную больницу. Еще один ребенок, мальчик, погиб на месте происшествия.
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Лісовик Іванович
показать весь комментарий13.10.2021 13:18 Ответить Мне нравится 0
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