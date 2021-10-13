Мемориальную доску погибшему от пули российского снайпера украинскому разведчику Михаилу Цымбалистому открыли в Тернополе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 октября, в Тернополе на фасаде средней общеобразовательной школы №29 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Михаилу Васильевичу Цымбалистому, 29.07.1985 года рождения, уроженцу села Увысла Чертковского района Тернопольской области, подполковнику (посмертно), командиру группы главного управления разведки МО Украины, погибшему 14.09.2019 года в районе села Павлополь Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Тернополе открыли мемориальную доску памяти военнослужащего, участника российско-украинской войны Михаила Цымбалистого. Ее установили на фасаде 29-й школы, в которой он учился. Об этом рассказала классная руководительница погибшего Александра Чипак.

По ее словам, на открытие собрались родные погибшего, боевые побратимы, друзья, одноклассники и учителя.

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Доску освятили. Классная руководительница Александра Чипак рассказала, каким был Михаил:

"Очень хороший ребенок, наш класс был очень дружный. У Михаила было чувство мужчины, мужа", - Чипак.

Михаил Цымбалистый родился 29 июля 1985 года в с. Увысла Чертковского района. Военную службу проходил на офицерских должностях. Участвовал в боях за освобождение Славянска, в боях под Иловайском, оборонял Донецкий аэропорт. Ранен российским снайпером 13 сентября 2019 в зоне ООС. Умер 14 сентября 2019 г.", - отмечается в сообщении.





