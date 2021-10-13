Порошенко на встрече с главой ПА ОБСЕ Седерфельт: Отказ РФ продлить Миссию на Донбассе - подтверждение ее ответственности за агрессию. ФОТОрепортаж
Лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию с безопасностью на оккупированном Донбассе. Стороны выразили решительное осуждение решения РФ заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через украино-российскую государственную границу ("Гуково" и "Донецк").
"Минские договоренности для меня - это наиболее основательные, самые главные договоренности. И их надо обязательно соблюдать и уважать. Я также очень благодарна наблюдателям ОБСЕ, и мне очень жаль, что Россия ветировал продолжение их миссии на границах. Я считаю, что это необходимость - иметь там наблюдателей, иметь там глаза, видеть, что там действительно происходит, не нарушаются ли положения договоренностей. Нам очень нужны отчеты от наблюдателей из Донецкой, Луганской областей. И то, что мы больше не можем выполнять там миссию - очень плохо. Люди там живут в очень тяжелых условиях", - подчеркнула Седерфельт.
По словам пятого президента, то, что Россия заблокировала миссию ОБСЕ - еще раз подтверждает, что она несет ответственность за поставки оружия и наемников на Донбасс.
Порошенко выразил уверенность в необходимости более активного привлечения ОБСЕ к освобождению Россией политических заключенных на оккупированных территориях, включая представителей крымскотатарского народа.
Особое внимание глава ПА ОБСЕ и лидер "ЕС" уделили вопросам деоккупации Крыма. Стороны подчеркнули важность участия ОБСЕ в соответствующих международных инициативах, включая Крымскую платформу.
В ходе встречи также обсудили вызовы в сфере демократии в Украине, проблемы обеспечения верховенства права, судебной реформы, обеспечения свободы СМИ и устойчивости институтов государства, прежде всего в контексте угроз парламентаризма в Украине. Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины.
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Бори́с Евге́ньевич Ло́жкин (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Борис Євгенович Ложкін; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 23 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харьков , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - украинский бизнесмен, владелец инвестиционной компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Еврейской конфедерации Украины (с мая 2018 года)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] . С июня 2018 года - вице-президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . С марта 2019 года - Первый Вице-президент Евро-Азиатского Еврейского Конгреса.
С 10 июня 2014 года по 29 августа 2016 года - глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Администрации президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-4 [4] .
"Спит и видит"©, жаждет, вожделеет и любострастно желает экс-дьячок* УПЦ Московского Патриархата, кум кума Путина** Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только у Шоколатье Порохатого не выгорит нихренашечки - не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою кудрявою булавы гетманской, не цеплять на шею цепь гарантовскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги президентской.
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Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина
Сенс розгубився між окремими словами.
То панові льодяник Петровий у дупі муляє...застряг
🍭😛😝😜🤪😨😰😱🤮🤢
чудова промова.
https://youtu.be/EWdDStlnmxc
Чи через те, що сплю біля стіни…
Останнім часом, бачу дуже гарні,
майже реальні, кольорові сни…
То сниться Бойко на в'язничних нарах…
То Порошенко в льолі… гамівній…
Турчинов підмітає тротуари…
А онде, у окопі, Парубій…
Дивлюся сни і радісні, і люті…
Буває за ніч, бачу їх штук п'ять!..
Червона площа… Медведчук, і Путін…
Прям на бруківці скліщені лежать…
Я чув, і бачив сльози, стогін, муки
обранців наших… Корчі… Матюки…
В них відсихали загребущі руки…
І на макітрах плавились шапки…
Віршую сни… Скажіть мені - навіщо
ховати радість від очей людських?!
Надіюсь, що ті сни в натурі віщі!
І всім воздасться по заслугам їх!