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Порошенко на встрече с главой ПА ОБСЕ Седерфельт: Отказ РФ продлить Миссию на Донбассе - подтверждение ее ответственности за агрессию. ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию с безопасностью на оккупированном Донбассе. Стороны выразили решительное осуждение решения РФ заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через украино-российскую государственную границу ("Гуково" и "Донецк").

"Минские договоренности для меня - это наиболее основательные, самые главные договоренности. И их надо обязательно соблюдать и уважать. Я также очень благодарна наблюдателям ОБСЕ, и мне очень жаль, что Россия ветировал продолжение их миссии на границах. Я считаю, что это необходимость - иметь там наблюдателей, иметь там глаза, видеть, что там действительно происходит, не нарушаются ли положения договоренностей. Нам очень нужны отчеты от наблюдателей из Донецкой, Луганской областей. И то, что мы больше не можем выполнять там миссию - очень плохо. Люди там живут в очень тяжелых условиях", - подчеркнула Седерфельт.

По словам пятого президента, то, что Россия заблокировала миссию ОБСЕ - еще раз подтверждает, что она несет ответственность за поставки оружия и наемников на Донбасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о результатах саммита Украина-ЕС: Надеюсь, это мотивирует Зеленского к реальной борьбе с коррупцией, а не к фейковым инициативам

Порошенко выразил уверенность в необходимости более активного привлечения ОБСЕ к освобождению Россией политических заключенных на оккупированных территориях, включая представителей крымскотатарского народа.

Особое внимание глава ПА ОБСЕ и лидер "ЕС" уделили вопросам деоккупации Крыма. Стороны подчеркнули важность участия ОБСЕ в соответствующих международных инициативах, включая Крымскую платформу.

В ходе встречи также обсудили вызовы в сфере демократии в Украине, проблемы обеспечения верховенства права, судебной реформы, обеспечения свободы СМИ и устойчивости институтов государства, прежде всего в контексте угроз парламентаризма в Украине. Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия - не "посредник" в войне на Донбассе, - миссия ЕС в ОБСЕ

Порошенко на встрече с главой ПА ОБСЕ Седерфельт: Отказ РФ продлить Миссию на Донбассе - подтверждение ее ответственности за агрессию 01
Порошенко на встрече с главой ПА ОБСЕ Седерфельт: Отказ РФ продлить Миссию на Донбассе - подтверждение ее ответственности за агрессию 02
Порошенко на встрече с главой ПА ОБСЕ Седерфельт: Отказ РФ продлить Миссию на Донбассе - подтверждение ее ответственности за агрессию 03

Автор: 

ОБСЕ (4880) Порошенко Петр (19606) россия (95683) пленные (2143)


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Топ комментарии
+20
З Порошенком радо зустрічаються закордонні гості. Щось знають ? Чи їм Зеля бридкий
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13.10.2021 15:17
+19
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13.10.2021 15:17
+17
Порошенко представляє українців.
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13.10.2021 15:32
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А что там знать - Ложкин, Петин партнер по оффшорам

Бори́с Евге́ньевич Ло́жкин (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Борис Євгенович Ложкін; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 23 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харьков , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - украинский бизнесмен, владелец инвестиционной компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Еврейской конфедерации Украины (с мая 2018 года)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-2 [2] . С июня 2018 года - вице-президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . С марта 2019 года - Первый Вице-президент Евро-Азиатского Еврейского Конгреса.

С 10 июня 2014 года по 29 августа 2016 года - глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Администрации президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-4 [4] .
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13.10.2021 17:33 Ответить
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13.10.2021 17:36 Ответить
"Сьомий П'ятому не світить" ®
"Спит и видит"©, жаждет, вожделеет и любострастно желает экс-дьячок* УПЦ Московского Патриархата, кум кума Путина** Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только у Шоколатье Порохатого не выгорит нихренашечки - не развеялась злоба непримиримая электората тарифами и мародёрством замордованного - врежут и во второй раз пендель булкодробительный промеж полужопий рыхлых, коли одного пенделя Порохлу недостаточно.
Не вздымать более Барыге Порохатому над главою кудрявою булавы гетманской, не цеплять на шею цепь гарантовскую, не брать в руки печать державную, не класть десницу на Евангелие Пересопницкое для присяги президентской.
_____________________________________________________________________________________
Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина
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13.10.2021 16:38 Ответить
Ваші пісьмєна неможливо читати.
Сенс розгубився між окремими словами.
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13.10.2021 16:43 Ответить
Это что за бред сивой кобылы? Смотрю ***** до колик трИсет от Пороха)
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13.10.2021 16:45 Ответить
Як на смак сьогоднішні надвеликі льодяники "Рошен" на патичках? Чи добре проферментувався головний інгрідієнт льодяників - висране особисто Порохатим Баригою лайно підвищеного смороду? Чи доволі у льодяниках Нудотного Порош(ен)ка? Чи вдосталь блювотиння вивергає організм порохобота після смоктання льодяників "Рошен"?
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13.10.2021 17:03 Ответить
Так от чому у вас такий слог кострубатий.
То панові льодяник Петровий у дупі муляє...застряг
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13.10.2021 17:13 Ответить
Звідки ж мені взяти (?) льодяники "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеного смороду з подвоєними дозами новітнього надактивного інгрідієнта - Нудотного Порош(ен)ка (інноваційний винахід Лабораторії токсикогенноі порохоботологіі "Рошен"), коли вони постачаються виключно на порохоботоферми на гонорари порохоботам для рясного виверження ними огидного й мерзенного порохоботського блювотиння.
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13.10.2021 17:23 Ответить
Але ж ви про них знаєте, отже бачили і маєте досвід
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13.10.2021 17:25 Ответить
Я вищезазначені льодяники тільки бачив, а Ви їх споживаєте. Тому Ваш досвід з цього питання повніший.
🍭😛😝😜🤪😨😰😱🤮🤢
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13.10.2021 17:32 Ответить
панове, прошу прослухати промову президента Естонii.

чудова промова.



https://youtu.be/EWdDStlnmxc
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13.10.2021 18:31 Ответить
Чи то фейсбуку начитаюсь на ніч…
Чи через те, що сплю біля стіни…
Останнім часом, бачу дуже гарні,
майже реальні, кольорові сни…

То сниться Бойко на в'язничних нарах…
То Порошенко в льолі… гамівній…
Турчинов підмітає тротуари…
А онде, у окопі, Парубій…

Дивлюся сни і радісні, і люті…
Буває за ніч, бачу їх штук п'ять!..
Червона площа… Медведчук, і Путін…
Прям на бруківці скліщені лежать…

Я чув, і бачив сльози, стогін, муки
обранців наших… Корчі… Матюки…
В них відсихали загребущі руки…
І на макітрах плавились шапки…

Віршую сни… Скажіть мені - навіщо
ховати радість від очей людських?!
Надіюсь, що ті сни в натурі віщі!
І всім воздасться по заслугам їх!
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13.10.2021 18:38 Ответить
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