Порошенко на встрече с главой ПА ОБСЕ Седерфельт: Отказ РФ продлить Миссию на Донбассе - подтверждение ее ответственности за агрессию. ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию с безопасностью на оккупированном Донбассе. Стороны выразили решительное осуждение решения РФ заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через украино-российскую государственную границу ("Гуково" и "Донецк").

"Минские договоренности для меня - это наиболее основательные, самые главные договоренности. И их надо обязательно соблюдать и уважать. Я также очень благодарна наблюдателям ОБСЕ, и мне очень жаль, что Россия ветировал продолжение их миссии на границах. Я считаю, что это необходимость - иметь там наблюдателей, иметь там глаза, видеть, что там действительно происходит, не нарушаются ли положения договоренностей. Нам очень нужны отчеты от наблюдателей из Донецкой, Луганской областей. И то, что мы больше не можем выполнять там миссию - очень плохо. Люди там живут в очень тяжелых условиях", - подчеркнула Седерфельт.

По словам пятого президента, то, что Россия заблокировала миссию ОБСЕ - еще раз подтверждает, что она несет ответственность за поставки оружия и наемников на Донбасс.

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Порошенко выразил уверенность в необходимости более активного привлечения ОБСЕ к освобождению Россией политических заключенных на оккупированных территориях, включая представителей крымскотатарского народа.

Особое внимание глава ПА ОБСЕ и лидер "ЕС" уделили вопросам деоккупации Крыма. Стороны подчеркнули важность участия ОБСЕ в соответствующих международных инициативах, включая Крымскую платформу.

В ходе встречи также обсудили вызовы в сфере демократии в Украине, проблемы обеспечения верховенства права, судебной реформы, обеспечения свободы СМИ и устойчивости институтов государства, прежде всего в контексте угроз парламентаризма в Украине. Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины.

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