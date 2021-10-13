Мемориальную доску погибшему вследствие российского минометного обстрела прапорщику 30-й ОМБр Леониду Добрянскому открыли в Киеве. ФОТО
Сегодня, 13 октября, в Киеве по адресу: улица Зои Гайдай, 13/10, состоялось торжественное открытие мемориальной доски Леониду Цезаровичу Добрянскому (позывной Старый), 31.07.1974 года рождения, уроженцу села Зарудинцы Ружинского района Житомирской области, прапорщику, командиру отделения взвода управления разведывательной роты 30-й отдельной механизированной бригады, который погиб 13.06.2020 года около 21.45 в районе пгт Троицкое Луганской области в результате смертельных минно-взрывных ранений, полученных во время минометного обстрела со стороны российских войск.
Об этом говорится в материале издания novyny.live, сообщает Цензор.НЕТ.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий13.10.2021 16:06 Ответить Мне нравится 10
Тарапунька
показать весь комментарий13.10.2021 19:03 Ответить Мне нравится 1
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