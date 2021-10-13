ТКГ о провокации российских оккупантов на Донбассе: Осуществляли разведку с повязками СЦКК. Задержан наемник Андрей Косяк - гражданин РФ. ФОТО

Сегодня, непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ "Золотое", - следует из сообщения.

Кроме этого, подчеркивается, что оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

"Следует отметить, что данный гражданин подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия", - резюмировали в ТКГ.

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