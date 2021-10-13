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ТКГ о провокации российских оккупантов на Донбассе: Осуществляли разведку с повязками СЦКК. Задержан наемник Андрей Косяк - гражданин РФ. ФОТО

Сегодня, непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ "Золотое", - следует из сообщения.

Кроме этого, подчеркивается, что оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

"Следует отметить, что данный гражданин подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия", - резюмировали в ТКГ.

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ТКГ о провокации российских оккупантов на Донбассе: Осуществляли разведку с повязками СЦКК. Задержан наемник Андрей Косяк - гражданин РФ 01
ТКГ о провокации российских оккупантов на Донбассе: Осуществляли разведку с повязками СЦКК. Задержан наемник Андрей Косяк - гражданин РФ 02
ТКГ о провокации российских оккупантов на Донбассе: Осуществляли разведку с повязками СЦКК. Задержан наемник Андрей Косяк - гражданин РФ 03

Автор: 

задержание (6679) Донбасс (26956) СЦКК (725) наемники рф (2087) Трехсторонняя контактная группа (842) ВСУ (6624) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+17
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13.10.2021 16:14
+13
К стенке
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13.10.2021 16:16
+11
зачем задерживать? прикопайте его там же...
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13.10.2021 16:15
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13.10.2021 16:14 Ответить
К стенке
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13.10.2021 16:16 Ответить
Чому так жорстоко? Потрібно бути гуманістом! Просто попросити пана до гіляки, шнурок, мило, все як повинно бути. Ходять чутки, що вони берізки **********. Одним словом, дерево він може вибрати сам.
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13.10.2021 17:14 Ответить
не, озабоченностью можно жостко ответить!
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13.10.2021 16:16 Ответить
зачем задерживать? прикопайте его там же...
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13.10.2021 16:15 Ответить
Фраза "забити косяк" дуже налякала найманця.
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13.10.2021 16:16 Ответить
Чудово як, поповняємо обмінний фонд
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13.10.2021 16:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=h_z4j-gvH0k
Депутати від ЄС і Голосу прийшли до Офісу Генпрокурора - про офшоры зеЛоха квартального и финансирование зеленским террористов ордло.
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13.10.2021 16:17 Ответить
Этого хоть недавно задержали? Или тоже еще весной? А то по тексту не поймешь.
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13.10.2021 16:17 Ответить
Косяк накосячил
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13.10.2021 16:19 Ответить
даже эти вакцинируются
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13.10.2021 16:21 Ответить
Нужно посмотреть в глаза
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13.10.2021 16:25 Ответить
"... осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ."!!!!!!!!! Що це за залишені позиції? Чому??!!! Хто дав команду???!!!
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13.10.2021 16:28 Ответить
Як хто? Рядовий -ненавчений головнокомандоувач ЗСУ,який дозволяє усціляким паркетним бакланам, осяяних високобздірковими погонами, виганяти із ЗСУ бойових генералів! Ба,навіть не рядовий,бо не служив у армії і служить,майже уже не буде.
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13.10.2021 19:29 Ответить
Ну, моє запитання є риторичним. Воно швидше для зебілів.
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13.10.2021 20:36 Ответить
зачем задерживали? чтобы отдали за так? подоровался на мине и будь здоров. жена получит 3 ляма
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13.10.2021 16:31 Ответить
Еще один "ихтамнет"
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13.10.2021 17:40 Ответить
Нащо тратити час на москаля? Щоб довго не мучився , ми ж гуманні, запхати йому гранату в ширінку і нехай пре на Киів.
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13.10.2021 17:53 Ответить
СЦКК вообще полностью незаконная структурка с непонятным статусом. Никакой закон и тем более Конституция (которой этот сброд шоколадных и ныне зеленых предателей прямо противоречит) ее не регламентирует. В ней присутствуют около 80 отборных российских офицеров. Но всем пофиг.
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13.10.2021 18:48 Ответить
Дурні кацапи не розуміють,чи що: Косяків не можна посилати у розвідку,бо "накосячать"! Тепер нехай доказують у ТКГ, що "їхтамнет,нє біло і нє будєть!".Ех, Косяк,Косяк,підвів ти пісіка під монастир...
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13.10.2021 19:17 Ответить
 
 