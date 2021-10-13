Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
По данным следствия, мужчина создал сеть из нескольких сайтов, групп в соцсетях и каналов на YouTube. По заказу российских пропагандистов он распространял ложь, направленную на дестабилизацию ситуации в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина называл себя "военно-политическим экспертом" и за вознаграждение принимал участие в прямых эфира политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах.
"Результаты проведенных экспертиз подтвердили наличие в действиях псевдоэксперта признаков подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности по заданию отдельных организаций страны-агрессора", - отметили в офисе генпрокурора.
Пропагандиста будут судить за государственную измену и нарушение равноправия. Ему грозит до 15 лет за решеткой.
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годує ненька - Україна та підгодовує кремль
1930 року друкувалося 259 українських письменників.
Після 1938 року з них друкувалося лише 36.
Зникли 223. Двісті двадцять три.
Часом думаю, як нам страшенно пощастило в цих безумних умовах щось зберегти, відновити і наростити.
действуй на упреждение и помни об этом всегда !
посему - услышал кацапский звиздёж или переписку о рублях -действуй на упреждение - не верь стреляй в лоб и не промахнёшься иначе они- прийдут за твоей жизнью ...
и помни об этом всегда !