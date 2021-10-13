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Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

По данным следствия, мужчина создал сеть из нескольких сайтов, групп в соцсетях и каналов на YouTube. По заказу российских пропагандистов он распространял ложь, направленную на дестабилизацию ситуации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина называл себя "военно-политическим экспертом" и за вознаграждение принимал участие в прямых эфира политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах.

"Результаты проведенных экспертиз подтвердили наличие в действиях псевдоэксперта признаков подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности по заданию отдельных организаций страны-агрессора", - отметили в офисе генпрокурора.

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Пропагандиста будут судить за государственную измену и нарушение равноправия. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора 01
Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора 02
Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора 03
Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора 04
Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора 05
Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора 06
Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора 07
Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора 08
Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора 09
Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора 10
Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора 11
Пророссийского пропагандиста будут судить на Киевщине за разжигание межнациональной вражды, - Офис генпрокурора 12

Автор: 

пропаганда (3684) россия (95683) суд (25112) государственная измена (1545) Офис Генпрокурора (2478)


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Топ комментарии
+11
скільки ще гнид вонючих та продажних...
годує ненька - Україна та підгодовує кремль
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13.10.2021 19:02
+10
Яна Супоровська@YanaSuporovska



1930 року друкувалося 259 українських письменників.
Після 1938 року з них друкувалося лише 36.
Зникли 223. Двісті двадцять три.
Часом думаю, як нам страшенно пощастило в цих безумних умовах щось зберегти, відновити і наростити.
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13.10.2021 19:04
+7
пока мы в Крыму типа "думали" стрелять -не стрелять, это без опознавательных знаков кто??? "вежливые люди" или путинские террористы ? - у нас его отжали и временно оккупировали ...
посему - услышал кацапский звиздёж или переписку о рублях -действуй на упреждение - не верь стреляй в лоб и не промахнёшься иначе они- прийдут за твоей жизнью ...
и помни об этом всегда !
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13.10.2021 19:33
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Правила форума Совет форумчан
ну да, кредит в 60лямов $ сепарам это патриотизм ...
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13.10.2021 18:57 Ответить
Тебя тоже будут судить на Киевщине (за клевету)...
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13.10.2021 19:03 Ответить
скільки ще гнид вонючих та продажних...
годує ненька - Україна та підгодовує кремль
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13.10.2021 19:02 Ответить
Врагов хватает, только где криминал в данной переписке?
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13.10.2021 19:12 Ответить
Яна Супоровська@YanaSuporovska



1930 року друкувалося 259 українських письменників.
Після 1938 року з них друкувалося лише 36.
Зникли 223. Двісті двадцять три.
Часом думаю, як нам страшенно пощастило в цих безумних умовах щось зберегти, відновити і наростити.
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13.10.2021 19:04 Ответить
Из предоставленной переписки не увидел ничего против Украины. Подскажите ,где криминал
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13.10.2021 19:10 Ответить
Він запросив оплату рублями! Які ще докази вам потрібні?
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13.10.2021 19:17 Ответить
Если честно , то это хрень а не вина.Шеремет 2 ?
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13.10.2021 19:23 Ответить
ПНХ бот
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13.10.2021 19:24 Ответить
пока ты будешь искать в телефоне криминал, за твоей спиной появятся гиви с моторылом...
действуй на упреждение и помни об этом всегда !
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13.10.2021 19:21 Ответить
пока мы в Крыму типа "думали" стрелять -не стрелять, это без опознавательных знаков кто??? "вежливые люди" или путинские террористы ? - у нас его отжали и временно оккупировали ...
посему - услышал кацапский звиздёж или переписку о рублях -действуй на упреждение - не верь стреляй в лоб и не промахнёшься иначе они- прийдут за твоей жизнью ...
и помни об этом всегда !
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13.10.2021 19:33 Ответить
Тут треба бути або дебілом або українофобом щоб не побачити.
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13.10.2021 19:29 Ответить
лицензионную шконку мокшанскому дауну от торнадо...
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13.10.2021 19:19 Ответить
https://youtu.be/p1EYx5iG54U https://youtu.be/p1EYx5iG54U
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13.10.2021 19:20 Ответить
Щиро дякую! Навіть не чула про це)))
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15.10.2021 12:29 Ответить
А вы скиньте видосики выступлений Владыки Лавры Павла и его соратника по гибридному патриархату Ткачева и прочих Гундяев. Но всем пофиг.
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13.10.2021 19:25 Ответить
Канал "ЇХ" коли по справжньому щемити почнете?
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13.10.2021 19:27 Ответить
Крімскую Няшу Поклонскую Путлер назначил послом в Кабо-Верде...,Африка.... Романтика... повезло девке...,
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13.10.2021 19:28 Ответить
Тільки пожиттєве таким покидькам потрібно давати , щоби іншим не кортіло зраджувати батьківщину !
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13.10.2021 20:02 Ответить
На слуху два прізвища: Олійник, Скачко?
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13.10.2021 21:14 Ответить
чмошник. продался за копейки, за сраные рЖубли, пилять.))
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13.10.2021 20:04 Ответить
І це ж хтось посіяв міжнаціональну ворожнечу між семітськими народами...
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13.10.2021 22:14 Ответить
А эта Оленька, с которой он переписку вёл, не Скабеева, часом?
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13.10.2021 23:07 Ответить
я этого ****** заблочил на фейсбуке и ютубе, постоянно свои ролики мне пихал, в последнее время занимался Петром, тварь конченная, жалко что поменяют на таксиста или выпишут штраф 140 грн.
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14.10.2021 08:44 Ответить
 
 