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Порошенко с ветеранами и активистами почтил память защитников, погибших в боях за Украину: "Благодаря их героизму украинский народ есть и будет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятый Президент, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко вместе с ветеранами российско-украинской войны, семьями погибших героев, общественными активистами и депутатами почтил память павших на войне защитников Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", церемония чествования состоялась в мемориальном комплексе "Зал памяти" на территории Министерства обороны Украины, который был открыт 14 октября 2018.

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Порошенко с ветеранами и активистами почтил память защитников, погибших в боях за Украину: Благодаря их героизму украинский народ есть и будет 01
Порошенко с ветеранами и активистами почтил память защитников, погибших в боях за Украину: Благодаря их героизму украинский народ есть и будет 02
Порошенко с ветеранами и активистами почтил память защитников, погибших в боях за Украину: Благодаря их героизму украинский народ есть и будет 03

В мемориале ежедневно совершается ритуал поименного упоминания воинов Вооруженных Сил, погибших в день ритуала, начиная с 1992 года в боях за Украину или в миротворческих миссиях. После каждой фамилии раздается звон памяти.

"Они отдали жизнь за Украину - лучшие ее сыновья и дочери. Благодаря их героизму и самопожертвованию украинский народ есть и будет. Это благодаря украинским военным была остановлена ​​российская агрессия, которая так дерзко началась. Это благодаря им Киев, Днепр, Львов сотни наших городов и десятки тысяч сел и поселков имеют возможность жить мирной жизнью", - написал Порошенко в Facebook.

Порошенко с ветеранами и активистами почтил память защитников, погибших в боях за Украину: Благодаря их героизму украинский народ есть и будет 04

Семье погибшего морпеха Ярослава Журавля вручили общественную награду Знак народного уважения "Слава Украине".

Дочь погибшего героя Ярослава Журавель в этом году стала лицеисткой Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Ярослава говорит, что хочет, как и отец, служить в морской пехоте.

Порошенко с ветеранами и активистами почтил память защитников, погибших в боях за Украину: Благодаря их героизму украинский народ есть и будет 05

"Война унесла ваше детство. Но мы не остановимся. И мы победим. Я это обещаю в этом святом месте. Я прошу отца принять награду народного почета - это то малое, что мы можем сделать", - говорит Герой Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук, позывной Сумрак.

Порошенко с ветеранами и активистами почтил память защитников, погибших в боях за Украину: Благодаря их героизму украинский народ есть и будет 06

"Так в жизни сложилось, что мой сын давал присягу украинскому народу. А вчера его дочь дала обещание. Он это все видит. Мы гордимся своей внучкой и сыном. Слава Украине!", - сказал отец Героя Сергей Журавель.


Также отмечается, что "ЕС" требует от президента Зеленского присвоить погибшему морпеху Ярославу Журавлю высокое звание Герой Украины.

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Автор: 

Порошенко Петр (19607) День защитников и защитниц Украины (171) Порошенко Марина (100)


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14.10.2021 11:24
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14.10.2021 11:22
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Петро - ГЕТЬМАН! Зеля - зелене гімно! І не сперечайтеся!
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14.10.2021 17:15 Ответить
25% НЕБАЙДУЖИХ захистять і свою країну, і свої родини! Слава Україні - Героям слава!
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14.10.2021 18:11 Ответить
"Меня терзают смутные сомнения"© - подозреваю, что какие-то сволочи-диверсанты регулярно и обильно подсыпают мне в пиСщу мощный ингибитор, наглухо блокирующий среди меня рост электоральной поддержки Петра Алексеевича Порошенко. Вместо того, чтобы денно и нощно бороться за избрание Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или за коронацию на царствие, из меня так и прёт: "Порохатый Барыга", "Сывочолый Мародёр", "доза Тошнотворного Порош(ен)ка". И даже как-то тянет устроиться переводчиком с сербского языка на украинский, потому как без малейших лингвистических затруднений свободно перевожу: "ПОРОШЕНКА" - "ПОРОСЯ".
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15.10.2021 07:26 Ответить
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