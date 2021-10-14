РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4995 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
7 183 165

Зеленский у Стены памяти в Киеве почтил погибших за Украину. ФОТОрепортаж

По случаю Дня защитников и защитниц Украины Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве.

Глава государства возложил цветы к Стене памяти погибших за нашу страну, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Была объявлена минута молчания, после чего военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины.

Воины почетного караула салютовали шестью залпами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины

Также память погибших за Украину почтили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Украины Андрей Таран, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Кроме того, на Михайловской площади Глава государства осмотрел образцы современного вооружения и военной техники.

Владимиру Зеленскому продемонстрировали средства разведки, средства управления и связи, ударные и огневые средства, в частности ракетный комплекс "Нептун", ПТРК "Стугна", многоцелевую роботизированную платформу Agema, многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем "РСВК-М", беспилотную роботизированную платформу Scorpio-2, ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 "Гром" и Skyfist.

Зеленский у Стены памяти в Киеве почтил погибших за Украину 01
Зеленский у Стены памяти в Киеве почтил погибших за Украину 02
Зеленский у Стены памяти в Киеве почтил погибших за Украину 03

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) память (1497) День защитников и защитниц Украины (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+52
Ахахахахах, опять весь нарид разогнали и оцепили зебила кордоном беркутовцев зделали эта разам, мы презеденты и це исты на
показать весь комментарий
14.10.2021 12:11
+49
показать весь комментарий
14.10.2021 12:14
+36
Країна мрії Зеленського повинна бути порожня від народу.
показать весь комментарий
14.10.2021 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
на рахунок вора нічого не відомо, а от про 40 млн доларів вкрадених Зелензьким з Приваатбанку і виведених в апшор відомо точно
показать весь комментарий
14.10.2021 13:35 Ответить
https://myrotvorets.news/yaroslav-zhuravel-serzhant-rozvidnyk-ya/
показать весь комментарий
14.10.2021 12:45 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА
показать весь комментарий
14.10.2021 13:35 Ответить
ЯРОСЛАВ ЖУРАВЕЛЬ - СЕРЖАНТ-РОЗВІДНИК, ЯКИЙ 4 ДНІ ПОМИРАВ ПІД ОСОБИСТИМ КОНТРОЛЕМ ЗЕЛЕНСЬКОГО
показать весь комментарий
14.10.2021 12:45 Ответить
Да здравствует наш народный Президент Зеленский ! Мы тебе верим , Володя.
показать весь комментарий
14.10.2021 12:46 Ответить
По чём опиум для народа ?
показать весь комментарий
14.10.2021 13:12 Ответить
Так и забирай его к себе. В ОРДЛО
показать весь комментарий
14.10.2021 13:39 Ответить
Зачем его забирать. Он и так наш Президент Украины. Ну а вы порошенка забирайте к себе в Ростов или Липецк.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:44 Ответить
Ваш, ваш. И в Ростове - ваш. У вас скоро на каждой помойке параши, по *********** будет
показать весь комментарий
14.10.2021 13:47 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 13:59 Ответить
Мишка подоляк, сгинь, чмо убогое.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:20 Ответить
Подельник Коломойского и соучастник ограбления вкладчиков ПриватБанка, будучи пока на свободе, почтил память...
показать весь комментарий
14.10.2021 12:53 Ответить
і чотирижди укланіст...бігав від військомату так що із собаками не змогли знайти
показать весь комментарий
14.10.2021 13:36 Ответить
сняли с 12 го дубля
показать весь комментарий
14.10.2021 12:53 Ответить
Піанист влаштований на службу президентом при керуючому Єрмаку.
показать весь комментарий
14.10.2021 12:54 Ответить
У Зелі є двійник?
Зеленський прилетів до Запоріжжя. ФОТО.
https://zp.depo.ua/ukr/zp/zelenskiy-priletiv-do-zaporizhzhya-202110141379285
показать весь комментарий
14.10.2021 13:03 Ответить
В Запоріжжі соя?
показать весь комментарий
14.10.2021 13:49 Ответить
Дебіле, брехня що? Що він в Запоріжжі з робочим візитом чи в Києві біля стіни пам`яті? Поясни, придурку зелений. До речі, а на тій стіні ім`я морпіха Журавля вибито? І як Зеленському, нічого, спокійно, акакаяразніца?
показать весь комментарий
14.10.2021 13:49 Ответить
Нарешті розкумарився та згадав про сьогоднішнє свято...
показать весь комментарий
14.10.2021 13:08 Ответить
Нікчема.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:09 Ответить
просто ворог...
показать весь комментарий
14.10.2021 16:22 Ответить
Зеленский-лучший Президент , а порошенко худший.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:26 Ответить
насправді з точністю до навпаки)))
показать весь комментарий
14.10.2021 13:34 Ответить
Чим ВАЗеленський кращий? Перелік здобутків, будьте ласкаві.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:38 Ответить
а олія по 70...це не те що цибуля по 30...
показать весь комментарий
14.10.2021 13:41 Ответить
А що, очікуємо і цибулю 30?
показать весь комментарий
14.10.2021 13:50 Ответить
Голос у нього просто мерзенний...не знаю як його слухають зелебобіки
показать весь комментарий
14.10.2021 13:33 Ответить
та й ще бреше ним постійно
показать весь комментарий
14.10.2021 13:40 Ответить
обкурились и спокойно слушают
показать весь комментарий
14.10.2021 13:43 Ответить
обірались...
показать весь комментарий
14.10.2021 13:51 Ответить
Как я счастлив , что народ Украины согнал порошенка с президентского кресла.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:38 Ответить
Більше ж пишатись нічим. Хіба що тим, що фсбшний дерьмак править країною, та офшориний зрадник ВАЗеленський, у нього на підтанцьовці.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:41 Ответить
То офшорний крадій ВАЗеленський тодругоЄ? І чому заздрити, презирству, з яким до нього ставиться весь світ?
показать весь комментарий
14.10.2021 14:12 Ответить
Это называется - выборы. Но откуда кацапу это знать?
показать весь комментарий
14.10.2021 13:50 Ответить
Маю подякувати "Цензор" за те що не вводите громадян у оману й не називаєте цього вилупка Президентом! Дякую!
показать весь комментарий
14.10.2021 13:38 Ответить
А де люди? Сцикло кончене
показать весь комментарий
14.10.2021 13:41 Ответить
"процентные" поняли ,что со своим "зеленым " выбором обшиблись и больше на "шоу блазня" не ходют
показать весь комментарий
14.10.2021 14:43 Ответить
Спасибо нашему Президенту ! Народ Украины сделал правильный выбор .
показать весь комментарий
14.10.2021 13:57 Ответить
Ща тебя народ Украины отправил в спам и послал на путина раз десять.
Вот тебе и весь ответ от народа Украины.
показать весь комментарий
14.10.2021 14:01 Ответить
То сборище в ОРДЛО, не весь народ Украины.
показать весь комментарий
14.10.2021 14:02 Ответить
Да, видать плохи дела в жОПе зеленского, что сам великий Михаил Подоляк, советник ермаковский и зеленского, за всех ботов отрабатывает.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:25 Ответить
От мені цікаво,чому більше нікого немає біля стіни?
Що,у день захисника України ніхто не прийшов,окрім президента?!
Якого хера немає людей поблизу?!
Кого президент боїться?!
Він же казав,що він інший,не такий,як усі попередні,навіть фізіологічно!
Немає слів...
показать весь комментарий
14.10.2021 14:14 Ответить
І як завжди оДНО, а теж твої хвалені виборці яких ти так любиш, чи можливо вони тільки на папері??????? оДНО вес час оДНО!!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.10.2021 14:19 Ответить
Яке відношення має до Свята, боягузлива, містечкова істота, яка зрадила Україну.
показать весь комментарий
14.10.2021 14:47 Ответить
..а где люди или хотя-бы лохторат фюрера, ну или квартальская массовка?.. чи все деньги на массовку потратили в Козине, а свои ворованные бабосы Зеля Апшор тратить не намерена..
комплексы и страхи Найвэлычнишего - налицо... - 73%ные зебилы выбрали сцыкливое чорти шо
показать весь комментарий
14.10.2021 15:05 Ответить
у курдуплика нiчого в серцi не відбувається. Зе-чмо просто вiдбуло номер.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:08 Ответить
Не вірте йому! Коли це щиро, ти прийдеш до тієї стіни не тільки у цей день і без помпезностей.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:50 Ответить
А що, йому хтось вірить?
показать весь комментарий
14.10.2021 17:16 Ответить
Поки що все гуд.
показать весь комментарий
14.10.2021 21:55 Ответить
всё правильно.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:09 Ответить
Верховне непорозуміння!
показать весь комментарий
14.10.2021 18:52 Ответить
Цепочка охраны заканчивается "там за горизонтом". Наверное у Тупина и то охраны меньше. Это ж надо так народа бояться...
Кстати, найдите десять отличий:



Я пока нашел только 5:
- на 1 ЗЕ впереди, на 2 сзади (за забором);
- на 2 охрана поплотнее стоит;
- цвет формы у охраны на 1 и 2 разный;
- на 1 дома, на 2 забор;
- на 2 зелени больше, несмотря на то, что ЗЕ не видно.
показать весь комментарий
14.10.2021 20:10 Ответить
Ссыкло копирует ху-ло во всем...
показать весь комментарий
14.10.2021 23:20 Ответить
Прям как уйло ,боится людей!
показать весь комментарий
15.10.2021 08:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 