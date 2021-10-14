Мы не позволим власти пересечь "красные линии": Порошенко на первых тактических сборах ОО "Res_Publika. Брати по зброї". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В лагере "Скажені птахи" состоялись первые тактические сборы ОО "Res_Publika. Брати по зброї". Общественная организация объединяет ветеранов войны против российской агрессии. На тактические сборы прибыл пятый президент, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Символично 14 октября в День защитников и защитниц Украины на сборы приехали более 300 участников из разных регионов Украины. Команды соревновались на полосе разведчика, демонстрировали навыки тактической медицины, минную безопасность и воздушную разведку.

Ветераны войны с Россией дали торжественную клятву народу Украины. Текст клятвы провозгласил координатор ОО "Res_Publika. Брати по зброї", ветеран войны, морской пехотинец Андрей Пидлисный. Участники ОО поклялись придерживаться принципов боевого братства, уважать и поддерживать своих побратимов; через всю жизнь пронести верность Украине, своему народу и своим рлюопьтимам; всегда быть готовым встать на защиту государства и народа с Украиной в сердце с оружием в руках.

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"В 2014 году именно вы, защитники Украины, сломали позвоночник путинскому плану, остановили российского агрессора. И нам был нужен свой украинский собственный праздник. Я как Верховный Главнокомандующий принял решение отменить чужой советский праздник соседнего государства и сделать наш украинский праздник", - напомнил Порошенко.

"Еще одна важная задача, с которой блестяще справились наши ветераны в декабре 2019 - это держать "красные линии", которые не дадут действующей власти сползти обратно в Российскую империю, подписать капитуляцию, сдать Украину, сдать украинскую землю, так как они это сделали во время так называемого "отвода" или обязательств по так называемой "формуле Штайнмайера", - предостерег Порошенко.

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"Одним из основных наших достижений была перестройка армии. Когда нам подсовывали бумажки как "гарантию" украинского суверенитета, я говорил: надежным гарантом украинского суверенитета, независимости украинского государства являются Вооруженные Силы Украины. Наша с вами задача - держать порох сухим. И мы всегда будем начеку", - резюмировал пятій президент.













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