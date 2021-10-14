Мы не позволим власти пересечь "красные линии": Порошенко на первых тактических сборах ОО "Res_Publika. Брати по зброї". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В лагере "Скажені птахи" состоялись первые тактические сборы ОО "Res_Publika. Брати по зброї". Общественная организация объединяет ветеранов войны против российской агрессии. На тактические сборы прибыл пятый президент, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".
Символично 14 октября в День защитников и защитниц Украины на сборы приехали более 300 участников из разных регионов Украины. Команды соревновались на полосе разведчика, демонстрировали навыки тактической медицины, минную безопасность и воздушную разведку.
Ветераны войны с Россией дали торжественную клятву народу Украины. Текст клятвы провозгласил координатор ОО "Res_Publika. Брати по зброї", ветеран войны, морской пехотинец Андрей Пидлисный. Участники ОО поклялись придерживаться принципов боевого братства, уважать и поддерживать своих побратимов; через всю жизнь пронести верность Украине, своему народу и своим рлюопьтимам; всегда быть готовым встать на защиту государства и народа с Украиной в сердце с оружием в руках.
"В 2014 году именно вы, защитники Украины, сломали позвоночник путинскому плану, остановили российского агрессора. И нам был нужен свой украинский собственный праздник. Я как Верховный Главнокомандующий принял решение отменить чужой советский праздник соседнего государства и сделать наш украинский праздник", - напомнил Порошенко.
"Еще одна важная задача, с которой блестяще справились наши ветераны в декабре 2019 - это держать "красные линии", которые не дадут действующей власти сползти обратно в Российскую империю, подписать капитуляцию, сдать Украину, сдать украинскую землю, так как они это сделали во время так называемого "отвода" или обязательств по так называемой "формуле Штайнмайера", - предостерег Порошенко.
"Одним из основных наших достижений была перестройка армии. Когда нам подсовывали бумажки как "гарантию" украинского суверенитета, я говорил: надежным гарантом украинского суверенитета, независимости украинского государства являются Вооруженные Силы Украины. Наша с вами задача - держать порох сухим. И мы всегда будем начеку", - резюмировал пятій президент.
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Порошенко не їздив у Трускавець.
именно кацапье в программах скабеева/соловьева называет ветеранов войны с рашкой - "бандитами"..
влот и ты зашкварилось, транслируя расейскую пропаганду..
Перші тактичні збори ГО «Республіка. Брати по Зброї»
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
Оксана Муха - Шуміла ліщина
ггггггг, это реально из тя "кумира" сделали то.
я не знаю, но туда ты должен бы платить с миллион евро за сезон - тупо за тя срут на любого и сотни стаей = облизывают.... ты крут - шо них.я не платишь, но облизывают, это экономия, круто
пісатєль, навєрнає
А патриотизм Зеленского вы считаете настоящим и искренним , и я так понимаю из вашего поста рассчитан на богатые семьи ?
Така ж популіська потвора, як і зелений полупокер.
"Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове искренне, от всего сердца, поздравляют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины! Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой". І далі
"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".
"Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!"
Хто знає: то фейк чи правда? Якщо правда,то отих співробітників генколнсульства ні в якому разі не можна відпускати на підерефію,бо пропадуть хороші люди в *********** застінках-катівнях.
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