РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11704 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
9 691 93

Мы не позволим власти пересечь "красные линии": Порошенко на первых тактических сборах ОО "Res_Publika. Брати по зброї". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В лагере "Скажені птахи" состоялись первые тактические сборы ОО "Res_Publika. Брати по зброї". Общественная организация объединяет ветеранов войны против российской агрессии. На тактические сборы прибыл пятый президент, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Символично 14 октября в День защитников и защитниц Украины на сборы приехали более 300 участников из разных регионов Украины. Команды соревновались на полосе разведчика, демонстрировали навыки тактической медицины, минную безопасность и воздушную разведку.

Ветераны войны с Россией дали торжественную клятву народу Украины. Текст клятвы провозгласил координатор ОО "Res_Publika. Брати по зброї", ветеран войны, морской пехотинец Андрей Пидлисный. Участники ОО поклялись придерживаться принципов боевого братства, уважать и поддерживать своих побратимов; через всю жизнь пронести верность Украине, своему народу и своим рлюопьтимам; всегда быть готовым встать на защиту государства и народа с Украиной в сердце с оружием в руках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве проходит марш в честь Дня защитников и защитниц Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

"В 2014 году именно вы, защитники Украины, сломали позвоночник путинскому плану, остановили российского агрессора. И нам был нужен свой украинский собственный праздник. Я как Верховный Главнокомандующий принял решение отменить чужой советский праздник соседнего государства и сделать наш украинский праздник", - напомнил Порошенко.

"Еще одна важная задача, с которой блестяще справились наши ветераны в декабре 2019 - это держать "красные линии", которые не дадут действующей власти сползти обратно в Российскую империю, подписать капитуляцию, сдать Украину, сдать украинскую землю, так как они это сделали во время так называемого "отвода" или обязательств по так называемой "формуле Штайнмайера", - предостерег Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко с ветеранами и активистами почтил память защитников, погибших в боях за Украину: "Благодаря их героизму украинский народ есть и будет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Одним из основных наших достижений была перестройка армии. Когда нам подсовывали бумажки как "гарантию" украинского суверенитета, я говорил: надежным гарантом украинского суверенитета, независимости украинского государства являются Вооруженные Силы Украины. Наша с вами задача - держать порох сухим. И мы всегда будем начеку", - резюмировал пятій президент.

Мы не позволим власти пересечь красные линии: Порошенко на первых тактических сборах ОО Res_Publika. Брати по зброї 01
Мы не позволим власти пересечь красные линии: Порошенко на первых тактических сборах ОО Res_Publika. Брати по зброї 02
Мы не позволим власти пересечь красные линии: Порошенко на первых тактических сборах ОО Res_Publika. Брати по зброї 03
Мы не позволим власти пересечь красные линии: Порошенко на первых тактических сборах ОО Res_Publika. Брати по зброї 04
Мы не позволим власти пересечь красные линии: Порошенко на первых тактических сборах ОО Res_Publika. Брати по зброї 05
Мы не позволим власти пересечь красные линии: Порошенко на первых тактических сборах ОО Res_Publika. Брати по зброї 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве почтили память погибших за свободу и независимость Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петр (19607) военные учения (3459) военнослужащие (6156) День защитников и защитниц Украины (171)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+47
показать весь комментарий
14.10.2021 17:06
+45
"Брати по зброї" привітали доньку загиблого Героя України Ярослава Журавля в день, коли вона давала на посвяті урочисту обіцянку військового ліцеїста.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:16
+41
Гетьман України.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гетьман України.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:05 Ответить
Що ти триндиш?
Порошенко не їздив у Трускавець.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:20 Ответить
драво, лахта!
именно кацапье в программах скабеева/соловьева называет ветеранов войны с рашкой - "бандитами"..
влот и ты зашкварилось, транслируя расейскую пропаганду..
показать весь комментарий
14.10.2021 17:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kYjvqpob8NU& https://www.youtube.com/watch?v=kYjvqpob8NU&


Перші тактичні збори ГО «Республіка. Брати по Зброї»
показать весь комментарий
14.10.2021 17:26 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 17:43 Ответить
а их в рашке заставляют регить ГО.. оттого оно и лоханулось на незнании законов Украины)
показать весь комментарий
14.10.2021 17:46 Ответить
тобто по-вашому, якщо громадяни (цивільні та військові) збираються разом тренуватися і відпрацьовувати тактичні завдання, і при цьому вони не оформлені офіційно, як якась організація, то вони бандюки? у них навіть там зброї не було з собою. та ви справжній кацап.. пишайтеся цим
показать весь комментарий
14.10.2021 17:37 Ответить
точно сказано ,гетьман- голобородько ,ХА ХА ХА.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:26 Ответить
"напівбандитської організації "?тримайте тупе зебільнокацапське рило на форумі -скраканитчик зветься )
показать весь комментарий
14.10.2021 17:28 Ответить
Дуже сильна світлина зі Слов'янського блок посту номер 1 ! Не забуваймо якою ціною все це!!
показать весь комментарий
14.10.2021 17:06 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 17:06 Ответить
Ну что то на него уголовку еще в 2018 завела НАБУ и у него вся семья, включая сынишку и дочурку - граждане США )))) Так что лучше было бы цитату оставить, а кто под ней подписался - убрать.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:30 Ответить
Как же этому Лэсику- Телесику который Омелян хочется опять оседлать денежный потоки, сил уже нет терпеть
показать весь комментарий
14.10.2021 18:25 Ответить
Супер!
показать весь комментарий
14.10.2021 17:06 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 17:25 Ответить
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
показать весь комментарий
14.10.2021 17:06 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 17:07 Ответить
З Днем Захисника України!
показать весь комментарий
14.10.2021 17:10 Ответить
;Смицький;.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:12 Ответить
Так, треба відновлювати УПА і звільняти Україну від зрадників
показать весь комментарий
14.10.2021 17:09 Ответить
Клепку вже пора мати в голові, та єднатися а не приндиться як деякі, тіпа я свободівець чи я націоналіст, а ви Порохоботи ідіть лісом.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yhICsMcRwes https://www.youtube.com/watch?v=yhICsMcRwes


Оксана Муха - Шуміла ліщина
показать весь комментарий
14.10.2021 17:10 Ответить
Явно СКАЖЕННЫЙ ПТАХ, даже уже не смешно.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:10 Ответить
у зебилов праздник - вы привели к власти пророссийского клована, который ржал на погибшими на Майдане и прославлял расейскую бандоту.

показать весь комментарий
14.10.2021 17:28 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 17:40 Ответить
щас посмотрю, НО, "Порох", ты бы почитал как за тя "рубятся" вна сайте Антиколорадоса - ты бы просто дал мне миллион норм. денег и ..... зачитался... как за тя там "рубятся"
ггггггг, это реально из тя "кумира" сделали то.
я не знаю, но туда ты должен бы платить с миллион евро за сезон - тупо за тя срут на любого и сотни стаей = облизывают.... ты крут - шо них.я не платишь, но облизывают, это экономия, круто
показать весь комментарий
14.10.2021 17:11 Ответить
зєбіл ва всєй красє)
пісатєль, навєрнає
показать весь комментарий
14.10.2021 17:33 Ответить
воно - сволота тягнисрака, дарма, що касапошелепне.
показать весь комментарий
15.10.2021 02:39 Ответить
Це ви з "акабічем" про "юру кузнєца"? Так що не видно - "воно" ж знову "під мухою" пише! Як "налижеться" так і лізе на форум "варнякать що-попало"!
показать весь комментарий
15.10.2021 04:58 Ответить
кто про что, а ты вечно повторяешь свои ощущения по жизни о "вылизывании"
показать весь комментарий
14.10.2021 17:39 Ответить
ті бі там почитал... недавно: - Саакашвили принял немало своих с Грузии нагрузил, но єто. (с) орос походу. т.юею - секта такая что даже то віносит на других, а их "Порох" чист как ветер.
показать весь комментарий
14.10.2021 18:10 Ответить
У деяких високослужбових головах запалала вата і засмоктало під ложечкою. Гопники не ******* випендрюватися перед організованою силою. 😊
показать весь комментарий
14.10.2021 17:13 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 17:15 Ответить
"Брати по зброї" привітали доньку загиблого Героя України Ярослава Журавля в день, коли вона давала на посвяті урочисту обіцянку військового ліцеїста.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:16 Ответить
Пишеш з окопу, на валянку убитого товариша з Тамбова?
показать весь комментарий
14.10.2021 17:21 Ответить
з методички вони передирають:
показать весь комментарий
14.10.2021 17:34 Ответить
Вы написали - патриотизм папки-Пороха какой-то такой узконаправленный - для лохмандеев из малообеспеченных семей.
А патриотизм Зеленского вы считаете настоящим и искренним , и я так понимаю из вашего поста рассчитан на богатые семьи ?
показать весь комментарий
14.10.2021 17:23 Ответить
у тебя семяизвержение? такое дерьмо никто не читает))) попробуй еще раз двумя предложениями.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:24 Ответить
"поцриотизм зеЛоха офшорного и зебилов" - это шляться по баням с расейскими чинушами и высмеивать погибших украинцев
показать весь комментарий
14.10.2021 17:30 Ответить
На последнем фото Пэтро? Мог бы маску снять, все равно все узнали.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:28 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 17:28 Ответить
Такэ богатэ, а такэ убогэ.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:39 Ответить
В таких спектаклях есть и хорошее. - Конкурент насторожится. И попытается казаться патриотичнее ))
показать весь комментарий
14.10.2021 17:54 Ответить
Никак не дойдет,что значит этот "спектакль"?ну ,это хорошо ,до вашего зевыбора это тоже до сих пор не дошло,что нам на руку..)
показать весь комментарий
15.10.2021 08:49 Ответить
Які червоні лінії? Торгувати з рашкою, чи тримати медвечука біля себе? Може юлу хенплокулола тримати біля корита? Багато нарозслідувано за 5 років каденції щодо Майдану? Реформував суди, прокуратуру, які тепер його реально, політично переслідують?
Така ж популіська потвора, як і зелений полупокер.
показать весь комментарий
14.10.2021 18:03 Ответить
100%
показать весь комментарий
14.10.2021 21:45 Ответить
Респект!Молодцы!
показать весь комментарий
14.10.2021 18:04 Ответить
Друзі,тільки-но прочитав звернення працівникыв генкосульства парашії у Харкові і трохи не ох***в:
"Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове искренне, от всего сердца, поздравляют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины! Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой". І далі

"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".

"Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!"
Хто знає: то фейк чи правда? Якщо правда,то отих співробітників генколнсульства ні в якому разі не можна відпускати на підерефію,бо пропадуть хороші люди в *********** застінках-катівнях.
:
показать весь комментарий
14.10.2021 18:15 Ответить
порося кого имеет ввиду говоря "мы"???))))))))))))
показать весь комментарий
14.10.2021 18:47 Ответить
Ти там у польському свинарнику ким працюєш?
показать весь комментарий
14.10.2021 19:02 Ответить
Президент України.
показать весь комментарий
14.10.2021 20:17 Ответить
екс, Богу дякувати
показать весь комментарий
15.10.2021 04:56 Ответить
Щось не видно в кадрі молочшого гетьмана, він як би теж "ветеран". Певно скромняга, весь в татуся.
показать весь комментарий
15.10.2021 04:54 Ответить
Що сцикотно,зесрань ?ну це правильно-зесрані тепер явно є причина сцятись ....)
показать весь комментарий
15.10.2021 08:46 Ответить
Как успехи с воспроизводством порохобота New Generation? Ларчик уже обременён?
показать весь комментарий
15.10.2021 08:56 Ответить
А Сывочолый Папка свому старшому отпрыску, как ветерану, мог бы и орденок прикупить, как в своё время прикупил Героя свому папке-бывшему ЗК
показать весь комментарий
15.10.2021 09:37 Ответить
шо , мудак, опять вылез? Мало я тебе в прошлый раз напихал? Забыл уже, мразь нулевая?)))
показать весь комментарий
15.10.2021 20:55 Ответить
Достойный сын достойного Героя Украины
показать весь комментарий
15.10.2021 12:41 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 18:47 Ответить
Порох сила, зеля дно
показать весь комментарий
17.10.2021 14:57 Ответить
 
 