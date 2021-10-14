Памятный крест в честь Дня защитников и защитниц Украины открыли в Киеве на проспекте Бандеры. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве торжественно открыли памятный крест в честь защитников Украины. Монумент находится в Куреневском парке культуры и отдыха по адресу: проспект Степана Бандеры, 5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".

Отмечается, что памятный крест был создан еще в 2009 году по инициативе и на средства Александра Пилипенко - к 100-летию со дня рождения Степана Бандеры. Однако тогда власть на разрешила его установку. Крест хранился на частной территории, за пределами Киева.

Открытие памятника сопровождалось торжественным мероприятием. Установление памятного креста происходило при поддержке органов местной власти. Он стал подарком Киеву от патриотической общественности.

Также читайте: В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором











