РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6523 посетителя онлайн
Новости Фото
6 213 24

Памятный крест в честь Дня защитников и защитниц Украины открыли в Киеве на проспекте Бандеры. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве торжественно открыли памятный крест в честь защитников Украины. Монумент находится в Куреневском парке культуры и отдыха по адресу: проспект Степана Бандеры, 5.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".

Отмечается, что памятный крест был создан еще в 2009 году по инициативе и на средства Александра Пилипенко - к 100-летию со дня рождения Степана Бандеры. Однако тогда власть на разрешила его установку. Крест хранился на частной территории, за пределами Киева.

Открытие памятника сопровождалось торжественным мероприятием. Установление памятного креста происходило при поддержке органов местной власти. Он стал подарком Киеву от патриотической общественности.

Также читайте: В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором

Памятный крест в честь Дня защитников и защитниц Украины открыли в Киеве на проспекте Бандеры 01
Памятный крест в честь Дня защитников и защитниц Украины открыли в Киеве на проспекте Бандеры 02
Памятный крест в честь Дня защитников и защитниц Украины открыли в Киеве на проспекте Бандеры 03
Памятный крест в честь Дня защитников и защитниц Украины открыли в Киеве на проспекте Бандеры 04
Памятный крест в честь Дня защитников и защитниц Украины открыли в Киеве на проспекте Бандеры 05
Памятный крест в честь Дня защитников и защитниц Украины открыли в Киеве на проспекте Бандеры 06

Автор: 

Киев (25587) память (1497) День защитников и защитниц Украины (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
14.10.2021 18:40
+21
показать весь комментарий
14.10.2021 18:52
+17
Ахаа. Бедная местная вата. Всю жизнь жила на проспекте Красных казаков, потом на Мацковском, теперь вот им. Степана Андреевича, еще и памятным крестом
показать весь комментарий
14.10.2021 18:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.10.2021 18:40 Ответить
Давно надо было с этого начинать, изменилось бы все.
показать весь комментарий
14.10.2021 18:41 Ответить
Ахаа. Бедная местная вата. Всю жизнь жила на проспекте Красных казаков, потом на Мацковском, теперь вот им. Степана Андреевича, еще и памятным крестом
показать весь комментарий
14.10.2021 18:51 Ответить
Никогда там ваты не наблюдалось.
Не даром район носит название Куреневка.
Потомки козаков, а после - удравшие из колхозов селяне, которых тут брали на работу на лаптярку, кожзавод и депо, которое было на месте парка до затопления.
Туфту, подобную твоей пишут тролли, которым выдали планшеты с возможностью видеть преждние названия улиц.
показать весь комментарий
14.10.2021 19:01 Ответить
Дурашка, я в этом районе 40 лет живу Там ваты очень много. Куча трудовых мигрантов срусских времен Совка со всяких близлежащих заводов, начиная от Маяка заканчивая петровскими кирпичными заводами Насмешил ты меня ватник, насмешил
показать весь комментарий
14.10.2021 19:23 Ответить
Пошел в жиопу!
Это самый украинский район во всем Киеве!
Там даже жиды общались на украинском.
К моменту строительства Маяка там уже были построены и заселены все дома, считая девятиэтажки.
Где ты там можешь жить?
показать весь комментарий
14.10.2021 19:42 Ответить
Что ты несешь, полудурок? А петровский заводы тоже были построены после? ))) В этом районе полно ваты, которую заселили до войны, а потом и в 50-е-70-е годы. Утрись.
P.S. И киевский завод Маяк, "киевлянин" пустили в середине 20-х годов ))) Так что утрись еще раз.
показать весь комментарий
14.10.2021 20:51 Ответить
Ты там жить не можеш , на этой улице нет ни одного жилого дома.
показать весь комментарий
14.10.2021 20:57 Ответить
Ахха. Еще один ыксперд по картам ориентируется, как олень по солнцу )))
показать весь комментарий
14.10.2021 21:00 Ответить
Я живу на Рылеева на горке в частном секторе , так что мне карта не нужна. А вот тебе кроме карты не помешало бы знать историю хотя бы своего района . Тот же " Маяк" да основан в 1924 , но находился на Жилянской , а в 1954 начали строить там где стоит и сейчас. Не показывай отсутствие воспитания , не оскорбляй людей. Такие борзые , думаете , что по IP адресу вас не найти? При необходимости как два пальца об асфальт.
показать весь комментарий
14.10.2021 21:45 Ответить
Ахаа. А пятиэтажки хрущевки начали строится до прихода Хрущева? Найти меня? Какие проблемы. Ну пообщаешься с нашей охраной, может даже больно бить не будут
показать весь комментарий
14.10.2021 22:08 Ответить
И район не ограничивается одной улицой, полоумный. Это как бы очевидно.
показать весь комментарий
14.10.2021 22:09 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 18:52 Ответить
оно то хорошо, гл крест то тупо символ могилы.
то же самое например... да что уж - некоторые ребята боролись против атеистов, были правы, ну, коммунистос надо мочить, всем это извествно, но обосрались.
и коммунизм без крестиков засрал пол планеы.
буд ты проклят Рузвельт и Хирохито тоже.
жаль кстати что Сралин ракеты не запустил - подумали бы КОГО спасли, твари
показать весь комментарий
14.10.2021 18:54 Ответить
Хирохито показал, как нужно исполнять договора.., инвалид-Рузвельт не сориентировался и ошибочно снабдил гнусный совок и людоеда сталина ресурсами, техникой и вооружениями... эта ошибка нас снова загнала почти на 50(во многом до сих пор) лет в продолжение мацковской оккупации... наши надежды и понимание Рузвельта на то время не наложились(он и сам не понимал смысла Бомбы, которой еще не было)... Бомба ускорила поражение Японии и спасла миллионы жизней... та же Бомба уничтожила бы и Гитлера и открыла бы НАМ и другим порабощенным народам двери в Европу и в цивилизацию.
показать весь комментарий
14.10.2021 20:26 Ответить
я чет хотел писать, но но да, жаль шо Хирохито был придурком.
надо было совок душить, и реально было бы неплохо.
За "еврееев", можно почитать как наши, я сам еще не дочитап, вьються перед нии, вот ссылку дам - https://defence-line.org/2021/10/odin-kament-i-chotiri-p-s-moya-dumka-4/
там было типо про ... этих самых = срач пошел = реальнл ьравояднле все это вот извиняется
показать весь комментарий
14.10.2021 21:16 Ответить
Кстати, нмли ок любишь, то можешь найти - "Бомбе" от "Ландснр" волде бы - это круто. ... песня про ... бомбу(на совковую падаль)
показать весь комментарий
14.10.2021 21:21 Ответить
Хрест рівний, чоловічий, прадавній символ Сонця.
Хрещатик названо на честь Сонця, сонячний.
Повертаємось до українського
показать весь комментарий
14.10.2021 18:59 Ответить
Вічнпя пам"ять і Слава Героям,що полягли за честь і волю України! Слава Україні,Героям Слава!
показать весь комментарий
14.10.2021 19:01 Ответить
Быдло Мавзолейное...,а зачем Украина Чечня или Грузия,Бараны конченные...,вам хватит сибирских зачуханных в говне Омска и Томска...,а я там был и все ВИДЕЛ...,там Гитлер никогда не был....БАРАНЫ.............
показать весь комментарий
14.10.2021 19:07 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 20:03 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 21:48 Ответить
головний захисник украйни, ее небесный покровитель - св. петр, слава св. петру - хранителю украйни!
показать весь комментарий
14.10.2021 22:18 Ответить
Бачите як виходить:у 2009р.(за президента-патріота Ющенка) влада не дозволила встановлювати Хрест, а при президентові-непатріотові(скажімо дуже м*яко...)-дозволила....І ці приклади не поодинокі.Я противник нинішнього президента.Але на таких прикладах Зєля набирає очки...
показать весь комментарий
15.10.2021 11:01 Ответить
 
 