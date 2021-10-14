Памятный крест в честь Дня защитников и защитниц Украины открыли в Киеве на проспекте Бандеры. ФОТОрепортаж
Сегодня в Киеве торжественно открыли памятный крест в честь защитников Украины. Монумент находится в Куреневском парке культуры и отдыха по адресу: проспект Степана Бандеры, 5.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".
Отмечается, что памятный крест был создан еще в 2009 году по инициативе и на средства Александра Пилипенко - к 100-летию со дня рождения Степана Бандеры. Однако тогда власть на разрешила его установку. Крест хранился на частной территории, за пределами Киева.
Открытие памятника сопровождалось торжественным мероприятием. Установление памятного креста происходило при поддержке органов местной власти. Он стал подарком Киеву от патриотической общественности.
Топ комментарии
+26 18c49ed2
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+21 Вася Шевченко #371210
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+17 Серж Пир
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Не даром район носит название Куреневка.
Потомки козаков, а после - удравшие из колхозов селяне, которых тут брали на работу на лаптярку, кожзавод и депо, которое было на месте парка до затопления.
Туфту, подобную твоей пишут тролли, которым выдали планшеты с возможностью видеть преждние названия улиц.
Это самый украинский район во всем Киеве!
Там даже жиды общались на украинском.
К моменту строительства Маяка там уже были построены и заселены все дома, считая девятиэтажки.
Где ты там можешь жить?
P.S. И киевский завод Маяк, "киевлянин" пустили в середине 20-х годов ))) Так что утрись еще раз.
то же самое например... да что уж - некоторые ребята боролись против атеистов, были правы, ну, коммунистос надо мочить, всем это извествно, но обосрались.
и коммунизм без крестиков засрал пол планеы.
буд ты проклят Рузвельт и Хирохито тоже.
жаль кстати что Сралин ракеты не запустил - подумали бы КОГО спасли, твари
надо было совок душить, и реально было бы неплохо.
За "еврееев", можно почитать как наши, я сам еще не дочитап, вьються перед нии, вот ссылку дам - https://defence-line.org/2021/10/odin-kament-i-chotiri-p-s-moya-dumka-4/
там было типо про ... этих самых = срач пошел = реальнл ьравояднле все это вот извиняется
Хрещатик названо на честь Сонця, сонячний.
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