Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили. ФОТОрепортаж

Около 50 тысяч человек собрались сегодня на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новости-Грузия".

Несколько десятков тысяч человек приехали на акцию из регионов, почти столько же на площади и жителей столицы.

Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала "Мтавари" и один из адвокатов Саакашвили Ника Мелия прочитал его послание. Саакашвили призвал общественность страны к примирению и объединению. Он также призвал сторонников оппозиции 30 октября проголосовать за кандидатов от "Национального движения", которые по итогам голосования 1 октября на местных выборах вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Свободу громадянину України": сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









