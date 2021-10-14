Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили. ФОТОрепортаж
Около 50 тысяч человек собрались сегодня на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новости-Грузия".
Несколько десятков тысяч человек приехали на акцию из регионов, почти столько же на площади и жителей столицы.
Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала "Мтавари" и один из адвокатов Саакашвили Ника Мелия прочитал его послание. Саакашвили призвал общественность страны к примирению и объединению. Он также призвал сторонников оппозиции 30 октября проголосовать за кандидатов от "Национального движения", которые по итогам голосования 1 октября на местных выборах вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
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Это дело грузин. Хотят Михуиля, пусть он им будет, но только пусть не лезет в Украину.
Пусть там сами с ним разбираются.
У нас своих проблем хватает.
Как по мне - его поезд ушёл.
Он конечно решил сыграть по крупному, приехав в Грузию.
Если не выстрелит, сидеть там ему долго, от звонка до звонка