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Новости Фото Задержание Саакашвили в Грузии
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Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили. ФОТОрепортаж

Около 50 тысяч человек собрались сегодня на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новости-Грузия".

Несколько десятков тысяч человек приехали на акцию из регионов, почти столько же на площади и жителей столицы.

Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала "Мтавари" и один из адвокатов Саакашвили Ника Мелия прочитал его послание. Саакашвили призвал общественность страны к примирению и объединению. Он также призвал сторонников оппозиции 30 октября проголосовать за кандидатов от "Национального движения", которые по итогам голосования 1 октября на местных выборах вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Свободу громадянину України": сторонники Саакашвили пикетировали посольство Грузии в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили 01
Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили 02
Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили 03
Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили 04
Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили 05

Автор: 

Грузия (4501) митинг (2556) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+45
неожиданно
верна пословица значит - "Где родился, там и сгодился"
ему сразу нужно было прорываться в Грузию, а не заниматься интригами в Украине
- особенная мерзость в том что он поддержал 2-мя руками шестерку Бени зеленое ЧМО и слугу чужого народа..
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14.10.2021 19:40
+24
Вернуть Карлсона на крышуууууу!!!
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14.10.2021 19:38
+24
Ну багато грузинів його поважають - сам від них це чув... Кажуть, наступники Саакашвілі - ніякі, а Міхо хоч щось робив. Так, реформи - це на 1000% заслуга Бендукідзе, але все-таки Саакашвілі займався посадками - оцима всіма арештами на камеру і і тд. Ну і Аджарію з Батумі він ж вернув, а вона ж була як Абхазія і ПД. ОСетія. Я далеко не фанат Саакашвілі, бо у нас Міша обісрався по повній і ще й з зеленими злигався, але його заслуги в Грузії варто визнавати.
Грузинські друзіи прямим текстом кажуть - після Міші реформ у Грузії тупо нема.
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14.10.2021 19:45
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Не думаю, что там было 50 тыс.. Я заметил, что почти во всех странах число участников протестов и шествий чаще всего объявляют увеличенным. В некоторых случаях более чем в 10 раз.
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14.10.2021 21:36 Ответить
Брехня ну какие там 50 тыс, там 5-6 тыс максимум.
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14.10.2021 21:36 Ответить
Может там и 50 тыс., не знаю, спорить не буду.
Это дело грузин. Хотят Михуиля, пусть он им будет, но только пусть не лезет в Украину.
Пусть там сами с ним разбираются.
У нас своих проблем хватает.
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14.10.2021 21:45 Ответить
Ага. Нам дороже Коля Тищенко Оболонский и Дермак, все логично. Конечно пусть не лезет
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15.10.2021 09:14 Ответить
опять розыгрыш! шалунишка!
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14.10.2021 22:00 Ответить
Так вони вже збиралися, "на каву" https://golos.ua/news/poroshenko-prezident-vselennoj-polzovatelej-pozabavila-aktsiya-kava-na-hreshhatiku
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14.10.2021 23:03 Ответить
Штож. Посмотрим как 30-го проголосует мудрый грузинский нарид.
Как по мне - его поезд ушёл.
Он конечно решил сыграть по крупному, приехав в Грузию.
Если не выстрелит, сидеть там ему долго, от звонка до звонка
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14.10.2021 23:10 Ответить
йому сидіти при всіх розкладах, бо навіть якщо його партія переможе, то він нафіг не потрібен на волі, буде все пересирати та й він не громадянин Грузії
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15.10.2021 08:35 Ответить
Цікава тенденція: Саакашвілі ненавидять москалі, грузинська вата і... порошенківці. Совпадєніє? Нє думаю.
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15.10.2021 00:39 Ответить
ти ідіот. а я порохобот. срраакашвілі падла. це завдяки таким ротатим паскудам як він до влади прийшла зелена мерзотна акторска мафія. Ніколи не вважав акторів політиками - з цим і залишаюсь.
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15.10.2021 01:15 Ответить
Мікола, на фразі "а я порохобот" міг би й закінчити свою словесну діарею, діагноз більш ніж очевидний.
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15.10.2021 22:32 Ответить
і зараз ти ідіот - тому що не розумієш "де мухи а де котлети " .
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16.10.2021 02:48 Ответить
Михо- личный враг рашенфюрера, а патентованные патриоты- порохоботы его с гамном мешают! Смешно!
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15.10.2021 05:34 Ответить
дуже багато пристосуванців-патріотів таких як Саакашвілі або серуня Лещенко заробляють на липовому патріотизмі своїм блювотним горлопанством - обсираючи тих хто реально допомагає Україні.
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16.10.2021 02:53 Ответить
я тебе зрівнюю з тим мізинчиком що голосує за зеленого клоуна і безвідповідально допомагаєте йому зараз . якщо в пилу політичних страсей можна обгадювати людину - будь яку людину. а Сракашвілі ваш це дуже добре робив. І робив він це свідомо як і ти свідомо захищаєш клоуншоу. а під музику клоуншоу Україна в цей момент все більше віддаляється від адекватності і наближається до російського берегу. падла зелена. я більше не буду повторюватись - буду просто ******* вас тварюк.
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16.10.2021 08:38 Ответить
Какое совпадение?Достаточно вспомнить с кем Питроликсеич начинал свою политическую карьеру,и все станет ясно и понятно.
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15.10.2021 09:19 Ответить
Акція,організована партією ЄНР,напередодні другого туру виборів.Але це їм не допоможе. Батумі візьмуть,можливо,-Руставі.
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15.10.2021 08:13 Ответить
молодцы, правильно.
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15.10.2021 20:17 Ответить
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